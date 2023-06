126Martini: la perfetta armonia tra bellezza, raffinatezza e serenità

Gli spazi esterni si sviluppano in ampie terrazze che dialogano con gli interni, accogliendo luce e calore per esaltare la bellezza delle forme e le texture dei materiali in un ambiente domestico reso sostenibile dai più innovativi sistemi di gestione di aria e acqua, riscaldamento e raffrescamento e dall’implementazione delle nuove frontiere della domotica. Elementi custoditi nella compostezza delle geometrie lineari che determinano l’eleganza e la sobrietà dell’abitare, l’ultima frontiera urbana del benessere si chiama 126Martini ed è la nuova residenza firmata CAM Group, collocata tra l’EUR e via del Serafico, in uno dei quartieri più affascinanti e dinamici di Roma. Una scelta in linea con uno stile di vita contemporaneo.

I 40 appartamenti di 126Martini, tutti in Classe energetica A, con box auto dedicato e predisposizione per la ricarica elettrica, esaltano gli occhi e curano le esigenze delle persone e dell’ambiente tra comfort e tecnologie avanzate che si declinano nelle tipologie di impianti e nella presenza delle serre bioclimatiche per le dimore esposte da Sud-est a Sud-ovest. Un’innovazione che consente la captazione di raggi solari, svolgendo la funzione di massa di accumulo termico per rilasciare gradualmente il calore, riscaldando l’ambiente interno senza incidere sui consumi. Di rilievo anche il dispositivo dedicato al ricambio dell’aria del tipo integrato all’interno del controtelaio degli infissi che consente di migliorarne la qualità, eliminando le impurità, e di risparmiare energia essendo provvisto di uno scambiatore di calore. Particolare attenzione è prestata anche alla gestione dell’acqua con un sistema centralizzato di decalcificazione dedicato alle utenze domestiche e un altro di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua fredda potabile. Il risparmio idrico sarà garantito mediante miscelatori aria-acqua. Un quadro di dotazioni che potrà anche usufruire dei dispositivi smart home Bticino per gestire in autonomia luci, tapparelle, videocitofono, termostato e carichi elettrici con l’ausilio di un’app gratuita dedicata sullo smartphone.

“Nella nostra idea progettuale - commenta l’ing. Angelo Marinelli, amministratore unico di CAM SpA - a 126Martini è possibile trovare l’appartamento più adatto per le proprie esigenze: ci sono soluzioni compatte e altre più ampie, contraddistinte dal comune denominatore di ambienti spaziosi, luminosi e ariosi, arricchiti da una loggia esterna coperta e arredabile. Il nostro impegno primario è sempre quello di garantire la massima qualità abitativa, garantendo al contempo un’opera in linea con le più recenti indicazioni in tema di edilizia e sostenibilità e con tutte le innovazioni che la rendono un modello di gestione ragionata delle risorse e di vivibilità”.

Innovazione che trova una sua perfetta declinazione anche sul piano della sicurezza: gli appartamenti saranno inoltre dotati di un sistema di videosorveglianza condominiale con DVR delle parti comuni (androne di ingresso e camminamento a piano terra) con la predisposizione per il collegamento in remoto. Per ogni dimora ci sarà a disposizione un quadro elettrico per la fibra ottica FTTH con la distribuzione del segnale in rame. È previsto inoltre un punto Amazon locker per la consegna e il ritiro dei pacchi.

Coordinate che definiscono una nuova opportunità immobiliare in un quartiere come l’Eur, a sud-ovest del centro di Roma, realtà ideale per chi vuole beneficiare di un’area riqualificata, gravitando nei pressi del centro. Dotato di ampi viali e architetture di pregio, arricchito da un bellissimo parco che è un’oasi mediterranea, offre una vasta gamma di servizi necessari e di modalità di trasporto.

A soli dieci minuti da 126Martini si trova la fermata Laurentina della metropolitana di Roma che consente, inoltre, l’interscambio con autolinee urbane e interurbane, e con filobus urbani.



La commercializzazione dei 40 appartamenti, ubicati in via Simone Martini, è stata già avviata. Tutte le informazioni relative alle varie tipologie abitative sono disponibili sul sito dedicato www.126martini.it