Digitalizzazione e sostenibilità, due facce della stessa medaglia

Sostenibilità e trasformazione digitale sono due temi strettamente interconnessi. Tutti i piani strategici governativi sia nazionali, sia europei, integrano l’innovazione, la sostenibilità e la digital transformation influenzando il mercato e innescando nuovi Business Model per le aziende. Ogni argomentazione sul fare ed essere impresa, dunque, passa inevitabilmente da digitalizzazione e sostenibilità. Due concetti che, a qualunque livello e per qualunque realtà – dalla PM e grande impresa, al mondo dell’education, dal privato al pubblico –, concorrono nel decretare il successo di un’attività e stanno spingendo verso una vera e propria svolta epocale il mondo del lavoro.

Riuscire a intercettare le novità e a sfruttare al meglio le opportunità senza precedenti offerte da questa rivoluzione tecnologica e sostenibile è tanto fondamentale quanto non sempre così immediato o semplice. Per questo motivo, affidarsi a realtà con una consolidata professionalità nel settore e costantemente al passo con i tempi rappresenta una scelta vincente.

Soluzioni mirate e personalizzate: l’ufficio si fa digital

Ne sa qualcosa Seclan, system integrator italiano specializzato nei settori Visual Communication, Green, ICT, Printing, Educational che, grazie alla sua esperienza di oltre trent’anni, affianca le imprese a tutti i livelli e, grazie alla propria costante attività di ricerca, formazione e certificazione delle risorse, propone soluzioni dinamiche, reali e cucite su specifiche necessità.

Proponendo servizi sempre più performanti, Seclan tutela l’ambiente e le aziende, anticipando trend ed esigenze per fornire le migliori soluzioni sostenibili sul mercato, così da introdurre ogni cliente all’innovativo concetto di Digital Office, ambiente innovativo, digitale e green in cui lavorare e comunicare migliorando il lavoro in modo concreto e sostenibile, per ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse economiche, professionali e ambientali.

Soluzioni per ottimizzare il lavoro a tutti i livelli

Per realizzare progetti di questo tipo e che rivelano un impatto su molteplici ambiti aziendali, a partire dalle soluzioni dedicate alle tecnologie elettriche innovative per ottimizzare l’utilizzo dell’energia nel pieno rispetto dell’ambiente, è fondamentale avviare un rapporto e un confronto costante con i clienti.

Questo è vero anche nell’ambito del printing dove il costante supporto con i partner permette di fornire le migliori tecnologie presenti sul mercato per supportare il lavoro quotidiano di piccole e medie aziende, private e pubbliche. Dalle stampanti compatte a quelle multifunzione, ogni realtà trova la propria risposta per gestire al meglio informazioni e documenti, ottimizzando tempo e risorse, a tutto favore della produttività e della sicurezza, certificate dal supporto costante di figure esperte.

Interessate in modo importante dalla trasformazione digitale, anche le modalità di comunicazione richiedono oggi soluzioni innovative e impattanti, capaci di catturare in pochi secondi l’attenzione degli utenti e spingerli verso le aziende. Tra i principali settori investiti dalla trasformazione digitale rientra, poi, senza dubbio quello educational. Un settore che vede Seclan al fianco di scuole, università e istituti scolastici nel processo di digitalizzazione per portare valori sociali e sostenibili attraverso l’impiego di tecnologie altamente interattive.

Attenzione al cliente, semplificazione e professionalità

Per rispondere a tale necessità, in ambito Corporate, Business, Retail ed Educational, Seclan si fa fornitore unico con cui confrontarsi sui diversi asset e mette a disposizione proposte integrate, che spaziano dall’hardware al software, che sollevano il cliente da ogni pensiero organizzativo e gli alleggeriscono il lavoro, garantendo consulenza, supporto e assistenza tecnica costante.

Il medesimo impegno, Seclan lo garantisce in tema di soluzioni IT fornendo prodotti quali pc, notebook, tablet, workstation, software a infrastrutture server e storage, service e software, Data Management & RPA, gestione documentale e sicurezza informatica, garantite anche da supporto e consulenza a 360° su progetti su misura altamente tecnologici atti a migliorare i processi aziendali per creare flussi di lavoro fluidi e produttivi, a ottimizzare le risorse, a prevenire eventuali criticità e a creare infrastrutture tecnologiche moderne ed aggiornabili.

Il cliente al centro

Seclan mettere al centro il cliente coinvolgendolo in prima persona. Per questo motivo è nato lo Showroom Seclan, uno spazio espositivo prenotabile online e a disposizione di tutte le aziende che vogliono vedere da vicino le nuove tecnologie prima di acquistarle. Non solo. Seclan si prende cura dei propri Clienti anche dopo l’acquisto di prodotti e servizi. I servizi di Customer Care Seclan offrono la possibilità di sottoscrivere contratti di assistenza tecnica e informatica personalizzati (a ore, pluriennali etc.).. Qualunque sia la necessità, operando con professionalità, Seclan mette a disposizione di ogni cliente un team di esperti tecnici certificati e qualificati, per fornire un costante supporto hardware e software, operando anche da remoto.

Certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001, ISO 45001, Seclan organizza periodicamente open day nel proprio showroom in via Alberto Ascari, 154, Roma. Qui è possibile entrare in contatto con tutte le categorie di prodotto e le innovazioni tecnologiche per il Digital Office e soprattutto è possibile avere a disposizione gli esperti del settore. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.seclan.it.