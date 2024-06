Diventare imprenditori con ON, l’incentivo dedicato ai giovani

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ONE MIND GROUP

Un’idea vincente e la voglia di mettersi in gioco sono fondamentali per fare impresa, ma non bastano: qualunque startup necessita di un investimento finanziario iniziale, soprattutto quando i suoi fondatori sono giovani ai primi passi nel mondo imprenditoriale. Per aiutare i giovani e le donne ad avviare il loro progetto ora è possibile accedere ad ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero, incentivo promosso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.

ON: il sostegno all’impresa per giovani e donne

ON è un progetto che si rivolge alle nuove imprese che intendono avviare o ampliare attività nei settori del manifatturiero, dei servizi, del commercio e del turismo. Le possibilità offerte dal piano ministeriale sono estremamente vantaggiose: l’incentivo, infatti, prevede un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili. Condizioni che possono chiaramente aprire opportunità e interessanti progetti di sviluppo a qualunque tipo di startup. Grazie al supporto di realtà come Creaimpresa, azienda che da oltre 20 anni si occupa di consulenza nel mondo dell’imprenditoria, partecipare al bando risulta più semplice e immediato.

"Per ottenere le agevolazioni è indispensabile un’accurata stesura del progetto. Ma non è sufficiente – afferma il dott. Cesare Salerno, fondatore e amministratore di Creaimpresa - L’iter valutativo prevede due colloqui, per i quali Creaimpresa offre una preparazione, curando ogni dettaglio. Solo così diventa possibile ottenere un risultato vincente: dimostrando competenza e sicurezza."

I requisiti per accedere a ON

ON si rivolge a micro e piccole imprese presenti sul territorio italiano che abbiano una compagine sociale composta almeno per il 51% da giovani under 35 o da donne: la maggioranza si riferisce anche alle quote di capitale detenute.

L’impresa che intende partecipare deve rispettare dei requisiti ovvero, in primis, essere stata costituita entro i 5 anni dalla presentazione della domanda per l’incentivo, anche se regole e modalità tengono conto di diversi fattori che approfondiremo tra qualche riga. Ma c’è di più, perché la domanda può essere presentata anche da persone fisiche pronte ad impegnarsi a costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni.

ON: il finanziamento

Il finanziamento ON può essere richiesto sia per realizzare un’iniziativa ex novo, sia per innovare o ampliare attività già esistenti: la copertura garantita può arrivare al 90%, da rimborsare in 10 anni. Per finanziamenti sotto i 250mila euro non sono richieste garanzie, mentre è sempre richiesta l’ipoteca per progetti che prevedano l’acquisto di un immobile. I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del finanziamento.

ON: le due tipologie di incentivo

Il finanziamento di ON varia in base all’età della startup. Le imprese costituite da non più di 3 anni possono, infatti, presentare progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro e possono accedere a un mix di finanziamento a tasso zero (70%) e contributo a fondo perduto (20%) per un massimo del 90% della spesa ammissibile, mentre un altro contributo (fino al 20% delle spese) può essere richiesto per la copertura delle esigenze di capitale circolante collegate alle spese per materie prime, servizi, affitti e utenze.

Per le startup tra i 3 e i 5 anni di età il finanziamento può arrivare fino a 3 milioni di euro, mentre le agevolazioni tra tasso zero e fondo perduto non possono superare il 75% della spesa ammissibile.

Il modo più semplice e sicuro per accedere a ON

ON è un incentivo “a sportello”, ciò vuol dire che non ci sono graduatorie o scadenze e che le domande sono esaminate in base all’ordine di arrivo. Muoversi in tempi rapidi, effettuando i vari passaggi per la presentazione della domanda senza commettere errori, può fare la differenza per ridurre i tempi di lancio della propria startup. In questo senso, l’aiuto di un’azienda di consulenza con esperienza nel campo della ricerca di finanziamenti può risultare cruciale.

Questo servizio rappresenta da anni il campo d’azione di Creaimpresa, marchio che raggruppa uno staff di professionisti specializzati non solo nell’identificazione dei bandi più adatti a una specifica azienda, ma soprattutto nella redazione e nella presentazione della documentazione necessaria per la concessione dei fondi.

Un alleato prezioso

Ma non solo. Creaimpresa, infatti, affianca le startup aiutandole nell’attività di programmazione della gestione aziendale e, dunque, dei passi necessari allo sviluppo dell’impresa stessa. La realtà capitolina si presenta quindi come un alleato prezioso per le startup in cerca di finanziamenti per i propri progetti, occupandosi dell’intero iter necessario per ottenere fondi da iniziative come ON.

