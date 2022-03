Calabria: una destinazione da scoprire adesso

Tra quasi 800 chilometri di costa, borghi ricchi di fascino e storia, paesaggi mozzafiato e un patrimonio culinario tutta da scoprire, la Calabria è una regione da vivere in ogni stagione. Questo è particolarmente vero in primavera, quando le prime giornate di sole la rendono meta ideale per una vacanza dedita al relax e al risveglio dei sensi, capace di riempire gli occhi, rinfrancare lo spirito e far battere il cuore.



La suggestione di un luogo unico nell'esclusivo Capovaticano Resort Thalasso SpA

Tra gli hotel che meglio riescono a conciliare gli elementi di questa splendida regione, il Capovaticano Resort Thalasso SPA è la wellness destination per eccellenza.

Affacciati sul mar Tirreno, gli oltre 30mila metri quadri di superficie del Resort coniugano pace ed eleganza permettendo di ritrovare equilibrio e serenità attraverso le bellezze naturali del territorio.

Dai servizi a cinque stelle ai trattamenti di relax e idroterapia nella Thalasso Spa, passando per una ristorazione che bilancia gusto e leggerezza, al Capovaticano Resort Thalasso SPA è possibile regalarsi un soggiorno pieno di energia e vitalità.



La filosofia che permea le esperienze del Capovaticano Resort valorizza il territorio, perseguendo il concetto di eco sostenibilità e privilegiando responsabilmente i prodotti naturali, a partire da quelli provenienti dagli orti del resort. Un approccio olistico che permette un dialogo profondo con se stessi e l’ambiente, così da riscoprire l’inscindibile legame tra uomo e natura.

La forza rigenerante dei ritiri esperienziali

Tra le proposte più esclusive del Capovaticano Resort i ritiri esperienziali, studiati per regalare l’esperienza di benessere definitiva, promettono di lasciare un segno nella propria crescita personale e spirituale.



In programma dal 22 al 25 aprile 2022, in concomitanza con il primo ponte di primavera, lo Yoga Retreat The shape of water permetterà di ritrovare l’armonia con se stessi e la natura attraverso la primordiale forza dell’acqua. Condotto dalla poliedrica artista, cantautrice, musicista ed insegnante di arti olistiche Marianne Mirage, il ritiro punta ad accordare i chakra affinché il corpo impari a muoversi in totale libertà.

Anche senza aver mai praticato yoga, sarà possibile giungere a uno stato di benessere intimo e profondo, attraverso la pratica della meditazione sonora, dello yoga e del sound healing, facendosi cullare dal fruscio delle onde e dall’incanto della natura circostante.



Dal 2 al 5 giugno 2022 sarà la volta di sprigionare tutta la creatività, tra energia e ispirazione dal contatto stretto con gli elementi della natura nel Creative energy Retreat condotto da Natalia Resmini, pittrice e illustratrice di moda con la passione per il surf, che porterà i partecipanti alla scoperta del potere terapeutico dell’arte, dell’attività fisica e del mare; senza dimenticare il suggestivo e affascinante aperitivo attorno al fuoco, per vedere l’artista all’opera in un wallpainting mentre all’orizzonte il sole cala dietro il vulcano Stromboli.

Esperienze esclusive per scoprire la Calabria più autentica

Capovaticano Resort Thalasso SPA propone, inoltre, una gamma di pacchetti speciali capaci di regalare esperienze memorabili tra Capo Vaticano e Tropea. Da aprile a fine ottobre, avventure emozionanti e attività all’interno e nei dintorni del resort. L’inedita “crudo” gourmet experience permette di gustare al meglio il pescato fresco del mare nostrum e le primizie di stagione presso l’unico Raw Bar della Calabria. Grazie al Discovering Tropea sarà possibile visitare il borgo più bello d’Italia da un punto di vista diverso, con un insider del territorio. E poi le immancabili fughe romantiche, i soggiorni 3x2 per allungare il weekend, la possibilità di organizzare escursioni terra mare in bici elettrica e barca a vela.



A chi non può fare a meno di documentare su instagram ogni momento della propria vacanza piacerà il pacchetto Sunset experience, valido dal 15 aprile al 5 giugno 2022, che regala la straordinarietà dei tramonti sullo Stromboli. Uno spettacolo che secondo la leggenda ammaliò anche Ulisse. Con il sole che va a spegnersi all’interno del vulcano, in questo periodo dell’anno è possibile vivere tutta la magia di un posto unico, percepirne la forza e imparare ad amare ancora di più la splendida Costa degli Dei.



Per saperne di più visita il sito www.capovaticanoresort.it