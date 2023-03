Supermercati e impegno per il sociale

Divenuti elemento centrale della società moderna, i supermercati si elevano oggi dalla mera fornitura di prodotti per rivelare la propria importanza quale punto di riferimento sul territorio. Con la sua capillare presenza, infatti, la grande distribuzione ricopre un considerevole ruolo sociale, divenendo punto di riferimento imprescindibile per il territorio in cui opera e le comunità locali di appartenenza.

Oltre a essere luoghi d’incontro, i supermercati sono importanti dal punto di vista economico e sociale, generando occupazione e favorendo lo sviluppo dell’economia locale, sia attraverso l’assunzione di personale sia tramite la vendita e distribuzione di prodotti provenienti dalle aziende del territorio.

Un impegno concreto per la comunità

In questo contesto si inserisce l’attività e la storia dei supermercati del Gruppo Pim, presente in modo importante su Roma, anche grazie ai marchi Agorà e Iperfamily, e con alle spalle valori che da sempre guidano le scelte e le iniziative della famiglia Buscaini. Una storia fatta di tradizione e legami forti con le realtà locali e popolari di un territorio ricco di opportunità ma, allo stesso tempo, con lo sguardo rivolto verso il futuro e la sostenibilità.

Negli anni, questa volontà di “uscire fuori” ha portato a collaborazioni fruttuose e in grado di giungere a traguardi importanti. Pim partecipa, infatti, attivamente alle iniziative promosse da tutte le realtà parrocchiali dei diversi quartieri che accolgono i suoi punti vendita e si fa sponsor di associazioni sportive come il BPK Basket Primavalle e l’Asd Atletica Montemario del quartiere Trionfale / Primavalle a Roma.

Il grande impegno di Pim si concretizza anche nel vivo supporto a enti e associazioni no-profit attive nel sociale, per offrire ospitalità, spazi e strutture, ma anche raccolte fondi a favore di iniziative umanitarie, eventi a scopo benefico e a tutela dell’ambiente e del contesto sociale del territorio.

Senza dimenticare iniziative di valorizzazione del territorio, come la sponsorizzazione che, dal 2021, vede il Gruppo Pim impegnato nella manutenzione del verde di diverse rotatorie della Capitale. Un impegno che si concretizza nella sistemazione del manto erboso, piantumazione di essenze utili per la biodiversità urbana (rosmarino, lavanda, lantana, piracanta e oleandri), irrigazione e sfalcio stagionale.

Da Norcia a Roma: una famiglia da sempre nel sociale

Per comprendere appieno come questa vocazione e attaccamento al territorio siano componenti fondamentale del DNA dei supermercati del Gruppo Pim è importante ripercorrere la storia della famiglia Buscaini che all’inizio del secolo scorso, da Nottoria, una piccola frazione di Norcia, vide Angelo, tredici anni, partire con il desiderio di lavorare per costruirsi un futuro.

Le prime esperienze come norcino presso una bottega della Capitale. La piccola attività da proprietario al 50% in via Orti della Farnesina, che dopo tanti sacrifici riuscì a rilevare interamente. Poi, la guerra e le difficoltà, ma sempre con la voglia di andare avanti e non abbandonare la speranza nel futuro. Una volontà che, nel 1946, vide Angelo Buscaini riaprire la norcineria. Poi arrivò anche l’inaugurazione di una nuova attività in via di Donna Olimpia, dove conobbe la donna della sua vita, Maria Luisa Bonavenia.

Dopo la separazione dal fratello e la chiusura del negozio nel 1956, insieme a Maria Luisa arrivò il nuovo e innovativo punto vendita in via dei Cristofori, con pasta fresca e pane appena sfornato ad affiancare i consueti prodotti di norcineria. Un’attività che crebbe grazie a una clientela varia e numerosa e che non rimase insensibile agli echi dall’America e al nuovo modo di intendere e vivere la vendita: i supermercati.

Da qui, nel 1970, la prima apertura di un supermercato in zona, seguita a stretto giro di boa da una seconda inaugurazione, la prima con insegna Pim. Un marchio che nasce dalla combinazione delle iniziali dei nomi dei figli di Angelo e Maria Luisa, che in breve tempo entrano a lavorare nel supermercato di famiglia, fino a prenderne la gestione.

Il resto è storia recente, poichè nonostante oggi Angelo Buscaini non ci sia più, il suo sogno rivive ogni giorno, in ogni prodotto e nelle persone che rendono unica un’azienda che percorre ancora oggi un solco tracciato dal suo fondatore.



