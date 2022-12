Agenzie immobiliari, come scegliere al meglio

Per affittare o vendere un immobile è fondamentale affidarsi a un’agenzia immobiliare seria e professionale. Le realtà sul mercato sono praticamente infinite, ma alcune semplici accortezze possono aiutare a non sbagliare. In prima battuta, è basilare avere ben presente che quella dell’agente immobiliare è una professione che richiede una grande professionalità, certificata dall’esperienza e, soprattutto, dalla necessaria abilitazione alla professione certificata dal superamento dell’esame presso la camera di commercio della provincia di appartenenza.

Più di un semplice agente immobiliare

Ecco perché attuare un’attenta e precisa valutazione diventa imprescindibile per assicurarsi il miglior servizio possibile. Come spiega Daniele Battisti, fondatore e proprietario di Battisti Home, società immobiliare che opera nei migliori quartieri di Roma, «scegliere con cognizione di causa a chi affidare la gestione del proprio immobile non solo è importante, ma risulta fondamentale per valorizzarlo al meglio e fare le migliori valutazioni possibili».

Un agente immobiliare, infatti, non si occupa esclusivamente della gestione dell’immobile. «Esattamente – conferma Battisti – i veri professionisti sanno consigliare esattamente come muoversi sul mercato e, avendo sempre ben presente il momento in cui arriva una richiesta di gestione, riescono a indirizzare verso le scelte più vantaggiose. Non è detto, infatti, che sia sempre vantaggioso vendere o affittare. La scelta è dettata decisamente dal momento».

Imparare a conoscere l’agenzia immobiliare

La scelta di un’agenzia rispetto a un’altra non è semplice, specie se non si hanno riferimenti o suggerimenti in merito e ci si trova a intraprendere questo percorso per la prima volta. «Certo, la scelta può rivelarsi complicata, ma compiere alcuni semplici passi preliminari permette di aumentare il senso di sicurezza e limitare i problemi», prosegue Battisti.

«In prima battuta, il consiglio è quello di consultare con attenzione il sito internet delle diverse agenzie, così da farsi un’idea precisa del loro livello di esperienza, del quartiere in cui operano, se sono in grado di gestire trattative con clienti internazionali e del dettaglio relativo ai servizi offerti. Anche consultare i feedback dei clienti è importante, e questo vale sia quando si vuole vendere o affittare un’immobile, ma anche quando lo si vuole acquistare o prendere in locazione».

Professionalità e preparazione

Altro mito da sfatare è quello relativo ai marchi che, illustra Battisti, «non sono necessariamente sinonimo di qualità e professionalità. In questo senso, il grande marchio può garantire magari una maggiore visibilità, ma è il professionista a fare la differenza e c’è il rischio di trovarsi con una gestione meno attenta e “personalizzata”. Con Battisti Home, per esempio, questo aspetto è fondamentale. Offriamo, infatti, una consulenza che definiamo “sartoriale”, cucita cioè sulle esigenze del cliente».

Tra gli aspetti da tenere in considerazione quando si deve scegliere un’agenzia immobiliare occorre, poi, non trascurare le qualità umane dell’agente. «Quello dell’agente immobiliare è un lavoro fatto di persone ed è importante che chi si vede affidare l’incarico sia professionale e pienamente preparato. Al contempo, correttezza, trasparenza, disponibilità, capacità di ascolto ed empatia non possono che essere qualità imprescindibili per migliorare il servizio offerto».

Un servizio sartoriale

«Credo – spiega Battisti – che tutto parta dalla fiducia. Se, entrando in un’agenzia non si avverte fiducia, qualcosa non torna o non si è pienamente convinti, è giusto prendersi del tempo, valutare alternative e non avere fretta. In questi casi occorre porre domande mirate. Informarsi su eventuali provvigioni o clausole poco chiare, per esempio, permette di farsi un quadro il più chiaro possibile e scongiurare errori».

Guidata dalla volontà di perseguire i più elevati standard di integrità, trasparenza e responsabilità in ogni fase del percorso, la Battisti Home lavora nell’interesse del cliente per qualsivoglia esigenza di vendita, affitto e acquisto di immobili e adatta la propria offerta a ogni necessità, per gestire ogni patrimonio immobiliare con la massima cura e attenzione e, su richiesta, offrire un servizio post-locazione completo anche della manutenzione dell’immobile grazie ad un team di professionisti specializzato.

Un ringraziamento speciale

Tra i clienti di Battisti Home rientrano privati e famiglie, ma anche società e istituzioni. Inoltre, l’agenzia ha stipulato una Convenzione con il Circolo di Palazzo Chigi e di Palazzo Madama. Per ringraziare tutte le persone seguite in questi anni, nella serata del 14 dicembre, l’azienda ha organizzato una festa di Natale presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni, così da poter condividere un bel momento di socialità e piacevole condivisione con tutti i clienti.

La Battisti Home si trova al 304-306 di Corso Vittorio Emanuele II, a Roma. Per informazioni e consulenza, è possibile visitare il sito internet www.battistihome.it o i canali social ufficiali, ricchi di spunti e suggerimenti utili, spiegati con la massima trasparenza e semplicità.