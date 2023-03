Umbria: l’incontro perfetto fra verde, arte, cultura, antichità e buona tavola

La bellezza, l’arte, i paesaggi, il cibo, la storia: questi e molti altri i motivi per cui l’Italia è nota e amata in tutto il mondo. Ogni regione è diversa, speciale, unica, con le sue peculiarità e caratteristiche; l’Umbria, in particolare, racchiude alcune delle qualità per cui il Bel Paese è famoso, come l’architettura e la cultura, il buon mangiare, grazie a prodotti genuini e autoctoni, il vino, il verde, il mare e quindi un’offerta turistica ampia, che spazia dalle colline alle spiagge, tra percorsi di trekking, giri in bicicletta o passeggiate a cavallo.

Tra le numerose perle regionali si distingue il comune di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, che conta circa 15.000 abitanti distribuiti su una superficie di 124,29 km² e sorge nel Nord-Est della regione, alle pendici dell’Appennino Umbro-Marchigiano dove domina il Monte Penna con i suoi 1.432 metri di altezza, immerso in un territorio in cui l’abbondanza di acque, l’aria salubre, la flora e la fauna si sposano in perfetta armonia. Tra i luoghi più affascinanti e suggestivi, dal punto di vista paesaggistico, sono da annoverare l’area della Pineta di San Guido, il Castagneto e la Valsorda.



Dal passato al presente, una storia all’insegna della tradizione e della natura

Le origini di Gualdo Tadino sono antiche e gloriose: la sua storia inizia col nome di Tarsina, città assoggettata a Roma che diventa, nel tempo, un importante centro attraversato dalla via Flaminia di nome “Tadinum”. Dopo aver subito ingenti danni a causa del passaggio dei Goti di Alarico, nel 552 è teatro della famosa battaglia di Tagina, in cui i Goti vengono sconfitti dal generale bizantino Narsete. In seguito alla distruzione, nel 996, ad opera di Ottone III, imperatore del Sacro Romano Impero, il borgo cambia il nome nel longobardo “Gualdo” (ovvero “luogo boscoso”) e, dopo essere passato sotto il controllo dello Stato della Chiesa, viene nuovamente semi-distrutto da una violentissima scossa tellurica il 27 luglio 1751, subendo il saccheggio massiccio dei marmi, delle colonne e dei mosaici. Infine, acquisisce il nome di “Gualdo Tadino” nel 1833, sotto Papa Gregorio XVI, e nel 1860 viene annesso al nuovo Regno d’Italia. Oggi, Gualdo Tadino è conosciuto per gli splendidi ambienti naturali da cui è circondato e per alcuni monumenti storici molto importanti; nel contempo, il paese è anche riuscito a crescere dal punto di vista economico, grazie alla produzione della ceramica.

Una realtà, dunque, densa di storia, arte, folclore e tradizioni, che può offrire al turista svariate attrattive, dallo sport alla quiete, ai paesaggi mozzafiato o le prelibatezze enogastronomiche. Le montagne ospitano nei rilievi collinari le coltivazioni d’ulivo, dove spicca il cultivar di Rigali per la produzione del pregiato “olio extravergine d’oliva”, e i prodotti tipici locali colpiscono per il loro sapore inconfondibile e boscoso, come i tartufi, i funghi, gli asparagi selvatici e le castagne. Non solo cibo, ma anche acqua, una delle risorse più preziose del mondo: Gualdo Tadino offre, infatti, un ambiente incontaminato, puro, perfetto per le sorgenti, come la notissima Rocchetta. Inoltre, amatissima è anche la birra, specialità prodotta in loco che ben si accompagna ai piatti gustosi e robusti della tradizione.

Il fascino del borgo, tra folclore, arte ceramica e bellezze architettoniche

Come già accennato, le origini del comune sono antichissime, tanto che sul Colle I Mori è stato rinvenuto un primo abitato risalente addirittura al XIII secolo. Dopo la nascita del municipio romano di Tadinum e la battaglia di Tagina, l’attuale città venne fortificata nel 1242 dall’imperatore Federico II di Svevia, il quale costruì la Rocca Flea, imponente fortezza militare che attualmente è sede del Museo Civico, al cui interno sono esposte le opere dei maestri rinascimentali, nonché l’arte ceramica locale: Gualdo Tadino è, appunto, la “Città della Ceramica”, in particolare delle splendide e cangianti maioliche nei colori dell’oro e del rubino. Il centro cittadino è anch’esso denso di monumenti e, tra i suoi meravigliosi scorci, si respira tutto il valore della storia: nella pizza principale sorgono la Cattedrale di S.Benedetto, la Chiesa di S.Francesco – spesso teatro di mostre ed eventi culturali –, il Museo di Casa Cajani con il Museo della Ceramica e degli Antichi Umbri, il Palazzo del Podestà e la Torre Civica sede del Museo Regionale dell’Emigrazione.

Alle eccellenze storiche e gastronomiche si uniscono le tradizioni folcloristiche e le feste di paese colorate, rituali, ricche di fascino antico e ancestrale. A settembre, per esempio, per tre giorni Gualdo Tadino si riempie di gioia e senso celebrativo, con i vessilli delle quattro Porte, simbolo delle antiche porte d’ingresso delle mura medievali, in un turbinio di eventi ed emozioni che coinvolgono sia la cittadinanza che i numerosi turisti, richiamati dalla grandiosità della manifestazione, il cui apice viene raggiunto con l’imponente corteo storico, composto da più di mille figuranti che sfilano per le vie della città ricreando uno spaccato di vita medievale unico al mondo. Di grande valore le tradizioni pagane di origine religiosa, le più distintive e affascinanti, per celebrare e ricordare il passato, rendendo così ancora più accogliente e speciale il presente. In ultimo, il comune di Gualdo Tadino è anche legato allo sport, soprattutto al ciclismo, avendo dato i natali ad Adolfo Leoni (1917-1970) ed essendo stato sede, nel 2018, di un arrivo di tappa del Giro d’Italia (Penne-Gualdo Tadino). Rilevanti i personaggi storici locali, in particolare Matteo da Gualdo (1435-1507), notaio e pittore, una delle più interessanti e complesse personalità dell’arte umbra del periodo, e Castore Durante (1529 – 1590), medico, botanico, poeta e autore del celebre Herbario Novo.



Pasqua è il momento ideale per scoprire gli eventi e la cultura umbra

Scoprire i borghi più belli d’Italia è un’attività magica e ricca di sorprese: e cosa c’è di meglio del weekend pasquale, con il tiepido sole di aprile, per regalarsi una mini vacanza all’insegna dello svago, della spiritualità e, perché no, di un pizzico di mistero? Gualdo Tadino propone un calendario denso di eventi e celebrazioni, come la tradizionale Processione del Venerdì Santo, un corteo maestoso che rievoca la Passione di Gesù secondo la tradizione medioevale tramandata dalla Confraternita di Santa Maria dei Raccomandati, i cui associati indossavano i caratteristici sacchi bianchi con cappuccio: una rappresentazione dei Misteri arcaica e ancestrale, tra le più significative di tutta Italia, svolta per lo più delle confraternite gualdesi, abbigliate con sacchi di colore e distintivi differenti, che cantano antiche laudi procedendo due a due.

Ogni anno, a Pasqua, la scenografica e incredibile processione figurativa e drammatica del Venerdì Santo inizia il suo cammino a partire dalla Chiesa di San Francesco, dove è custodito il simulacro del Cristo Morto, e simboleggia la tragedia della Passione con quattordici gruppi, per un totale di oltre duecento personaggi, che ripropongono gli episodi più significativi della Via Crucis, con un incedere lento e teatrale. A Gualdo Tadino, inoltre, è possibile visitare i numerosi musei presenti nel territorio, tutti compresi in un unico, vantaggioso, biglietto pensato appositamente per il ponte pasquale: lasciatevi incantare dall’esposizione “Arte, fuoco e ceralacca. I sigilli della Collezione Francesco Allegrucci”, presso il Museo Civico Rocca Flea, e dalla mostra “Giancarlo Ercoli, opere dal 2013-2023” nel Centro Culturale Casa Cajani; infine, respirate la storia, che sgorga dal Museo Opificio Rubboli e dal Museo dell’Emigrazione Pietro Conti, per non parlare della Chiesa di San Francesco, del Museo della Ceramica, del Museo Archeologico Antichi Umbri e del Museo del Somaro. Centro per l’arte Contemporanea.



Per tutte le informazioni è possibile recarsi agli uffici del Comune di Gualdo Tadino, in piazza Martiri della Libertà 4, raggiungibili anche allo 075915021 e all’email turismo@tadino.it. In alternativa, si può dare un’occhiata ai siti www.tadino.it e www.polomusealegualdotadino.it oppure alle pagine social Facebook e Instagram.