Comoda, ma con stile: quando la scarpa è un’opera d’arte

Pur di camminare comodi, a volte si sacrifica lo stile: le scarpe ortopediche, ad esempio, necessarie per chi convive con problemi di dolori ai piedi o di postura, spesso immaginiamo che non siano progettate per essere alla moda o esteticamente appaganti, ma si limitano a svolgere la propria funzione correttiva e a risultare confortevoli.

Ma chi lo ha detto che comodità e stile non possano andare di pari passo? Nessuno. E, allora, tutto cambia quando a disegnare e realizzare le scarpe è un brand capace di unire la tradizione calzaturiera artigianale al gusto della ricerca tecnologica e alla voglia di produrre modelli splendidi anche sul piano estetico.

Silvio Gallo Calzature, in via della Vite il primo store esclusivo

Parliamo di un marchio apprezzato e riconosciuto come Silvio Gallo Calzature, azienda la cui fondazione risale al 1995 e che da sempre ha saputo innovarsi con costanza per offrire alla propria clientela scarpe senza compromessi: comode e belle.

Un principio, quello che anima Silvio Gallo Calzature, che emerge con forza nel titolo del nuovo store “Comfort & Fashion” di Roma, la cui apertura è avvenuta il 12 giugno nella straordinaria cornice di via della Vite 76, zona Piazza di Spagna. L’inaugurazione ha preso il via alle ore 18:30 con un evento che ha offerto agli ospiti di Silvio Gallo Calzature un importante buffet, aperitivi e musica dal vivo e che ha visto la partecipazione di molti VIP della Capitale, da Sebastiano Somma, Alda Deusanio, Andrea Roncato, Leopoldo Mastelloni, Eleonora Vallone, Fioretta Mari, Rosanna Lambertucci, Nadia Bengala, Alessandra Canale, Antonio Zechila, la principessa Maria Pia Ruspoli, Monica Setta, Roberta Beta, Francesca Alotta e molti altri, per concludere l’attrice e personaggio tv Maria Monsé, madrina della serata, con la magistrale organizzazione curata dalla manager della comunicazione Sara Iannone.

Sarà l’occasione perfetta per Silvio Gallo Calzature di celebrare l’apertura del suo primo punto vendita esclusivo, che si va ad aggiungere ai quattro flag store già presenti a Roma in Largo delle Sette Chiese 18, in via Dei Castani 147, in via Alessandro Canezza 15 e sulla Circonvallazione Nomentana, al n° 188.

Comfort e stile, un matrimonio possibile

Il comun denominatore tra i 5 punti vendita del marchio risiede nella volontà di soddisfare le esigenze di una clientela che mira a proteggere la propria salute e a camminare in comodità, senza però rinunciare allo stile e all’eleganza. Un traguardo a cui Silvio Gallo Calzature può puntare grazie a una filosofia aziendale che unisce cura per i dettagli tipica della tradizione artigianale, innovazione e specializzazione delle figure professionali che operano all’interno dell’impresa capitolina. Le scarpe di Silvio Gallo sono, infatti, realizzate partendo dai piedi dei clienti, sia che si tratti di modelli ortopedici da utilizzare tutti i giorni, sia per calzature destinate a occasioni speciali.

La carta vincente è la collaborazione con l’Ortopedia Ronconi, azienda leader nel settore dell’ortopedia nata nel 1947 e che il Gruppo Gallo ha rilevato nel 1995: un’operazione che ha consentito al marchio di incamerare nuove competenze e risorse professionali e di imboccare la strada verso una nuova idea di calzatura ortopedica, che non deve scendere a compromessi tra comfort ed eleganza. “Sul mercato spesso l’estetica prevale sulla funzionalità – ha spiegato il CEO, Silvio Gallo –, ma noi crediamo che una scarpa debba essere prima di tutto comoda e salutare per chi la indossa”.

Innovazione al servizio dei clienti

I dolori ai piedi, d’altra parte, sono molto comuni: dall’alluce valgo ai semplici calli, dalle dita sovrapposte ai duroni, anche un piccolo difetto può rivelarsi un qualcosa di insopportabile senza la giusta calzatura. Anzi, scarpe scomode possono finire per aggravare la situazione, riducendo l’afflusso di sangue ai piedi o causando lesioni ulcerose, edema, gonfiori e dermatosi.

Un obiettivo ambizioso e al servizio dei clienti che l’azienda è riuscita a rendere realtà fondendo innovazione e tradizione: i tecnici si occupano, infatti, della progettazione e dello sviluppo dei modelli, mentre gli artigiani attingono alle loro competenze manuali per la realizzazione di scarpe che calzino perfettamente e sua dotate anche di stile ed eleganza.

Ogni scarpa di Silvio Gallo Calzature può dirsi, così, un piccolo capolavoro di tecnologia e artigianato: tra i più apprezzati ci sono i modelli per donna, dagli stivaletti ai sandali, realizzate con morbidi pellami italiani di alta qualità. Per conoscere le collezioni di Silvio Gallo Calzature è possibile visitare il sito web ufficiale www.silviogallocalzature.it . Ulteriori informazioni telefonando allo 06.98189582- whatsapp: 392.2379902