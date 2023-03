Antiquariato, design e sostenibilità: la scelta intelligente

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con DI MANO IN MANO SOC. COOP.

Posta al centro del dibattito internazionale come prerogativa da perseguire con ogni mezzo, la sostenibilità si rivela oggi centrale nelle attività e nelle iniziative più disparate. Attraverso azioni concrete e con consapevolezza, infatti, società e aziende sono chiamate a rispondere alle differenti necessità per salvaguardare l’ambiente e giungere a una società che sappia riscoprirsi più equa, giusta e inclusiva.

Il recupero al servizio della sostenibilità

Tra le attività capaci di rispondere a questi requisiti e operare sul solco tracciato dalla sostenibilità e dai principi di economia circolare dettati dalla Commissione europea, eliminando dall’ambiente una enorme quantità di rifiuti, rientrano tutte quelle realtà che si occupano di recupero e restauro di vecchi oggetti, mobili e vestiti. Attività che, al contempo, riescono a salvare dall’oblio pezzi unici e, dunque, si rivelano preziose per salvaguardare la storia e la cultura di un passato che avrebbe rischiato di scomparire per sempre.

Anche perché dare nuova vita a oggetti, indumenti, arredamento e libri incontra, ormai da qualche anno a questa parte, un’ampia platea di appassionati e collezionisti e non solo: mobili antichi, vestiti di altre epoche e documenti storici trovano infatti ampio impiego anche come oggetti di scena per teatri, produzioni tv o cinematografiche e persino matrimoni.

Realtà in espansione

In tale contesto, grazie ai suoi oltre vent’anni di esperienza, la Società Cooperativa di Lavoro Di Mano in Mano è oggi punto di riferimento per il mercato nazionale e internazionale in tema di antiquariato, design, vintage. Una realtà in costante crescita - si pensi che dal 1999 ad oggi, sono decuplicate le persone coinvolte - e che fa del proprio core business il riuso di ogni genere di oggetti. Partendo dai due negozi fisici di Milano (in viale Espinasse, 99 – Zona Certosa) e Cambiago (Via Castellazzo, 8), ha trovato terreno florido anche sul web, con oltre 24 milioni di pagine visitate in un anno e oltre 2 milioni di utenti unici. Senza dimenticare gli oltre 50 mila follower distribuiti tra i vari profili Instagram e gli oltre 25 mila utenti Facebook.

Noleggio: il bello senza tempo, a tempo determinato

Attraverso il servizio noleggio Di Mano in Mano mette a disposizione dei suoi clienti arredi d’epoca, oggetti antichi e abiti vintage, limitando gli sprechi e contenendo i costi rispetto ad un eventuale acquisto. Pezzi unici e introvabili per rispondere a ogni necessità e far rivivere un determinato periodo storico.

Tra le collaborazioni illustri di Di Mano in Mano, impossibile non citare quelle con il film di Ridley Scott “Tutti i soldi del mondo” oppure con la serie “The Young Pope” diretta da Paolo Sorrentino. Ma il noleggio è un servizio apprezzato per arredare anche scene teatrali, set per shooting fotografici e, ancora, animare occasioni speciali come eventi aziendali, matrimoni e fiere.

La forza dell’e-commerce

Come anticipato, Di Mano in Mano è anche un sito di e-commerce (www.dimanoinmano.it) che, oggi, dispone di un catalogo costantemente aggiornato e rinnovato con oltre 50 mila prodotti. Nato nel 2010, il negozio online ha tra i suoi punti di forza la grande varietà dell’offerta, coadiuvata da trasparenza nei prezzi, così da offrire la certezza di acquistare prodotti in magazzino e vagliati dallo staff.

Cosa non banale, ogni prodotto presente sul sito è tracciato e, soprattutto per gli oggetti di altissimo valore, corredato di certificazione di autenticità e un accurato servizio di pre e postvendita. Ma non solo: negli ultimi anni, Di Mano in Mano è divenuta un punto di riferimento importante per chi vuole vendere oggetti di valore.

Ogni prodotto acquistato è studiato, catalogato, restaurato e curato internamente in ogni aspetto della vendita: dalla documentazione di spedizione e l’imballaggio, fino agli invii in tutto il mondo, curando anche tutte le pratiche per l’esportazione. Per un’impostazione resa più snella anche nella gestione per chi acquista, che trova un unico referente.

Nuova vita alle cose, più valore alle persone

Attraverso la sua attività, Di Mano in Mano concretizza la sostenibilità attraverso la cura dell'ambiente, del suo territorio e della comunità che lo abita e, al contempo, della sua storia, dell'arte e della cultura, dei suoi bisogni di opportunità lavorative e formative e delle sue fragilità sociali.

Di Mano in Mano conta oggi circa 100 dipendenti di cui una buona parte donne, 64 soci, decine di inserimenti lavorativi all’anno e diverse persone svantaggiate inserite in organico. Sono oltre 700 le borse lavoro accolte in oltre 20 anni di attività, frutto della collaborazione costante con i Servizi Sociali di Milano, il Ministero di Grazia e Giustizia, le ASL, la Caritas Ambrosiana, e con varie associazioni e comuni del territorio milanese e provincia.

