Amaro Nerone e Sambuca RomAntica, un’eccellenza del made in Italy

Conosciute fin dai tempi antichi, le bevande alcoliche sono state impiegate e prodotte da praticamente ogni civiltà, rivelando tipologie d’uso disparate. Diversamente da quanto si possa pensare, infatti, oltre ad essere consumate durante i banchetti, grazie alle proprietà antisettiche dell’alcol, erano spesso utilizzate a scopo medico e igienico, ma anche come efficaci integratori alimentari e analgesici, per via della componente di zucchero che le caratterizza.

Un settore in crescita

Nei secoli, il cambio di abitudini, le tecniche di fermentazione, le differenti modalità di trattamento delle materie prime e i sempre più moderni sistemi di produzione, hanno portato questi prodotti ad una importante diffusione a livello globale. Un panorama in cui l’Italia ha giocato, e gioca ancora, un ruolo di primo piano, confermando questo come uno dei settori trainanti l’economia nazionale, con il 2022 a far segnare il record assoluto in tema di export.

Un successo dovuto principalmente alla grande attenzione, ricerca e tradizione che contraddistinguono le prestigiose realtà italiane di questo settore. Tra queste, dal 1951, c’è senza dubbio la Italcoral, azienda intraprendente e lungimirante nata da una sagace intuizione del suo fondatore, Franzo Caruso. La Italcoral ha saputo tramandare di generazione in generazione una passione sorretta da amore, dedizione e impegno costante, grazie ad una famiglia unita, legata indissolubilmente alla romanità, alla città di Roma e ai territori che la circondano.

Arrivata, oggi, alla quarta generazione, la mission aziendale della Italcoral è da sempre quella di riuscire a soddisfare al meglio le aspettative dei propri clienti. Un obiettivo perseguito attraverso una mirata e costante ricerca delle migliori materie prime in Italia, ma anche grazie ad un portfolio prodotti altamente diversificato, in grado di rispondere ai palati più esigenti e creato grazie all’impegno giornaliero in ricerca e innovazione, mantenendo sempre un ottimo rapporto qualità/prezzo a tutela del consumatore.

Qualità riconosciuta a livello internazionale

Una qualità che, dopo aver ricevuto negli anni premi come il Pericle d’oro e l’Ercole d’oro, viene oggi certificata anche a livello internazionale dagli importanti e prestigiosi riconoscimenti ottenuti dai propri prodotti.

L’ Amaro “Nerone”, ad esempio, il noto ed inimitabile Amaro di Roma dal gusto dolce, vellutato e profondamente aromatico. Prodotto secondo una delle ricette più gelosamente custodite, una segretissima ma vincente combinazione di ingredienti annotata nel taccuino di Corrado, figlio di Franzo, è ottenuto dalla sapiente infusione in alcool finissimo delle più pregiate sostanze vegetali, erbe aromatiche, fiori e radici. Per un bouquet fine ed elegante, ma al tempo stesso potente, caldo e avvolgente, che regala ad ogni sorso una nota persistente di eucalipto e ritorni balsamici, nonché millenni di storia, arte e civiltà.

Ma anche il Limoncello “Limonì”, liquore orgogliosamente tradizionale che nasce dall’infusione delle bucce dei limoni di Sicilia per esaltare il gusto di questa terra assolata ed il sapore fresco dei limoni appena raccolti. Lasciate in infusione, le bucce finissime dei limoni restituiscono un prodotto meravigliosamente fresco, dal colore radioso e dai dolci profumi, perfetto dopo i pasti, ma ottimo anche per gelati, macedonie e cocktails.

Senza dimenticare la Sambuca “RomAntica”, nata per esaltare l’italianità e le origini dell’Antica Roma. Un prodotto capace di distinguersi grazie al suo inconfondibile gusto, ottenuto seguendo i dettami di un’antica ricetta tramandata gelosamente negli anni. Assaporandola, l’intenso profumo di anice, conferito dagli olii essenziali ricavati dalla distillazione a vapore di semi di anice stellato, la rende da sempre un classico intramontabile della tradizione italiana.

Tre prodotti unici e pregiati che hanno saputo conquistare la giuria della 27esima edizione di uno dei più prestigiosi ed autorevoli concorsi mondiali nel settore degli spirits, il principale evento per la promozione di liquori e distillati di qualità eccezionale provenienti da ogni parte del globo: l’International Spirits Challenge (ISC) 2022. L’ Amaro “Nerone” ed il Limoncello “Limonì” hanno, infatti, ottenuto la medaglia di bronzo mentre la Sambuca “RomAntica” può fregiarsi addirittura della medaglia d’oro. “Siamo profondamente fieri ed onorati di avere ricevuto tali premi, riconoscimenti a livello mondiale dell’amore e della dedizione che la mia famiglia impiega da oltre 70 anni nel nostro lavoro” ha dichiarato la dott.ssa Allegra Caruso, pronipote del fondatore di Italcoral, oggi presente in azienda.

Da Roma al mondo nel solco della tradizione

Nata nel 1951 come laboratorio per la produzione di sciroppi di frutta – ancora in produzione sotto il marchio Fruttattiva –, liquori ed infusi in quel di Roma, attraverso il sapiente impiego di piante officinali, frutta e radici accuratamente selezionate e conservate dopo anni di studi, la Italcoral si impegna giorno dopo giorno con coraggio, ambizione ed immensa dedizione, a rendere ogni proprio prodotto esclusivo e pregiato.

Dall’ambizione di Franzo, sostenuta dalla moglie Elvira, passando per l’intraprendenza di Corrado, che ampliò il sogno del padre dando vita all’attuale stabilimento ai Castelli Romani e conferendo all’azienda una solida presenza sul mercato nazionale, si è giunti oggi ad un’impresa dal respiro internazionale. Realtà unica ed esclusiva, tra le più moderne ed avanzate del settore, capace di valorizzare ed esaltare la tradizione tenendo lo sguardo sempre rivolto al futuro.

Italcoral è presente con i suoi prodotti in Svizzera, Francia, USA, Paesi Bassi, Brasile, Turchia, Regno Unito, Canada, Spagna, Malta, Cuba e Giappone. Sul territorio nazionale chiaramente nei punti vendita delle più importanti insegne della Grande Distribuzione, mentre per l’acquisto online, nei portali delle più prestigiose enoteche. Per maggiori informazioni sulle infinite specialità Italcoral e sull’attività dall’azienda è possibile visitare il sito Internet www.italcoral.it o anche seguire i profili Instagram e Facebook per restare sempre aggiornati.