Calabria: una regione per tutte le stagioni e tante destinazioni da scoprire

Intimista e suggestiva. Autentica e materica. Incontaminata e spirituale. La Calabria è, senza ombra di dubbio, una delle regioni che maggiormente riesce a traslare l’incredibile valore naturalistico restituito dal Bel Paese al resto del mondo. Ci si trova di fronte a un collage di cartoline e fotografie in grado di raccontare l’incredibile metamorfosi degli elementi naturali. Tutto è terra, tutto è cielo, tutto è mare: un territorio così eterogeneo da offrire un’infinità di alternative per viverlo in relax.



Esperienze autentiche, storia e hospitality: perché scegliere la Calabria

Meta privilegiata per vacanze e viaggi, località in grado di attrarre connazionali e turisti internazionali, la punta dello Stivale resta riferimento esclusivo per coloro che desiderano allentare i ritmi, recuperare dallo stress, immergersi nella quiete e rigenerarsi tra borghi d’altri tempi, tradizioni millenarie, entroterra integro, acque cristalline, enogastronomia unica e variegata, commistione tra folklore e religione a creare un intreccio irripetibile tra sacro e profano.

Se a ciò aggiungiamo l’incredibile offerta delle strutture ricettive più esclusive, in grado di assicurare occasioni uniche di relax e benessere, ecco che la Calabria diventa luogo ancora più desiderabile, soprattutto in vista dei periodi di festività. Siete alla ricerca di una località incantevole nella quale trascorrere le prossime ferie pasquali? Una vacanza in Calabria è la scelta ideale, resa ancora più indovinata dalle offerte di alcune tra le Hospitality più raffinate del paese, in grado di assicurare esperienze esclusive e indimenticabili.



Capovaticano Resort Thalasso SPA: per rinascere nella natura

Spiagge bianche e panorami mozzafiato fanno da scenario al Resort Capovaticano Thalasso SPA, ubicato nella Costa degli Dei, uno dei lembi più suggestivi della costa tirrenica calabrese. Design armonioso a valorizzare i tratti distintivi della natura circostante, finestra spalancata sul vulcano Stromboli e sulle Isole Eolie: si tratta di un eco-resort a che si affaccia sul mare, con percorsi di thalassoterapia e spa esclusivi, spiaggia privata, camere spaziose e lussuose junior suite oltre a una curata collezione di ristoranti.

L’esperienza di benessere garantita dalla spa è strutturata nella valorizzazione delle qualità dell’ambiente marino, del sale, della terapia sulla sabbia e si avvale di ottimi professionisti che eseguono massaggi di grande tecnicità anche con l'ausilio di strumenti naturali locali (dal legno alle pietre di Stromboli, dai sacchetti di sabbia alle ciotole d'acqua con erbe o fiori del giardino).

Ai percorsi detossinanti ed energetici si affianca quello di fitoterapia delle “Segreti delle Magare”, declinata in trattamenti e sedute benessere di grande efficacia e naturalità. Vengono proposti pacchetti da due a quattro giorni con la possibilità di approfittare dei weekend dedicati al benessere donna con un ciclo di laboratori e classi guidati da fisioterapiste specializzate nel corpo femminile.

Sport, natura e benessere: i workshop del resort

Presso Capovaticano Resort Thalasso Spa è inoltre possibile dedicarsi ad attività rigeneranti e ricreative all’aria aperta quali lo yoga, il pilates e il Calisthenics; avventurarsi in escursioni nel borgo di Tropea, con visita del giardino botanico della Cattedrale di Santa Maria dell’Isola, o via mare, con gite in barca a motore lungo la Costa degli Dei, la Costa Viola e le Isole Eolie; partecipare a e-bike tour con visita alle cantine vinicole calabresi, fare trekking lungo la Valle dei Mulini con degustazione dei prodotti locali del Monte Poro come la ‘Nduja di Spilinga e il Pecorino presidio slow food.

Agli ospiti del resort è riservata l’esclusiva opportunità di seguire gratuitamente i workshop organizzati dalla struttura. I tre in programma tra aprile e giugno sono incentrati sul benessere fisico e spirituale. Il primo, in calendario il prossimo 29 aprile e tenuto da Carla Cantiani, è un laboratorio di gruppo dedicato al benessere intimo femminile attraverso la pratica dello yoga e della ginnastica per rinforzare il pavimento pelvico. Il secondo, in programma il prossimo 27 maggio con Anna Balsamo, è un’attività di gruppo per ritrovare leggerezza, ossigenare e riattivare il corpo con trattamenti manuali specifici ed esercizi attivi. Il terzo, gestito da Loredana La Torre, si svolgerà il prossimo 3 giugno e sarà incentrato sulla maniera più corretta di tenere la postura seduta, con l’intento di imparare a rendere il corpo flessibile e tonico.

La proposta enogastronomica: il benessere in cucina

Anche l’enogastronomia è un’esperienza mentale e sensoriale che merita di essere divulgata, insegnata, vissuta. All’interno del Capovaticano Resort Thalasso Spa quattro ristoranti consentono di degustare le eccellenze della cucina locale (il 96% dei prodotti usati in cucina è di provenienza calabrese e il 60% bio). Attraverso menù creativi, ricchi di sapori, leggeri e salutari. Il Mantineo offre menù alla carta per (ri)scoprire i sapori mediterranei; lo Stromboli restituisce un’esperienza conviviale e gastronomica in riva al mare che include lunch informali e aperitivi in comitiva; il Belvedere è un bar ristorante con terrazza sul mare di Capo Vaticano che propone una carta di aperitivi originali e una larga offerta di mixology; lo Strombolicchio è uno splendore a lume di candela in cui la creatività culinaria dei cuochi si abbina alle materie prime del territorio e un’accurata selezione di vini locali.



Villa Paola: per riscoprire borghi antichi

Nel cuore di Tropea, a pochi passi dal centro cittadino, Villa Paola è un charming hotel arroccato su una scogliera, costruito nell’antico convento abitato nel XVI secolo dai frati Minimi dell’ordine fondato da San Francesco da Paola e immerso in un lussureggiante giardino mediterraneo a sette terrazzamenti, in grado di offrire un soggiorno all’insegna del dolce far niente in un’atmosfera tanto raffinata quanto rilassata. Punto di riferimento per l’ospitalità premium di tutto il Sud Italia e rifugio segreto di numerose celebrities, la location restituisce un’estetica incantevole attraverso la personalità degli ambienti interni e la straordinaria cura degli ampi spazi esterni che includono il giardino terrazzato e la piscina a sfioro con la sua spettacolare vista sul mare. Si affaccia sulle acque incontaminate del mare della Costa degli Dei e guarda verso le mura antiche del borgo di Tropea.

Le dodici camere del luxury hotel 5 stelle sono divise in 4 stili differenti: Superior, Deluxe, Executive e Suite. L’arredo è un connubio di antiquariato e modernità, in linea con il design della location e nel pieno rispetto delle caratteristiche originarie.

L’enogastronomia a km 0 del ristorante De’ Minimi

Ai piedi della villa, nella marina di Tropea, si stendono gli agrumeti e gli orti della tenuta, in cui vengono coltivati gli ortaggi che riforniscono il ristorante a km “0”, ivi inclusi la celebre cipolla di Tropea, i pomodori calabresi e le erbe officinali dei monaci speziali direttamente da un’altra epoca.

All’interno della villa, il Ristorante De’ Minimi propone la cucina dei frati minimi, considerata la capostipite della dieta mediterranea codificata dal santo calabrese Francesco da Paola più di 500 anni fa.

La proposta culinaria, innovativa e autentica, si avvale quasi esclusivamente di materie prime locali: il 96% degli ingredienti è di produzione regionale e, di questi, il 57% entro i 50 km dalla proprietà. Pranzi e aperitivi propongono rivisitazioni di street food, gli “Streetissimi”, in cui i prodotti della tradizione calabrese si adattano allo “strettissimo magro”, ovvero al modo di cucinare dei frati, con pesce, molta verdura, legumi e cereali. Le cene a tema si trasformano in vere esperienze culinarie stagionali. Villa Paola dispone anche di una cantina di vini che riflette l'eccellenza del territorio calabrese e si basa su quattro principi di base: filiera corta, rivalutazione del territorio, aziende con basso impatto inquinante, materia prima unica.

La location organizza incontri e degustazioni con le cantine calabresi più virtuose, espressione delle DOC locali, tra cui Cirò, Greco di Bianco, Moscato passito di Saracena.



Baia del Sole Resort: per un relax in famiglia, tra amici e non solo

Esclusivo garden resort con vista mare: Baia del Sole si insinua nel verde della costa tirrenica creando un collante virtuale tra Tropea e Capo Vaticano ed è una carezza delicatissima agli occhi. Immersa in un grande parco tropicale che spicca per la vegetazione rigogliosa, la location offre 108 sistemazioni confortevoli camere per famiglie, romantici bungalow o spaziose junior suite che costeggiano una spiaggia privata. Avvolto da uno splendore botanico caratteristico, gli alloggi dispongono di uno spazio aperto e si affacciano alla piscina interna. La location riserva alla clientela imperdibili offerte, promozioni e sconti speciali per le famiglie e per soggiorni di lunga durata.

Esperienze immersive tra paesaggi naturalistici unici

Baia del Sole è il resort che fa al caso di coloro i quali desiderano un’esperienza immersiva nella natura che possono beneficiare di una vasta gamma di offerte sportive, ludiche e ricreative: dal tennis al nuoto passando per il fitness, l’aerobica, l’aquagym, l’e-bike e gli sport acquatici. Per gli amanti dello sport a stretto contatto con l’acqua, il water sport center dell’hotel offre lezioni di stand up paddling, escursioni guidate in SUP o canoe ai resti del foro portuale romano di Erculis e alla laguna dei pirati dove poter svolgere attività di snorkeling. Non mancano attività laboratoriali, giochi e tornei dedicati a bambini e ragazzi.

È possibile organizzare gite in barca o noleggiare barche a motore con skipper che tour individuali lungo la Costa degli Dei e Isole Eolie.

Circondata da luoghi di grande attrattiva culturale, Baia del Sole è un punto di riferimento per coloro che amano cimentarsi in escursioni formative: Tropea, Pizzo, Bagnara e Scilla sono località imperdibili se si vuole andare alla scoperta della Calabria più caratteristica; a trenta minuti dal resort si trovano le grotte di Zungri, insediamento rupestre di grotte scavate nell'arenaria e di sorgenti naturali di acqua dolce risalente al VI secolo d.c.

Le Pignate, Le Giare e il sunset terrace bar

L’offerta enogastronomica riflette l’imprescindibile concetto della valorizzazione dei prodotti locali (che rappresentano il 96% dell’intera offerta) e restituisce una cucina a km 0, fatta di ingredienti freschi e genuini. Frutta e verdura sono coltivate in un orto interno, la pasta fresca è fatta in casa: il risultato sono piatti unici dai sapori della cucina tradizionale calabrese elaborati con gusto e originalità.

Due ristoranti suggestivi: Le Pignate, con vista mare, per un’esperienza culinaria unica a due passi dall’acqua con i sapori della cucina calabrese; Le Giare, location dall’incantevole ubicazione immersa nel verde del parco per proseguire il viaggio tra le eccellenze della gastronomia locale attraverso piatti che sono il frutto di un’attenta e ricercata elaborazione dei prodotti tradizionali calabresi.

Per i più romantici, infine, il sunset terrace bar è il luogo più indicato nel quale trascorrere momenti indimenticabili e beneficiare di una vista mozzafiato del vulcano Stromboli. Imperdibile, alla fine di aprile, il famoso tramonto di Ulisse con il sole che cala proprio all’interno del cratere del vulcano.