Agriumbria, un polo nazionale per il settore agricolo

La Filiera agrozooalimentare è una componente fondamentale della nostra economia. Riunisce le imprese che collaborano per portare dalla terra alla tavola i prodotti dell’alimentare, dalle materie prime al cibo che consumiamo ogni giorno.

Della filiera fanno parte tutte le imprese del settore, da quelle prettamente agricole e gli allevatori a quelle che producono macchine agricole, fino alle realtà che forniscono componenti per le macchine alimentari, imballaggi e quelle che si occupano della distribuzione dei prodotti. Insomma, una filiera che interessa tutto ciò che serve per portare a compimento la catena del valore del settore alimentare.



Nonostante la grande diversificazione, tutte le realtà della filiera trovano in Agriumbria un importante punto di contatto e condivisione. Dopo l’edizione 2021 svoltasi in via eccezionale a settembre, il più grande appuntamento con l’agricoltura e la zootecnia dell’Umbria e del Centro Italia torna alla sua veste tradizionale, con pubblico finalmente in presenza. L’appuntamento è dall’1 al 3 aprile 2022, presso i padiglioni di Umbriafiere.



Un fondamentale polo aggregativo

Nata dall’intuizione di Lodovico Maschiella, Agriumbria si conferma polo di fondamentale importanza nel centro Italia per il coinvolgimento e la valorizzazione dell’intera filiera agricola, che ogni anno attira numerosi visitatori e vede una crescita costante degli espositori.

Con la sua grande capacità aggregativa, Agriumbria dona un innegabile valore aggiunto a un settore che, seppur molto ampio e variegato, collabora e affronta unito e compatto le difficoltà, così da trovare le migliori soluzioni per il futuro dell’intera filiera.



Agriumbria e il legame storico con l’Associazione Italiana Allevatori

La 53° edizione mette in vetrina le maggiori novità del settore agricolo, senza dimenticare gli storici campionati nazionali delle razze di allevamento, i corsi di aggiornamento professionale, gli incontri con gli esperti e molto altro ancora. Il tutto all’insegna della sostenibilità, dell’amore per la filiera agrozooalimentare e con una grande voglia di rinascita, sostenuta dal motto “fieramente agricoli”.

Tra gli appuntamenti più importanti e attesi in calendario, Agriumbria torna finalmente alle origini e, con la sua edizione 2022, nei padiglioni di Umbriafiere a Bastia Umbra (Pg) propone un programma ricco e variegato, pensato per rispondere alle esigenze degli imprenditori di un settore in continua espansione ed evoluzione.

Nei padiglioni espositivi trovano spazio vari ambiti di interesse: dalla meccanizzazione alla tecnologia aziendale, e, grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Italiana Allevatori, storico partner, la manifestazione è sempre più un polo nazionale di riferimento sulla carne italiana.

La biodiversità anima i ring di Agriumbria

Sempre in sinergia con l’AIA, il programma prevede iniziative sui ring esterni, che vedranno il ritorno dei concorsi zootecnici dedicati alla Nazionale della Chianina (in veste biennale), la Nazionale Romagnola, la Nazionale Charolaise e la Nazionale Limousine, cui vanno ad aggiungersi agli altri appuntamenti dei concorsi nazionali dedicati alle varie razze.

L’ampia rappresentanza dell’allevamento nazionale è garantita dalla presenza dei circuiti Anabic (Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica), Anapri (Pezzata Rossa Italiana), bovini di Piemontese e razza Frisona Italiana, per la quale è prevista anche la Mostra Interregionale. Ma saranno presenti anche ovini, caprini, equini, avicunicoli e suini.



Sabato 2 aprile, Anacli organizza l’importante evento tecnico le Mostre Nazionali di Libro Genealogico di Charolaise Italiana, Limousine Italiana, con 169 animali e 43 aziende partecipanti da Sicilia, Sardegna, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Umbria. Le razze allevate in Umbria e nel Centro Italia sono presenti in fiera grazie al contributo dell’Associazione Regionale-ARA dell’Umbria.

Saranno rappresentati anche gli ovicaprini, esposti dall’Associazione Nazionale della Pastorizia-Asso.Na.Pa. (in programma il 1° Concorso Nazionale di Arieti della razza ovina Sarda iscritti al Libro Genealogico), e la specie cunicola con la Mostra Mercato organizzata dall’Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani-Anci.



Iniziative collaterali di Agriumbria

Numerose le iniziative collaterali, a partire da Milktec, lo spazio dedicato alla tecnologia per la filiera lattiero-casearia, che permetterà di entrare in contatto con gli ultimi ritrovati tecnologici sul fronte di macchine e attrezzature per la mungitura e la lavorazione del latte.

Ma Agriumbria sarà l’occasione anche per assistere a mostre e rassegne zootecniche, entrare in contatto con i saloni specializzati Bancotec, Enotec e Oleatec, prendere parte a convegni, meeting e master di approfondimento pensati per far dialogare e aprire un confronto tra aziende, associazioni di categoria e mondo scientifico.

Prosegue, inoltre, l’attività dell’Osservatorio di Agriumbria sul consumo nazionale di carne di qualità. Punto di riferimento dell’intero comparto, permetterà di fotografare lo stato dell’arte, presentando in fiera i dati sugli allevamenti e le tendenze dei consumatori nei confronti della carne certificata e di qualità.



Il premio “Antonio Ricci”

La quarta edizione del premio “Antonio Ricci” onorerà la memoria di una dei più noti e apprezzati giornalisti del settore, scomparso nel 2016. In collaborazione con la Facoltà di Agraria di Perugia e con Edagricole, Umbriafiere ha previsto due sezioni del riconoscimento, che verrà consegnato nell’evento inaugurale.

La sezione giornalistica premia il professionista del settore che si è distinto nel raccontare l’agricoltura italiana. La seconda, invece, è dedicata a uno studente di tutte le facoltà di Agraria di Italia che con un lavoro nello sviluppo della tesi abbia affrontato i temi della sostenibilità ambientale ed economica e la multifunzionalità in agricoltura.



Per maggiori informazioni e biglietti è possibile visitare il sito www.agriumbria.eu