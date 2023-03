Automotive, il cambiamento merita un supporto speciale

Con lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel a partire dal 2035, il settore dell’auto si appresta a vivere un periodo epocale. Un momento di radicale cambiamento, il più significativo nei 137 anni di storia dell’automobilismo, accompagnato da avvenimenti come la crisi energetica e l’emergenza pandemica che concorrono a rendere ancora più problematico un mercato reso già incerto dalle tappe verso la necessaria transizione ecologica.

Sfide importanti, per un settore da sempre sotto la lente d’attenzione e impegnato per dare risposte importanti in tema di sostenibilità e riduzione delle emissioni, e che riguardano direttamente gli oltre 37 milioni di automobilisti italiani. Ma quando si parla di auto, specie nel nostro Paese, al cambiamento fa necessariamente da contraltare la passione dei milioni di vecchi e nuovi automobilisti per collezionismo e auto d’epoca.



ACI presenta Youngclassic

Per rispondere e dare seguito a questa passione, con un occhio di riguardo al collezionismo, l’Automobile Club d’Italia si appresta a inaugurare una nuova importante stagione di magazine e prodotti editoriali interamente dedicati alla storia dell’automobile. Con il mensile Youngclassic, ACI si mette al servizio dei cultori delle automobili del recente passato, con l’obiettivo di indirizzare anche i più giovani verso un collezionismo “responsabile” delle vetture classiche.

Attraverso le grandi storie esclusive, firme autorevoli, gli eventi da non perdere e tutti i consigli utili per muoversi sul mercato senza sbagliare le mosse, Youngclassic concentra ogni mese l’attenzione sulle auto cult degli anni ’70, le più appassionanti da guidare e da collezionare. Il primo numero apre finalmente un dialogo con i giovani e con le loro passioni, per guidarli verso i modelli inseriti nella lista di salvaguardia e che, quindi, avranno un futuro certo come auto da collezione.

Alla base di tutto resta la passione di un team di esperti, capaci di coinvolgere con argomenti sempre attuali e innovativi, trattati con freschezza, voglia di sperimentare, attraverso esperienze reali e virtuali. Ogni mese, Youngclassic accoglie firme di valore e ospiti di primo piano, pronti a mettersi in gioco nella scrittura, nelle attività online e in eventi dedicati.

Il tutto coadiuvato da una grafica ad alto impatto, chiara e incisiva, guidata da un linguaggio in grado di trasmettere sensazioni uniche e puntare dritto al cuore dell’esperienza di guida. In ogni numero, poi, il calendario completo con tutti gli eventi più imperdibili per vivere in diretta la propria passione e una completa e aggiornata guida all’acquisto per fascia di prezzo per chi vuole mettersi alla ricerca di automobili su cui vale davvero la pena puntare.





Un “Tridente” al servizio dell’automobilista

Ma Youngclassic non è l’unica novità di ACI, che darà vita a un vero e proprio “Tridente” del raccontare l’automobile. Un progetto importante, trainato dai temi fondamentali di sicurezza, tecnologia, transizione ecologica, utilità e mobilità per affiancare e tutelare gli italiani attraverso tre prodotti editoriali pensati per venire incontro alle esigenze di ogni automobilista di oggi, di ieri e del domani.

Youngclassic sarà, infatti, affiancato da un aggiornamento importante de L’Automobile, e dalla nuova voce del motorismo storico: L’Automobile Classica che si appresta, attraverso il dialogo continuo e costruttivo con i club affiliati ad ACI Storico, ad occuparsi anche delle annose vicende che affliggono il sistema: dalla ridefinizione del parco circolante storico, a certificazioni non sempre adeguate e lotta ai falsi.

Il primo numero di Youngclassic è in edicola dal 15 marzo, mentre L’Automobile Classica e la nuova versione de L’Automobile faranno il proprio debutto a partire dal mese di maggio. I tre nuovi magazine saranno disponibili in edicola a un prezzo di 5 euro.

L’Automobile continuerà, inoltre, a essere il magazine abbinato ai soci premium di ACI, mentre L’Automobile Classica sarà nuovo punto di riferimento per i soci di ACI Storico.

Per restare sempre aggiornati su Youngclassic ed entrare in contatto con la grande community di appassionati è possibile visitare le pagine Instagram e Facebook ufficiali di youngclassicmag.