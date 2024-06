Autocentri Balduina, un evento esclusivo per presentare la nuova Audi A3 Allstreet

Musica, buon cibo, ospiti speciali e l’elegante design di uno dei nuovi modelli targati Audi, sono gli ingredienti della serata che Autocentri Balduina ha dedicato in grande stile alla presentazione della nuova A3 Allstreet, modello tra i più interessanti e avveniristici prodotti dalla gloriosa azienda di Ingolstadt.



Una serata ricca di sorprese

L’evento si è svolto il 16 maggio a Spazio Novecento, in un ambiente raffinato ed elegante proprio come lo stile Audi: gli ospiti sono stati accolti da un cocktail di benvenuto e hanno poi potuto godere di un ricco e sofisticato buffet, che si è avvalso anche della selezione di Spumanti Trento Doc offerti dallo sponsor Cantine Ferrari del Gruppo Lunelli.



La serata è stata accompagnata da musica dal vivo, interrottasi solo per lasciare spazio alle parole di Andrea Cappella, titolare di Autocentri Balduina insieme ai familiari Giacomo, Simona e Micaela. È stata, poi, la volta dell’attore e regista Edoardo Leo, che ha raccontato del suo profondo legame con la città di Roma, svelando alcuni aneddoti legati alla sua carriera nel mondo del cinema e dello spettacolo. Tra i partecipanti, anche la showgirl e conduttrice televisiva Laura Freddi. Tutti gli invitati sono stati omaggiati con un raffinato gadget dalla boutique Locherber Milano.

A3 Allstreet: l’evoluzione firmata Audi

La vera protagonista della serata firmata Autocentri Balduina non poteva, però, che essere lei: l’Audi A3 Allstreet, versione rialzata della berlina della casa tedesca. Basata sulla versione Sportback, la Allstreet presenta una maggiore distanza dal suolo, ottenuta dagli ingegneri Audi andando a lavorare sulle sospensioni. Come facile intuire dal nome, aiutata anche da ruote più grandi di un pollice, questa novità permette alla Allstreet di percorrere senza alcun problema qualsivoglia tipologia di strada, incluse quelle dissestate o di campagna. Una innovazione che garantisce alla A3 Allstreet di risultare più agile, conservando però grande precisione nella sterzata.



La nuova versione della A3, inoltre, risulta particolarmente confortevole, oltre che arricchita da un massiccio uso della tecnologia volta a rendere ogni viaggio più piacevole. Nell’abitacolo, impreziosito da rivestimenti in alcantara, tessuti e pelli eco-friendly, si trova non solo un elegante cruscotto digitale da 12’’3, ma anche uno schermo centrale da 10’’1 che permette di scaricare e utilizzare diverse app per l’infotainment, da Spotify a YouTube. Senza dimenticare la possibilità di disporre dell’assistenza vocale di Amazon Alexa.



Spostandosi all’esterno, A3 Allstreet presenta un nuovo frontale con mascherina a nido d’ape, nuovi paraurti, protezioni in plastica intorno ai passaruota a contrasto con il colore della carrozzeria. Due le motorizzazioni della versione termica, entrambe da 150 Cv e dotate di cambio a doppia frizione e sette rapporti: il 1.5 turbo mild hybrid a benzina e il 2.0 diesel. A fine 2024, Audi punta ad affiancare a questi due modelli anche una variante ibrida plug-in da 204 o 245 Cv.



Quanto alla sicurezza, la A3 Allstreet presenta di serie una lunga serie di sistemi di assistenza alla guida, dal mantenimento della corsia alla frenata automatica d’emergenza. È, inoltre, dotata di retrocamera per il posteggio e del dispositivo Pack Assist Plus, sistema di assistenza al parcheggio che fa in modo che il conducente debba solo accelerare e frenare, mentre l’auto muove autonomamente lo sterzo. Su richiesta, invece, è possibile dotare la A3 Allstreet di cruise control adattivo, sistema che integra la funzione di cambio corsia assistito.



Scopri l’Audi A3 Allstreet da Autocentri Balduina

Nata nel 1962 su iniziativa di Mario Cappella, Autocentri Balduina s’è trasformata nel tempo in un assoluto punto di riferimento per gli appassionati di automobili nella Capitale. Con le sue diverse sedi a Roma e Viterbo, l’azienda gestita oggi da Andrea, Giacomo, Simona e Micaela Cappella deve il suo successo alla capacità di innovarsi costantemente, puntando a soddisfare la clientela attraverso un servizio personalizzato.



