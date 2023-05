Automobili, il classico ha un nuovo punto di riferimento

Veri e propri simboli di stile, eleganza e innovazione, le automobili classiche hanno scandito il progresso dell’industria automobilistica nel corso degli anni. Veicoli che sono testimonianza concreta dell'ingegno umano, della passione per il design e della ricerca costante della perfezione tecnica; e che portano con sé una storia unica e affascinante, fatta di sfide, successi, uomini, impegno, amore e ricerca.



Testimoni del passato, protagoniste del presente

Storie che ci riportano indietro nel tempo e che permettono di immergerci nella bellezza iconica di linee classiche e motori leggendari. Che si tratti di una Mercedes degli anni ’60, di una Jaguar degli anni ’70 o di un’Alfa Romeo degli anni ‘80, ogni vettura rappresenta un pezzo di cultura e di tecnologia del suo tempo. Automobili uniche che hanno vissuto e contraddistinto epoche di cambiamenti sociali, di innovazione tecnologica e di sviluppi nella progettazione. Sono testimoni di un'era passata e ci ricordano in che modo il progresso ha plasmato il mondo che conosciamo oggi.

A onorare e far risplendere questo straordinario universo, rispondendo alle richieste degli appassionati, contribuirà dal prossimo 26 maggio l’atteso magazine l’automobileclassica. Firmata e voluta fortemente da Aci insieme ad Aci Storico, la nuova proposta editoriale debutta sul mercato dei magazine dedicati al motorismo storico più tradizionale, portando in edicola e in formato digitale una formula fresca, innovativa e graficamente appagante, per contenuti capaci di soddisfare l’appetito dei collezionisti e raccontare il mondo delle auto storiche da un punto di vista diverso, quello della passione pura.

Tra le pagine di quello che per Aci e Aci Storico è il debutto nel mondo del motorismo storico sono ammesse esclusivamente “targhe nere” dagli albori fino al massimo al 1985, per raccontare storie appassionanti di automobili, persone e grandi imprese, con autorevolezza, professionalità e la costante voglia di trasmettere emozioni. L’obiettivo di l’automobileclassica è parlare e offrire contenuti unici agli appassionati e ai collezionisti (soci Aci e non solo), diventando un punto di riferimento nel mondo del collezionismo di auto storiche.



Un numero ricco di passione

Nel primo numero, disponibile dal 26 maggio, trovano spazio la storia di una Savio Albarella “versione scoperta” e “da spiaggia” della Fiat 500 che potrebbe essere stata guidata da Mina e, poi, una Motto Lancia Appia, il prototipo dell’Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale. La storia di copertina celebra i sessant’anni della fondazione della Lamborghini con la Miura appartenuta a Ferruccio Lamborghini, ora di proprietà del nipote omonimo.

E poi le grandi interviste. Quella a Dino Cognolato, discreto ma espertissimo restauratore, che da più parti viene ritenuto uno dei migliori al mondo; e quella al Presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, firmata dal direttore David Giudici e che apre nuove prospettive sul futuro dell’auto storica in Italia, dalle limitazioni alla circolazione alla riassegnazione delle vecchie targhe.

A tutto ciò, l’esordio di l’automobileclassica aggiunge il punto sul settore del Motorismo Storico attraverso il Rapporto Aci, le opinioni “a cuor leggero” (sagaci e mai scontate) di quattro esperti molto diversi tra loro e, ancora, pagine dedicate al Club Aci del mese e alle notizie di Aci Storico, per concludere con rubriche su libri, arte e orologi per il tempo libero dei “gentlemen drivers”.



Il “tridente” firmato Aci

l’automobileclassica si inserisce in una proposta dal più ampio respiro, avviata lo scorso 15 marzo da Youngclassic: si tratta di un magazine al servizio dei cultori delle automobili del recente passato, che punta a indirizzare anche i più giovani verso un collezionismo “responsabile” delle vetture classiche e che a inizio giugno, il 7, si completerà con L’Automobile, per formare un vero e proprio “tridente” del raccontare l’automobile.

Proprio L’Automobile si propone come magazine ricco, interessante, attuale e, soprattutto, utile. Un prodotto editoriale che, accoglierà su ogni numero inchieste di attualità e interviste con le personalità di spicco del panorama italiano e internazionale dell’automobile, a cui affiancare sport, sezioni di utilità per districarsi al meglio e facilmente nella complessa del mercato attuale. Il tutto, tenendo sempre ben a mente i principi di sicurezza, tecnologia, transizione ecologica, utilità e mobilità.

A partire da maggio, l’automobileclassica sarà presente nelle migliori edicole il 26 di ogni mese con il formato di 128 pagine a 5 euro: non solo, la sua proposta si arricchisce di numerosi servizi di utilità pratica e la creazione di un “universo” che, dalla rivista, pulsa, vive, condivide e si espande attraverso la community dei profili social, da Instagram a Facebook.

Last but not least, tutte le riviste sono disponibili anche in versione digitale scaricando l’app L’Automobile.



Per saperne di più clicca qui.