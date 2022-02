Università: valorizzare le giovani eccellenze per un rilancio che parta dall’istruzione

Borse di studio legate al talento e all’impegno sociale e civile all’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT

Al fine di contribuire alla valorizzazione delle giovani eccellenze e di partecipare al processo di avanzamento sociale e culturale del nostro paese l’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, con sede a Roma in via Cristoforo Colombo, 200 ha stanziato oltre 110000 euro per l’assegnazione di borse di studio legate al talento e all’impegno sociale e civile destinate a diplomati e laureati che abbiano raggiunto buoni risultati in ambito scolastico e universitario e che abbiano parallelamente acquisito competenze trasversali esprimendo con intraprendenza il proprio talento grazie a significative esperienze extracurricolari e di internazionalizzazione. Tra i campi di attività esaminati ai fini della selezione per valutare il merito pregresso dei candidati: il volontariato, la sostenibilità ambientale, l’innovazione, la solidarietà, l’inclusione sociale, la partecipazione alla vita democratica, lo sport praticato a livello agonistico durante gli studi e l’arte nelle sue varie forme di espressione.

I tratti distintivi di UNINT: orientamento internazionale, legame con il mondo del lavoro e interdisciplinarità

90 università partner nel mondo, oltre 1000 istituzioni e aziende con cui sono attivi accordi di placement, 1 docente ogni 8 studenti, lezioni in presenza e in diretta streaming, 9 lingue di studio (arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco) in tutti i corsi di laurea triennale e magistrale e un approccio interdisciplinare che pone l’accento sulla crescita individuale e sullo sviluppo di competenze trasversali tra cui etica e responsabilità sociale di impresa, leadership, public speaking, team building, dizione, cross-cultural communication e people empowerment. Per una scelta consapevole del percorso di studi, la UNINT apre le porte in occasione degli Open Day, a partire dal 5 marzo 2022, sia in presenza sia in streaming, durante i quali reperire informazioni sull’Università e l’offerta formativa e interagire con i Presidi di Facoltà e con gli studenti.



L’offerta formativa

La Facoltà di Interpretariato e Traduzione

La Facoltà di Interpretariato e Traduzione della UNINT è una delle poche realtà universitarie presenti sul panorama nazionale a formare interpreti e traduttori professionisti, rilasciando lauree triennali e magistrali e offrendo nove lingue di studio: arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco. È fra i tre membri italiani della CIUTI (Conférence Internationale Permanente des Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes), prestigiosa associazione internazionale che riunisce le migliori facoltà universitarie per traduttori e interpreti del mondo.

La classifica Censis delle lauree triennali nel settore linguistico 2021/22 colloca il corso di laurea triennale in Lingue per l’interpretariato e la traduzione UNINT al primo posto in Italia tra le università non statali con 101 punti. L'articolazione del corso di laurea dà la possibilità agli studenti di definire il piano di studi scegliendo tra un percorso bilingue con possibilità di specializzarsi nella lingua dei segni italiana e uno trilingue.

Il corso di laurea magistrale in Interpretariato e traduzione fa parte della rete EMT (European Master's in Translation) della Commissione europea, riconoscimento conferito ai corsi universitari che soddisfano elevati standard qualitativi nella formazione dei traduttori, consente di acquisire competenze di livello avanzato nell’interpretazione simultanea, consecutiva e dialogica e nella traduzione da e verso la propria madrelingua e di approfondirle ulteriormente con corsi di interpretazione e traduzione incrociata in combinazioni linguistiche quali francese-inglese-francese, portoghese-inglese-portoghese, russo-inglese-russo, spagnolo-inglese-spagnolo.

Tra i più noti autori tradotti dai docenti dell’Ateneo si annoverano Joseph Conrad, Daniel Defoe, Charles Dickens, Federico García Lorca, Nelson Mandela, George Orwell, T.E. Lawrence, José Saramago e Robert Louis Stevenson. Tra le più note personalità interpretate dai docenti dell’Ateneo: Pedro Almodóvar, Kofi Annan, Yasser Arafat, Antonio Banderas, Joe Biden, Tony Blair, George Bush, Carlo d’Inghilterra, Jacques Chirac, Umberto Eco, Dalai Lama, William Hague, Xi Jinping, Helmut Kohl, Hamid Karzai, Sergio Mattarella, Angela Merkel, François Mitterand, Benjamin Netanyahu, Papa Francesco, Nancy Pelosi, Shimon Peres, Ronald Reagan, Condoleeza Rice, Helmut Schmidt, Ariel Sharon, Margaret Thatcher e Donald Trump.

Il Corso di laurea magistrale in Lingue e didattica innovativa consente, come quello in Interpretariato e traduzione, di partecipare ai concorsi per insegnare nella scuola italiana, e di scegliere tra i seguenti percorsi: (a) Insegnamento di una lingua dell'UE; (b) Insegnamento di italiano per stranieri e di una lingua dell'UE; (c) Insegnamento di due lingue.

La Facoltà di Economia

La Facoltà di Economia della UNINT forma cittadini e professionisti mossi da una visione globale della società e in possesso di conoscenze e competenze di elevato profilo, idonee ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità di uno scenario economico di carattere internazionale sempre più guidato dalla digitalizzazione.

La struttura e le finalità del corso di laurea triennale in Economia internazionale e management digitale sono stati definiti sulla base dell’analisi delle opportunità occupazionali derivanti dai seguenti fenomeni: la crescente globalizzazione dell’economia e degli scambi commerciali, l’elevata vocazione internazionale delle imprese italiane, il ruolo fondamentale delle competenze digitali nella gestione delle imprese, l’importanza delle conoscenze linguistiche nei processi di reclutamento aziendale. A livello complessivo, l’export del made in Italy rappresenta circa 1/3 del PIL italiano e il nostro Paese si colloca all’8° posto nella classifica mondiale dei Paesi esportatori. Nonostante l’emergenza COVID, secondo le stime ICE nel 2021 il valore dell’export italiano raggiungerà per la prima volta i 500 miliardi di euro. Secondo l’ultimo rapporto “Future of jobs” del World Economic Forum la pandemia ha determinato l’esigenza di accelerare la digitalizzazione nell’84% delle imprese mondiali.

Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere sui fabbisogni professionali delle imprese italiane, la conoscenza delle lingue a un livello elevato viene considerata indispensabile per il 56% delle assunzioni di laureati. Nella struttura didattica particolare attenzione è pertanto riservata all’apprendimento delle lingue straniere, grazie all’erogazione di insegnamenti in lingua inglese e alla possibilità di studiare una seconda lingua a scelta tra arabo, cinese, francese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco. È inoltre possibile sostenere una annualità di lingua e cultura giapponese e, grazie ai corsi erogati dal Centro Linguistico di Ateneo, acquisire conoscenze di base di lingue quali ad esempio il turco e il coreano.

La posizione di leadership mondiale dell'Italia nella produzione di beni di lusso, con oltre il 40% della produzione globale, il ruolo sempre più importante del canale digitale nel retail internazionale, con il valore dell’e-commerce globale destinato a raggiugere i 6,5 miliardi di dollari (dai circa 3,5 miliardi del 2019), il ruolo della “diplomazia economica” quale strumento di tutela e promozione degli interessi nazionali e la conseguente necessità di nuove figure diplomatiche in grado di coniugare competenze di natura economica e politologica sono alla base della struttura didattica del corso di laurea magistrale in Economia e management internazionale che si caratterizza per la possibilità di scegliere tra tre ambiti di specializzazione : (a) Lusso, made in Italy e mercati emergenti; (b) Marketing ed export digitale; (c) Management delle relazioni internazionali.

La Facoltà di Scienze della Politica e delle Dinamiche Psico-Sociali

La Facoltà di Scienze della Politica e delle Dinamiche Psico-Sociali della UNINT si caratterizza per un’offerta formativa altamente qualificata negli ambiti disciplinari relativi alla sicurezza nazionale e internazionale.

Il corso di laurea triennale in Scienze politiche per la sicurezza e le relazioni internazionali fornisce le competenze necessarie alla comprensione e all’analisi di problematiche legate alla sicurezza e alle relazioni internazionali sotto i profili giuridico, storico, politologico ed economico, consentendo allo studente la scelta fra due distinti percorsi formativi: (a) Sicurezza internazionale e criminalità; (b) Relazioni internazionali.

Il corso di laurea magistrale in Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale si distingue, su scala europea, per l’innovatività dei suoi contenuti, nonché per il rapporto instaurato con i settori istituzionali, professionali e industriali a vario titolo interessati alle tematiche oggetto di studio.

Il corpo docente è composto da accademici di alto profilo, ed esperti qualificati con concreta esperienza negli ambiti della sociologia, della psicologia e dell’inclusione sociale, della politologia, della comunicazione e dei social media, nonché in attività di prevenzione, investigazione e contrasto alla criminalità, da magistrati, membri di commissioni governative sulla radicalizzazione e l’estremismo jihadista, criminologi di chiara fama, alti ufficiali delle forze armate e analisti e operatori di intelligence con significative esperienze in attività finalizzate alla tutela della sicurezza dello stato e della sua economia.

L'attività formativa si avvale del contributo di esperti nell'ambito della sicurezza e dell'intelligence alla luce della crescente centralità assunta dalla tutela degli interessi nazionali nello spazio cibernetico. In un’intervista rilasciata di recente, Roberto Baldoni, Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che al momento opera con 90 persone, ha dichiarato l’obiettivo di crescere fino a 300 con una squadra costruita sulla base di criteri meritocratici. Una selezione che ha preso il via con l’apertura di 72 posti, 50 dei quali a tempo indeterminato per giovani neolaureati con almeno un paio di anni di esperienza cui offrire programmi di formazione continua e stipendi da 50.000 euro all’anno in su per combattere la fuga di cervelli.

Oltre alle competenze specifiche, tra le caratteristiche annoverate per essere assunti dall'Agenzia: curiosità, innovazione, conoscenza dell’inglese, propensione alla leadership e al lavoro di squadra, elementi distintivi dell’approccio interdisciplinare di una Facoltà che presta particolare attenzione all’apprendimento linguistico grazie alla presenza di insegnamenti e laboratori tenuti in lingua inglese e alla possibilità di studiare una seconda lingua a scelta tra arabo, cinese, francese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco, nonché di sostenere una annualità di lingua e cultura giapponese.

Per saperne di più visita il sito www.unint.eu