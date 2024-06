Chilometro zero: i vantaggi della filiera corta da scoprire a Roma

Sono sostenibili, salutari e, semplicemente, buoni: sono gli alimenti a chilometro zero, ovvero realizzati attraverso una filiera produttiva che si sviluppa in un’area circoscritta, riducendo l’impatto sull’ambiente e garantendo un maggiore controllo della produzione.

Km 0 vuol dire sostenibilità, salute, freschezza, risparmio

I vantaggi sul piano della sostenibilità dei prodotti a km 0 si concretizzano in un abbattimento dei trasporti, ma non solo. Questo tipo di filiera, infatti, non solo riduce le emissioni di anidride carbonica, ma consente di risparmiare su imballaggi di plastica e cartone o di ricorrere ad altri più complessi sistemi di confezionamento, contenendo, dunque in modo significativo, i costi energetici e di filiera, oltre all’impatto ambientale.

Inoltre, l’assenza di passaggi nella distribuzione salvaguarda la freschezza e la salubrità dei prodotti: frutta e verdura vengono venduti subito dopo essere raccolti, evitando la necessità di ricorrere a tecniche di conservazione.

A ciò si somma la difesa della stagionalità di un prodotto, che si traduce anche in una tutela del territorio che lo produce: la filiera corta accompagna il produttore a seguire il ritmo della natura e a variare la gamma di prodotti coltivati o derivati dall’allevamento. In questo modo, si riscoprono sapori e ingredienti di cui a volte forse ci dimentichiamo.

I Casali del Pino: rivoluzione biologica a Roma

Ed è proprio la filosofia del km 0 ad animare I Casali del Pino: azienda agricola biologica e agriturismo dotato di camere per il soggiorno fondata da Ilaria Venturini Fendi, che nel 2003 ha lasciato il marchio di famiglia e il ruolo di shoes designer e direttore creativo per dedicarsi all'agricoltura. In tre anni, l’imprenditrice ha convertito al biologico l’azienda agricola, creando un punto di riferimento per imprese e singoli clienti desiderosi di acquistare o gustare prodotti salutari e genuini.

Esteso su 174 ettari nell’area archeologica protetta del parco di Veio, a 8 km dal centro di Roma, I Casali del Pino contiene un allevamento di ovini da latte che conta fino a 1.000 capi, tutti liberi di pascolare sui campi e sulle colline della tenuta. Dal loro latte prende forma una ricca gamma di formaggi freschi e stagionati realizzati nel laboratorio interno alla struttura e disponibili al pubblico presso l’annesso punto vendita, che porta sui suoi scaffali anche altri prodotti biologici della filiera corta: un esempio vero e reale di produzione a km 0.

La qualità e la singolarità dei prodotti de I Casali del Pino rappresentano una prova dei vantaggi che la filosofia della filiera corta porta con sé. La produzione dei formaggi, infatti, segue la stagionalità e le variazioni del pascolo, con la conseguenza che i sapori e i profumi dei prodotti caseari sono inevitabilmente caratterizzati da ciò che le pecore mangiano da un mese all’altro. In tal senso, a influire sono semplicemente temperatura, condizioni climatiche e variabili che investono i vegetali di cui le pecore si nutrono.

Alle sfumature naturali garantite dalla stagionalità si aggiunge, poi, la maestria e la fantasia dei lavoratori della struttura che, nel tempo, hanno dato vita a prodotti originali e difficilmente reperibili sul mercato. È il caso della caciotta muffettata o di quella al caglio vegetale, ottenuta con una particolare lavorazione che utilizza i fiori dei cardi selvatici raccolti tra giugno e luglio e, poi, essiccati. Impossibile non nominare la mozzarella di pecora, prodotto dal gusto leggero, adatto a chi soffre di intolleranze, ma piuttosto raro dato che la molecola del latte di pecora è più difficile da trattare e richiede anche fino a 8 ore di lavorazione.

Un’oasi a disposizione dei romani

La diffusione di tale approccio alla conoscenza e al consumo degli alimenti non avviene però soltanto attraverso la realizzazione della filiera corta. La tenuta de I Casali del Pino si fa, infatti, anche palcoscenico ideale per eventi volti a sensibilizzare il pubblico su tali argomenti. Tra questi rientra FloraCult, la mostra mercato di piante e fiori organizzata ogni anno presso la tenuta.

“I Casali del Pino sono un'oasi di verde e di campagna romana a disposizione degli abitanti della città, che qui possono acquisire una nuova concezione di vicinanza alla natura e al cibo”, spiega la stessa Ilaria Venturini Fendi, che aggiunge: “Acquistare prodotti biologici a km 0, in un luogo in cui la produzione si basa su una filiera completamente interna, è un'opportunità per i romani e un primo passo per imparare a comprare e mangiare meglio, in modo più sano e sostenibile. Eventi come FloraCult hanno appunto anche questo scopo: avvicinare il pubblico alle tematiche dei giusti metodi produttivi e di consumo e creare una comunità di persone che condividono questo approccio alla natura e alla salute”.

L’azienda-agriturismo I Casali del Pino si trova in via Giacomo Andreassi 30, a Roma. Per informazioni è possibile visitare il sito ufficiale icasalidelpino.it o contattare direttamente una delle aree dell’azienda: per il ristorante scrivere a ristorante@icasalidelpino.it (tel. 06.98263790); per le camere a info@icasalidelpino.it (tel. 06.98263700); per l’ufficio commerciale a eventi@icasalidelpino.it (tel. 06.98263796); per i prodotti aziendali a prodotti@icasalidelpino.it (tel. 06.98263793).