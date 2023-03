A Bardolino per una vacanza all’insegna della bellezza, del relax e del gusto

Uno specchio d’acqua lungo 50 chilometri da nord a sud, con una larghezza di 17 chilometri circa, diviso fra tre regioni (Veneto, Lombardia, Trentino) e altrettante province (Verona, Brescia, Trento), importantissima e fiorente meta turistica italiana ed europea: è il lago di Garda, ricchissimo di luoghi da visitare, cose da fare, specialità da assaggiare, vini da assaporare, locali notturni e stazioni balneari. In provincia di Verona, sulla sponda orientale, Bardolino si contraddistingue per essere un affascinante borgo dove arte e tradizioni si sposano alla perfezione con la modernità e il senso per il divertimento tipico dello spirito del Garda. Situato sulla riva est del lago, questo splendido borgo − il cui nome significa “Piccolo luogo dei longobardi” − è noto per la produzione dell’olio extravergine d’oliva Garda DOP, del famoso rosso Bardolino e del Rosé Chiaretto. Bardolino offre svariate tipologie di strutture ricettive - hotel, pensioni, residence e campeggi - ed è la meta ideale per gli amanti del buon cibo e del buon bere, nonché per gli appassionati della vita all’aria aperta, grazie ai paesaggi mozzafiato e alle molte attività da esercitare.

Per apprezzare al meglio il territorio e godersi una vacanza perfetta, ricca di esperienze, comfort ed emozioni, rivolgersi agli esperti del settore è fondamentale. Nell’ampio ventaglio di proposte, spicca per competenza, completezza e bellezza l’Aqualux Hotel SPA Suite & Terme Bardolino, una struttura moderna eco sostenibile, garantita dalla certificazione ClimaHotel, elegante, green e al servizio dell’ospite, a pochi minuti dal centro del paese e distante 25 chilometri da Verona.

Una proposta variegata, ricca e dinamica per un soggiorno a 360°

Fin dal panoramico ingresso, è ben chiara la filosofia dell’albergo: la forma geometrica quadrata, di design, che si sviluppa lungo una superficie di 17mila mq, viene inaugurata da una hall spettacolare dominata dal verde della natura e dall’acqua, ovvero due degli elementi chiave propri del territorio. Ogni ambiente è pensato e concepito per offrire al cliente un servizio top ed esclusivo: gli ampi spazi comuni, le camere (125 in totale, ciascuna dotata di balcone e larghe vetrate, più 8 suite), il parco acquatico, il centro benessere, le zone di ristorazione e il centro congressi permettono di spaziare e di trascorre una vacanza davvero meravigliosa, oppure di organizzare eventi, meeting e serate di Gala.

Le infrastrutture che caratterizzano l’hotel sono ricchissime e pronte a soddisfare le esigenze di tutti: un parco acquatico con piscine indoor e outdoor, due ristoranti (Evo Bardolino e Italian Taste), due bar, l’incredibile Wellness & Spa, il Fitness Centre di 90 mq, il Centro Congressi, nonché servizi eccellenti come il room service, il trattamento di mezza pensione, la comodissima lavanderia, il garage coperto gratuito, l’ampio parcheggio esterno, l’Internet wireless free, il welcome in camera per occasioni speciali, l’utilissimo servizio di baby-sitting, il noleggio biciclette e il noleggio Vespa, la possibilità di prenotare e acquistare i biglietti per i Festival Arena di Verona e i Parchi del Garda, il prestigioso Limousine service.



Uno spirito green, moderno e genuino per soddisfare i sensi e il palato

Per l’Aqualux Hotel SPA Suite & Terme Bardolino l’ambiente in cui sorge è davvero importante, frutto di una sinergia impareggiabile e di un’armonia particolare con la natura circostante: le acque azzurre, i profumati vigneti e ulivi, il clima dolce e mite non possono che influenzare la vita dell’albergo, tanto che tra i più apprezzati produttori di olio del Garda DOP si annovera la famiglia Viola, proprietaria dell’hotel. Oggigiorno, però, si fa presto a dire “sostenibilità”: dunque in che cosa l’Aqualux Hotel si differenzia, e quali sono le buone pratiche adottate? La struttura è, innanzitutto, interamente costruita con materiali bio-compatibili e, inoltre, si impegna nell’utilizzare energie rinnovabili e software gestionali per il controllo del risparmio energetico idrico e per l’insonorizzazione naturale certificata. Infine, per offrire ai clienti il massimo del comfort e un senso confortevole di accoglienza e pace, tutte le camere e le suite sono declinate nelle tonalità tenui e naturali propri dell’eco climatizzazione, ovvero la veicolazione dell’energia senza utilizzo di radiatori e condizionatori.

Fiore all’occhiello è l’eccellente proposta enogastronomica, di cui può beneficiare anche chi non dorme nella struttura. Il ristorante Italian Taste, alfiere della tradizione e della buona cucina tipicamente Made in Italy, come suggerisce il nome stesso, connotato da sapori genuini ma anche ricercati, dove qualità e autenticità gareggiano alla pari per esaltare al massimo il piacere del palato, grazie all’uso sapiente di ingredienti provenienti dai produttori locali: il Km 0 diventa una food experience unica e impareggiabile, esaltata altresì dal suggestivo fascino dell’ambiente e dal tocco unico dello chef Angelo Alessi, capace di unire benessere, gusto, innovazione e tradizione in un solo piatto secondo i moderni principi della cucina funzionale, che coniuga la migliore nutrizione energetica con l’equilibrio psicofisico. L’abbinamento con i vini è parte integrante del viaggio culinario in cui il cliente viene coinvolto, a base − soprattutto − di uve autoctone come Soave, Valpolicella, Amarone e (ovviamente!) Bardolino.



Servizi esclusivi per un’hotellerie di qualità superiore

Di grande effetto anche l’area beverage, una vera e propria “Lounge Experience”, particolare e di altissimo livello. La “Sparkling Lounge”, infatti, è il luogo ideale per degustare cocktail all’avanguardia, magari accompagnati da piatti leggeri e veloci; all’interno della “Cigar Lounge”, invece, il cliente più esigente potrà trovare una pregiata selezione di sigari e di liquori, perfettamente in linea, tra l’altro, con i desiderata di ultima generazione del mondo MICE e business, che punta al cosiddetto “bleisure”, neologismo di matrice americana che sta a indicare l’unione tra lavoro e tempo libero, una concezione che sta cambiando radicalmente il concetto di hotellerie. L’Aqualux Hotel SPA Suite & Terme Bardolino accoglie la sfida e propone, dunque, spazi, tecnologie e dotazioni hi-tech adeguati, per essere a pieno titolo un punto di riferimento per la richiesta congressuale e uno dei migliori business hotel italiani e non: 1.200 mq di spazio congressuale, con due foyer, una sala plenaria da 180 persone, più quattro altre sale, tutto attrezzato con impianti tecnologici Creston.

E per gli amanti delle attività all’aria aperta? A seconda della stagione è possibile praticare vela, catamarano, Dragon boat, sci, snowboard, trekking, ciaspolata, parapendio, arrampicata, nonché running, tennis e golf. Inoltre, tutti gli sportivi e coloro che tengono alla forma fisica anche fuori casa possono usufruire del centro AquaFitness, dotato di attrezzature cardio e isotoniche di ultima generazione, e dei consigli di personal trainer professionali e competenti. A completare l’unicità della struttura, l’esclusiva e attrezzata AquaSPA & Wellness.



La bellezza e il benessere sgorgano dalla natura

L’AquaExperience è il vero centro pulsante di Aqualux Hotel SPA Suite & Terme, un’ampia area che ospita otto piscine interne ed esterne, tra cui una vasca di 250 mq che comunica con l’interno e due adatte ai bambini, percorsi di acqua corrente, una zona per il nuoto, stazioni idro e aeromassaggio, una vasca salina dedicata al relax. L’AquaSPA & Wellness è un paradiso di 1.000 mq dedicati al benessere e alla bellezza, con cabine per trattamenti, idroterapia e fangoterapia, una Private SPA, saune, bagni a vapore, una fontana di ghiaccio, un calidarium e un solarium e un’area riservata esclusivamente alle donne con sauna, divano e bagno al vapore, il tutto nel rispetto dell’ambiente. Non a caso, l’Aqualux Thermae utilizza l’acqua termale della fonte “San Severo”, batteriologicamente pura, particolarmente ricca di calcio, magnesio e bicarbonati, proveniente da oltre 300 metri di profondità. Da non perdere, inoltre, il “Bagno Romantico” di coppia in acqua termale, tra petali di rosa e con un ottimo calice di prosecco da assaporare. I trattamenti proposti sono davvero molteplici, particolari, sontuosi e funzionali… non c’è che l’imbarazzo della scelta! Tra le numerose opzioni, quelli del menu “Benessere Sostenibile”, che seguono la stagionalità essendo a base di ingredienti locali a Km 0, prodotti in maniera del tutto naturale dalle aziende agricole dei dintorni: ad esempio, il “Zucca Visage”, ideale per donare energia e potere antiossidante alla pelle del viso, o il “My Melograno” per rigenerare e rivitalizzare il volto, o ancora i trattamenti “Gold”, per contrastare i radicali liberi e i segni dell’invecchiamento, con protagonista l’olio del Garda DOP.

L’efficacia e l’originalità dei trattamenti possono proseguire anche a casa, grazie ai prodotti di bellezza venduti all’interno della struttura, gli stessi utilizzati durante le sedute: la linea cosmetica Aquoleux, che unisce i benefici dell’acqua termale e dell’acqua di olive proveniente dal frantoio “Olio Viola”; Natura Bissé, con i suoi prodotti a base di aminoacidi di elastina e collagene naturale; Phytomer, brand caratterizzato da un’anima green di elevata qualità, che utilizza le alghe secondo programmi di colture che preservano le risorse naturali e le specie in via di estinzione, così come la linea di cosmetici targata Alpienne, nata con la volontà di fondere la medicina popolare alpina con le moderne tecnologie.



L’Aqualux Hotel SPA Suite & Terme Bardolino si trova in via Europa Unita 24/B a Bardolino, in provincia di Verona. Per ricevere tutte le informazioni e prenotare è possibile scrivere a info@aqualuxhotel.com oppure visitare il sito www.aqualuxhotel.com.