Bonus e salute, ecco perché installare e sanificare un climatizzatore

Il caldo estivo porta a sentirsi stanchi e spossati, riducendo le energie e la voglia di fare, arrivando perfino a compromettere la qualità della vita. Anche grazie agli sgravi previsti dalla Legge di Bilancio 2022, installare oggi un condizionatore rappresenta la migliore soluzione al problema. Per chi, invece, un climatizzatore lo ha già installato, fare manutenzione e igienizzare la macchina è fondamentale per ottimizzare l’efficienza dell’impianto e allungarne la cosiddetta vita utile.



Sconti fino al 65% con il bonus condizionatori

Il bonus condizionatori permette di accedere a uno sgravio fiscale o a uno sconto immediato in fattura attraverso cessione del credito pari al 50 o al 65% dell’intervento. Inoltre, seppur compreso nel cosiddetto bonus ristrutturazioni previsto dalla Legge di Bilancio, il bonus condizionatori non è necessariamente legato a interventi di ristrutturazione.

Questo tipo di agevolazione può, infatti, rientrare nel bonus al 50% per mobili ed elettrodomestici, oppure nell’Ecobonus per il risparmio energetico, a detrazione al 65%. L’accesso alla detrazione è previsto per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022 e per impianti di climatizzazione a basso consumo energetico, pompe di calore, termopompe e deumidificatori d’aria.



Quando si applicano i bonus condizionatori

È possibile richiedere lo sconto del 50% per climatizzatori in classe energetica almeno A+ con ristrutturazione della casa, ma anche per interventi di manutenzione straordinaria, senza ristrutturazione. La detrazione al 65% si applica, invece, con acquisto di un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica (classe A+++) o per sostituirne uno di classe inferiore, senza necessità di ristrutturazione.

Si può accedere al bonus condizionatori con sconto immediato in fattura, o con una richiesta in fase di dichiarazione dei redditi. Per i casi previsti dall’Ecobonus senza ristrutturazione, invece, la detrazione fiscale può essere convertita in credito d’imposta, cedibile a soggetti autorizzati. Ovviamente, rivolgersi agli specialisti del settore permette di avviare e gestire le pratiche in sicurezza e maggiore tranquillità.



A tal proposito, Luciano Ciucci, amministratore unico di Eco.San Italia, realtà che opera nel campo della vendita, installazione e manutenzione impianti di condizionamento, spiega: «Spesso, molte persone sono frenate dalla burocrazia. Ecco perché, in Eco.San mettiamo a disposizione la nostra professionalità per sbrigare la parte burocratica. Sono sufficienti un documento di identità, il codice fiscale e la visura catastale dell’immobile, al resto pensiamo tutto noi».



Oltre 35 anni di qualità ed esperienza

Presente sul mercato di Roma dal 1985, Eco.San ha lavorato con realtà importanti a Roma. «Le competenze acquisite nel tempo – rivela Ciucci – ci permettono di fornire servizi di vendita e installazione degli impianti, ma ritengo fondamentale porre l’accento anche sulla manutenzione ordinaria e straordinaria e sulla questione dell’igienizzazione degli impianti».

«Questi – prosegue Ciucci – sono temi importanti, perché un impianto controllato con regolarità gode di buona salute, garantendo migliori prestazioni ed elevati standard di qualità dell’aria, con un importante risparmio in bolletta. Non bisogna dimenticare l’aspetto della salute: una perfetta e specifica procedura di igienizzazione è fondamentale, soprattutto per chi soffre di allergie».



«Parliamo – spiega l’amministratore di Eco.San – di un’operazione che richiede 20 minuti, svolta con prodotti a presidio medico chirurgico che purificano l’aria che respiriamo. Ogni 1-2 anni, inoltre, è importante igienizzare le batterie di raffreddamento esterno. Migliorando così, ulteriormente, il rendimento della macchina e ottimizzando lo scambio di calore tra interno ed esterno».

Dalla sostituzione all’istallazione, passando per manutenzione e sanificazione, Eco.San offre ogni tipo di servizio e la possibilità di accedere al bonus condizionatori, si occupa anche di manutenzione, installazione di caldaie e pompe di calore ed abilitata per la ricarica del gas.



E’ possibile richiedere un sopralluogo e un preventivo gratuito contattando il numero 06 88522838, così da valutare senza impegno il contesto e scegliere la soluzione migliore per ogni tipo di impianto e abitazione.