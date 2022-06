Mitigare la carbon footprint con gli NFT in Italia? Ora è possibile con Forever Zero CO2

Sfruttare le enormi possibilità offerte dal mondo blockchain per promuovere la sostenibilità ambientale, con una soluzione semplice, italiana e attivabile subito che consenta alle aziende di bilanciare le emissioni di CO2 prodotte dalla loro attività. È questo in poche parole Forever Zero CO2 servizio lanciato da Forever Bambù. La società italiana nata nel 2014 è leader in Europa per la piantumazione del bambù gigante con 200 ettari dedicati e un piano di utilizzo della biomassa per la produzione di bioplastica. Sfruttando inoltre la capacità certificata di carbon sink delle sue foreste, 36 volte maggiore di quelle di un impianto arboreo misto, a parità di superficie e condizioni, l’azienda è in grado di cedere questa compensazione di CO2 ad aziende terze grazie appunto a Forever Zero CO2. Il servizio diventa ancora più sicuro oggi grazie alla tecnologia blockchain e all’emissione di NFT collegati alla compensazione carbonica ceduta: alla firma del contratto, viene emesso un non-fungible token che rappresenta in modo univoco, sicuro ed immutabile l’area di compensazione e contiene tutti i documenti e le certificazioni originali…il tutto utilizzando la blockchain, un registro digitale crittografato e condiviso peer-to-peer a livello mondiale.



Forever Zero CO2: trasformare in valore l’assorbimento di CO2

“L’assorbimento della CO2 su un determinato lotto è un fenomeno apparentemente intangibile - spiega Emanuele Rissone, Presidente e fondatore di Forever Bambù - Per questo motivo abbiamo deciso di studiare questo nuovo ambito di applicazione, trasformando l’impegno per l’ambiente in qualcosa di tangibile, certo e prezioso, consentendo alle aziende che investono con noi per diventare a impatto zero di avere certificati univoci, in grado di valutare il valore del risultato ottenuto e sentirsi in un certo modo proprietari di quel singolo appezzamento di piantagione. Gli NFT si sono rivelati lo strumento ideale per farlo e siamo davvero orgogliosi di quanto abbiamo creato, certi che il mercato avrà oggi una ragione in più per continuare ad investire in pratiche green”.

I primi NFT per la compensazione della carbon footprint 100% made in Italy

Il progetto Forever Zero CO2, avviato da Forever Bambù nel 2021, è il primo in Italia a certificare su NFT, quindi in maniera trasparente e immutabile, la compensazione di CO2 delle sue foreste di bambù gigante, tutte sul territorio italiano. Forever Bambù sfrutta una struttura virtuale come gli NFT per dare un ulteriore garanzia e valore alla compensazione di CO2 dei proprio bambuseti: per ogni contratto viene emesso un NFT che contiene informazioni come le coordinate geografiche, l’estensione dell’area, la quantità di anidride carbonica corrispondentemente assorbita da ogni singolo lotto e gli studi dell’Università di Siena e di Rina, ente certificatore internazionale, che attestano l’effettivo assorbimento di CO2 derivante dalle foreste di Forever Bambù in Italia.



L’app MyBambù e l’emissione degli NFT

L’app MyBambù consente di creare gli NFT associati ai singoli contratti e alle aziende clienti di monitorare il proprio portafoglio o wallet. La tecnologia blockchain permette all’azienda di certificare in modo immutabile e trasparente non solo la proprietà del lotto, ma anche quanta CO2 viene assorbita nel periodo di validità del contratto. Quando un’area di compensazione viene associata a un NFT, infatti, i dati che lo riguardano vengono fissati su blockchain, diventando così immutabili e verificabili. Forever Bambù detiene inizialmente la proprietà dell’NFT e può successivamente inviarlo ai propri clienti che, secondo le norme dello smart contract che gestisce la creazione degli NFT, non possono venderlo né trasferirlo ad un altro utente. Gli NFT sono creati sulla blockchain Polygon, una piattaforma non energivora, veloce, sicura e con costi di transizione contenuti.

Forever Zero CO2 incontra la Crypto Arte

Nella realizzazione del progetto Forever Zero CO2 - premiato col Best Green Innovation Project al Blockchain Revolution Italian Summit di Trento -, Forever Bambù ha voluto dare anche un valore artistico all’iniziativa coinvolgendo Nicolò Canova, giovane artista che da tempo mescola tecniche diverse anche in campo digitale. Ogni NFT di Forever Zero CO2 è infatti associato a un’opera unica di Canova, che nelle sue creazioni rappresenta le numerose virtù del bambù e trasla in immagini il gesto di chi, compensando le emissioni grazie alla piantumazione dei bambuseti, restituisce alla natura la ricchezza che da essa riceve.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.foreverzeroco2.it