Caldaie e condizionatori al servizio dell’ambiente, a costi accessibili

La crisi energetica e la salvaguardia dell’ambiente sono due trend topic dell’attualità. Si tratta ovviamente di problemi che riguardano tutti, da cui dipende il destino dell’intero Pianeta, alla cui risoluzione però tutti noi possiamo contribuire calibrando il nostro stile di vita e gli acquisti verso comportamenti eco-friendly, a partire dalla scelta di una caldaia a condensazione o un climatizzatore di nuova generazione per la casa e il luogo di lavoro.

Climanet, un’azienda “green” tra ricerca e innovazione

In questo settore, un’eccellenza europea che da anni fa della difesa dell’ambiente e del risparmio energetico le sue mission principali è Climanet, un’azienda romana presente sul mercato da quasi trent’anni e che rappresenta l’innovazione e la professionalità per tutto ciò che riguarda la climatizzazione, caldaie a condensazione e impianti di riscaldamento tradizionali e radianti, fotovoltaico ed energie rinnovabili. Fondata nel 1994, Climanet dedica particolare attenzione alla ricerca e mette da sempre l’ambiente al centro del suo progetto; tutt’oggi è all’avanguardia in tema di ecosostenibilità, riservando particolare interesse alle nuove tecnologie che ricavano energia da fonti rinnovabili con il massimo rispetto per la natura.

Numeri da leader in Italia e una garanzia unica in Europa

Climanet realizza impianti per attività commerciali, studi e uffici e anche per strutture residenziali, e fornisce ai propri clienti un servizio totale: dal progetto alla posa in opera degli impianti fino alla manutenzione degli stessi, offrendo - caso unico in Europa - 10 anni di garanzia su tutti i prodotti, oltre alla possibilità di rateizzare gli acquisti a zero interessi. Uno dei punti di forza dell’azienda è la preparazione dei tecnici commerciali e delle maestranze, tutte altamente qualificate, che compongono un team di lavoro di oltre 200 persone su tutto il territorio nazionale. Climanet installa ogni anno più di 2.000 caldaie e 3.000 condizionatori e gestisce un bacino di oltre 80.000 clienti.

Lo sconto in fattura

Una posizione di leader diventata ancor più solida negli ultimi tempi, poiché la transizione ecologica decisa dal governo Draghi con le misure del Superbonus e dell’Ecobonus è stata colta al volo riuscendo a gestire le complesse procedure per la riqualificazione di numerose opere. C'è inoltre un'altra importante occasione per aiutare coloro che intendono effettuare un upgrade dei propri stabili con interventi eco-friendly. L’azienda, infatti, ha deciso di offrire ai suoi clienti lo Sconto in fattura del 65%: una possibilità che garantisce all’acquisto un risparmio concreto e immediato, evitando all'acquirente di dover badare a detrazioni e altri complessi calcoli fiscali.

Bollette più leggere e rispetto per l’ambiente

Una caldaia a condensazione e un climatizzatore di nuova generazione hanno un costo indubbiamente importante, soprattutto in un periodo come questo in cui la crisi economica morde l’Italia e il mondo. Chi ne progetta l'acquisto, però, deve anche considerare i vantaggi a lunga scadenza di un simile investimento. Installando una caldaia a condensazione o un climatizzatore in pompa di calore converter, grazie all’abbattimento delle emissioni e alla maggiore efficienza energetica, ne deriva innanzitutto un ridotto impatto ambientale, un plus che oggigiorno non può essere trascurato. Per essere più concreti, però, i vantaggi riguardano anche il portafoglio. L’inferiore consumo energetico si concretizza infatti con una riduzione delle spese in bolletta, che proprio negli ultimi mesi sono schizzate alle stelle.

Quattro showroom e tre novità in arrivo

Tra incentivi governativi e sconto in fattura garantito da Climanet, i clienti possono trovare un’ampia gamma di caldaie a condensazione e climatizzatori a prezzi sorprendentemente bassi. Oltre alle quattro sedi dell’azienda:

- Roma in viale Marconi, 312 e piazza Carnaro, 28

- Torino in via San Tommaso, 24

- Milano in via Pietro Orseolo, 12

Entro l’anno Climanet ha in programma l’apertura di tre nuovi showroom: a Bologna, Genova e Firenze.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.climanetonline.it