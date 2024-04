Da quarant’anni al fianco dei tributaristi, imprenditori e liberi professionisti, A.N.CO.T. celebra la sua costante presenza sul territorio

Per celebrare i quarant'anni, l'Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari si è riunita il sabato 20 aprile presso la Rotonda a Mare di Senigallia per un convegno commemorativo.

All’evento erano presenti il Tenente Francesco Cavuoto, Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia; il professor Marco Giuliani dell’Università Politecnica delle Marche; il Presidente della Confederazione Aepi, dottor Mino Dinoi; il professor Franco Ricca e l’avvocato Maurizio Vannucci del Comitato Scientifico della Fondazione “Dino Agostini”; il professor Giuseppe Catapano, Presidente dell’Accademia AUGE; il Presidente di Aieca, Pietro Romano; il dottor Cesare Montanucci, presidente del Collegio Italino Privacy; il dottor Emanuele Pugi di Spazio Professionista e, infine, ultimo ma non per importanza, il dottor Marco Mazzitti di Alias Group.

Alle formali presentazioni del Presidente Bottoni, del Vicepresidente della Fondazione "Dino Agostini", Patrizia Di Luigi, del Presidente di A.N.CO.T. Service, Giovanni Giannini, e del Presidente regionale Marche di A.N.CO.T., Emanuele Cerioni, sono seguiti due importanti interventi in video: quello dell'Onorevole Lucia Albano, Sottosegretario di Stato del MEF, e di Andrea Putzu, Consigliere Regionale delle Marche e Presidente della seconda Commissione consiliare permanente. La storia dell'Associazione è stata ripercorsa da Daniele Duca, Stefano Baldinelli, Claudio Di Cesare e Anna Bonelli, tutti soci fondatori premiati nel corso dell'evento. Successivamente alla presentazione del libro, realizzato in occasione del Quarantennale per commemorare gli ultimi dieci anni di attività dell'A.N.CO.T., il Presidente Celestino Bottoni ha reso omaggio alla memoria dei colleghi tributaristi Dino Agostini, Saturno Sampalmieri e Giovanni Bolzoni.

“L’Associazione Nazionale Consulenti Tributari – ha dichiarato il Presidente Celestino Bottoni – è una realtà radicata sul territorio nazionale e viva, grazie al contributo quotidiano di ogni singolo associato: ecco perché oggi, a Senigallia, la sala era gremita, così come molto alto è stato il numero di coloro che ci hanno seguito in streaming. Quando penso al passato, riaffiorano alla mente innumerevoli episodi, molte persone amiche che sono da sempre al nostro fianco oppure che, purtroppo, ci hanno lasciato e di cui serbiamo un meraviglioso ricordo. Idee, battaglie, conquiste, emozioni: questo è il nostro patrimonio che non disperderemo, il punto di partenza per continuare a far vivere, quotidianamente, la nostra associazione. Insieme”.

Sulla via della semplificazione, il percorso di A.N.CO.T

Il 2024 si è rivelato un anno significativo con l'attuazione della Riforma Fiscale e i relativi decreti, segnando un importante passo verso la tanto auspicata semplificazione. Sin dal 1984, A.N.CO.T. ha promosso studi e proposte in questa direzione, e ora si intravede la possibilità che tra dieci anni, in occasione del cinquantesimo anniversario, l'associazione possa celebrare un sistema fiscale più efficiente e favorevole, in grado di premiare i contribuenti virtuosi. Nel frattempo, A.N.CO.T. può già vantare importanti successi a beneficio di tutta la comunità dei tributaristi, delle imprese e dei professionisti italiani. Tra questi, spiccano il contributo decisivo alla Legge 4/2013 che ha riformato le professioni non ordinistiche, il sostegno per la modifica dell'articolo 63 del Dpr 600/73, consentendo la rappresentanza e l'assistenza presso gli uffici finanziari, oltre all'approvazione del Jobs Act per il lavoro autonomo e l'implementazione dell'aliquota previdenziale al 25%.

Il tributarista, un alleato per le imprese e per i cittadini

Navigare nel mondo fiscale può essere complesso, richiede aggiornamenti continui sul fronte tributario e una grande capacità di adattamento alle opportunità che emergono dai cambiamenti. Il ruolo del tributarista è senza dubbio essenziale in questo contesto, guidando le imprese nella gestione quotidiana e nell'identificare nuove opportunità. Infatti, il suo compito è di controllare e garantire all’impresa che tutte le leggi fiscali siano correttamente applicate. In parallelo, valuta l’impatto della fiscalità sugli atti e la contrattualistica dell’azienda a cui offre la sua consulenza.

In questo contesto così articolato e oggetto di continui aggiornamenti normativi, l’Associazione Nazionale Consulenti Tributari (A.N.CO.T) dal 1984 si impegna costantemente per la crescita e il confronto. Da una parte, fornisce formazione gratuita, protezione e servizi alla categoria. Dall'altra, promuove attivamente la semplificazione del sistema fiscale e tributario per il rilancio e la crescita del Paese. Inoltre, da quest’anno viene sperimentata una nuova modalità didattica: la modularità formativa applicata a determinati argomenti.

Afferma la Vicepresidente della Fondazione “Dino Agostini” Patrizia Di Luigi: “Abbiamo pensato che per approfondire argomenti di particolare importanza, si potesse applicare una forma nuova, a blocchi, utilizzando uno strumento agile come il webinar.” Nel programma sono previsti cinque moduli formativi sull'IVA, tre sulla preparazione del bilancio e altrettanti sul perfezionamento dell'esperto del tribunale per questioni civili e penali. Questi si aggiungono agli incontri in persona sull'argomento TU, che includono quattro moduli sulla Riforma Fiscale.

Il corso specialistico è stato introdotto per valorizzare le competenze e il ruolo dei tributaristi, consentendo loro di iscriversi negli albi CTU di competenza. La fondazione “Diego Agostini” ha, inoltre, avviato il seminario sulla Crisi d’Impresa, questo per esaminare il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza. A.n.co.t persegue da tempo un percorso di digitalizzazione a vantaggio dei tributaristi, grazia al potenziamento dell’App dedicata agli iscritti e con la piattaforma FAT A.N.CO.T 4.0. Ovviamente, la digitalizzazione si fa spazio anche nella formazione, potenziando la fruibilità dei webinar, disponibili in modalità streaming.

A.N.CO.T attivo per le imprese e per i giovani

A.N.CO.T. offre ai suoi membri la possibilità di accedere a servizi fondamentali, come per esempio l’ottenimento per esame della Certificazione UNI per le imprese e gli studi professionali tramite un’unica piattaforma Iscriversi all’Associazione Nazionale Consulenti Tributari, non vuol dire solo acquisire diritti fondamentali per la vita quotidiana di un professionista ma anche essere al centro di un dibattito sullo sviluppo futuro della professione. Significa anche lavorare in un ambiente smart e attento alle necessità dei giovani tributaristi come dimostra la riduzione della quota associativa del 2021 del 25%, un’agevolazione che non ha penalizzato la qualità dei servizi.