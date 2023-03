Auto elettriche, il futuro è già realtà

In un contesto come quello attuale, caratterizzato da un’attenzione sempre crescente e necessaria in temi di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente, il settore automotive è chiamato a rispondere in modo concreto agli input che arrivano da amministrazioni e organi decisionali e, al contempo, a farsi carico del cambiamento, guidando letteralmente la società verso un mondo capace di intendere e vivere la mobilità con un occhio più attento, green e sostenibile.



È il momento di passare all’elettrico

A tracciare le fila della transizione sostenibile anche, e soprattutto, l’impegno dell’Unione europea in tema di cambiamenti climatici, con l’obiettivo di arrivare a una realtà comunitaria a impatto zero entro il 2050. Attraverso il piano “Fit for 55” l’UE punta a perseguire il Green Deal con interventi mirati in ogni ambito, compreso ovviamente quello della mobilità, chiamata a farsi completamente elettrica entra il 2035, anno che dovrebbe vedere lo stop definitivo alla produzione di auto con motore a combustione.

L’elettrico è certamente il futuro, ma, al tempo stesso, è anche sempre più il presente della mobilità, con le case automobilistiche a puntare con decisione fin da ora all’abbattimento completo delle emissioni e all’introduzione di strategie capaci di adeguare offerta e modelli agli ambiziosi e necessari obiettivi dell’Unione. In tal senso, oggi, i veicoli elettrici a zero emissioni si riscoprono sempre più funzionali, performanti e in grado di soddisfare ogni tipo di necessità: dalle sfide di ogni giorno alle esigenze delle lunghe distanze, con tempi di ricarica ridotti e performance di alto livello.

Su queste direttrici muove il suo percorso verso una mobilità a impatto zero il BMW Group. In Italia, BMW Roma è la filiale diretta alla casa madre, che nel suo 20° anniversario gioca un ruolo attivo per stimolare la mobilità elettrica nella Capitale. Con una vision da sempre impostata sul lungo periodo e su un elevato senso di responsabilità, BMW ha oggi tracciato con tempestività la propria rotta verso il futuro. Un futuro che pone la sostenibilità e la conservazione delle risorse al centro dell’intero orientamento strategico: dalla catena di approvvigionamento e produzione fino alla fase di fine utilizzo di tutti i prodotti BMW Group Italia.

La mobilità elettrica secondo BMW

Incarnazione perfetta della vision green BMW, la nuova BMW iX1 xDrive30 è il primo Sports Activity Vehicle (SAV) con un sistema di trazione completamente elettrico che coniuga il piacere di guida e la versatilità di una compatta alla mobilità senza emissioni. Il tutto senza trascurare il carattere di un design unico e inconfondibile coadiuvato da una maggiore abitabilità e una digitalizzazione avanzata e di ultima generazione basata su un nuovo sistema operativo con BMW Operating System 8 e BMW Curved Display.

La BMW iX1 xDrive30 possiede due unità di trazione integrale sull'asse anteriore e posteriore che erogano una potenza combinata di 230 kW/313 CV (tenendo conto dell'effetto di boost temporaneo) e una coppia complessiva di 494 Nm (364 lb-ft). Il sistema di trazione integrale elettrica assicura una trazione e una stabilità direzionale eccellenti in tutte le situazioni. A ciò si aggiunge un’ampia scelta nei sistemi di guida e parcheggio automatizzati, un aspetto robusto, interni spaziosi e personalizzabili e una versatilità senza pari, per rendere la guida un’autentica esperienza di libertà, tutti i giorni ma anche nei viaggi più lunghi.

Alimentata dalla più recente tecnologia BMW eDrive, BMW iX1 xDrive30 è la pura elettrica che comprende anche una tecnologia di ricarica molto efficiente, compreso il software di ricarica migliorato presente anche nella BMW i7, e una batteria ad alto voltaggio posizionata in piano nel sottoscocca del veicolo, la cui alta densità di energia fornisce all'auto un'autonomia fino a 440 chilometri, portando fin da ora a un forte impulso all’accelerazione della mobilità elettrica. Senza dimenticare le possibilità offerta dal sistema BMW Charging, per ricaricare l’auto in ogni situazione: a casa, in viaggio o al lavoro.



Sostenibilità lungo l’intera filiera

La sostenibilità di BMW iX1 xDrive30 si riscopre non solo nell’elettrificazione della mobilità, ma anche nell’intero processo produttivo, con un sempre maggiore utilizzo di energia verde nella produzione e lungo la supply chain, che vede costantemente crescere l’impiego di materie prime secondarie e materiali naturali utilizzati.

Grazie al Leasing Finanziario BMW WHY-BUY FLEX è inoltre possibile iniziare a guidare la nuova BMW iX1 per un anno, con la massima flessibilità, e poi decidere se tenerla o passare ad una nuova vettura del Gruppo BMW con soluzione finanziaria BMW Financial Services. La proposta finanziaria di BMW Financial Services è studiata per accompagnare il Cliente alla scoperta del mondo elettrico.



