Autoéquipe inaugura il nuovo show-room Dacia a Roma

Un fine settimana dedicato agli appassionati di automobili, nonché un appuntamento che ha riscosso un grande successo. Il weekend del 25 e 26 maggio ha visto sbarcare a Roma un nuovo salone Autoéquipe Dacia presso Circonvallazione Orientale 4725 00178 Roma (Uscita 21-22 GRA Ciampino). Una nuova avventura per la famiglia Cresci, che dà così vita a un punto di riferimento nella Capitale per uno dei marchi dell’automotive più apprezzati e riconosciuti a livello mondiale per affidabilità e convenienza, leader nel segmento delle auto accessibili ma di alta qualità.



L’espansione del marchio Dacia

Il nuovo salone Autoéquipe permette a Dacia di compiere un passo significativo nella sua strategia di espansione sul mercato italiano. Il focus è rappresentato dalla volontà di elevare ulteriormente la qualità del servizio e soddisfare al meglio la clientela.



Accogliente e moderno, l’ambiente dello showroom mette in risalto l’intera gamma dei veicoli Dacia. Un’offerta completa, che accoglie modelli che spaziano dalle Citycar ai SUV, così da rispondere al meglio a ogni differente necessità. Nel nuovo showroom, ogni modello trova un’esposizione ottimale e curata nel minimo dettaglio, così da permettere ai visitatori di apprezzarne appieno le caratteristiche uniche e le eccellenti innovazioni tecnologiche.

Inaugurazione di successo

L’inaugurazione del nuovo salone ha confermato ancora una volta la capacità e la voglia di stupire, innovare e segnare il passo di Autoéquipe rispetto alla concorrenza. La nuova avventura ha visto il Dealer Principal, Claudio Cresci, affiancato dalle figlie Margherita (Marketing Manager) e Camilla (Quality Manager), dare vita a un evento imperdibile, allietata da un catering street food di qualità con specialità romane e degustazione di vini e spumanti.



A rimarcare la soddisfazione di questa nuova apertura, che celebra il passato del Gruppo e si fa promessa di un futuro ricco di nuove sfide e opportunità, le parole dello stesso Claudio Cresci: “Siamo orgogliosi di aver aperto un nuovo show-room Dacia a Roma. Questo spazio rappresenta un punto di riferimento per tutti i nostri clienti, dove potranno vivere l'esperienza Dacia a 360 gradi”.



Ad affiancare la famiglia Cresci, un team giovanile e competente, guidato dal Brand Manager Renault e Dacia Autoéquipe, Andrea Forte, impegnato nel lancio del nuovo Dacia Duster, modello simbolo del marchio. Nel corso dell’evento c’è stata anche la possibilità di presentare l’intera gamma di vetture di punta Dacia, dalla Sandero alla Jogger fino alla Spring: la combinazione perfetta di tecnologia avanzata, sicurezza e comfort per prestazioni top, ideali per ogni tipologia di pubblico.



Autoéquipe, la storia (e il futuro) dell’automobile a Roma

Autoéquipe è la storia dell’automotive nella Capitale. Attivo fin dal 1982, è il riferimento imprescindibile per marchi quali Renault, Dacia, Seat e Cupra, con la vendita di veicoli nuovi ed anche una divisione usato multimarca con auto aziendali, km 0 e usato garantito. Inoltre, il Gruppo fornisce sul territorio servizi assicurativi, noleggio a breve e lungo termine, assistenza, carrozzeria e ricambi, garantendo un servizio completo ai clienti.



Sette le sedi Autoéquipe a Roma, che garantiscono vicinanza ai clienti e capillarità sul territorio. Tre gli showroom Renault e Dacia (in via Silicella 1/b, via Laurentina 786 e Circonvallazione Orientale 4725) e uno Seat e Cupra (Circonvallazione Orientale 4725). In via Anicio Paolino 10 si trova il Centro Officina, Carrozzeria e Magazzino Centrale, mentre in via Appia 1259 e in via Cave di Peperino 4, Marino, le due sedi dell’usato.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.gruppoautoequipe.it, contattare lo 06.2325901 o inviare una mail a servizioclienti@gruppoautoequipe.it.