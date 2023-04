Treviso, appuntamento imperdibile con le opere di Arturo Martini

Dopo il grande successo fatto registrare dalla mostra “Canova Gloria Trevigiana”, il Museo Luigi Bailo di Treviso prosegue l’indagine nel campo della scultura ospitando “Arturo Martini. I capolavori”, la più grande monografica dedicata ad Arturo Martini. Un appuntamento atteso e imperdibile voluto per tributare un omaggio al grande scultore trevigiano, promotore della rinascita della scultura italiana del ‘900.



280 opere in mostra

Organizzata dal Comune di Treviso e dai Musei Civici sotto la gestione del Consorzio Athena Promakos, in collaborazione e con il contributo di Camera di Commercio di Treviso – Belluno Dolomiti e con il sostegno di Generali Valore Cultura e Consorzio di tutela del Prosecco DOC, la mostra è curata da Fabrizio Malachin e dal Professor Nico Stringa. La monografica propone opere provenienti da collezioni pubbliche e private e si sviluppa su sei distinte sezioni, per ripercorrere attraverso 280 capolavori, tutte le fasi della produzione di Arturo Martini, uno dei più grandi scultori del Novecento.

Articolata per esaltare i capolavori, collocandoli negli spazi fisici più adatti, tenendo conto anche delle importanti dimensioni, la mostra affianca per la prima volta a molte opere il medesimo soggetto della giovinezza o della maturità artistica, così da esaltare un’esposizione per focus tematici. Ma alla tematicità non è l’unica caratteristica del percorso, che muove anche secondo una linea temporale nella ricerca scultorea martiniana, dalle prime sperimentazioni agli esiti estremi degli anni ’40.

Dalla giovinezza alla maturità

La prima delle sei sezioni introduce all’opera di Arturo Martini. Attraverso la permanente del Museo Luigi Bailo e la ricca collezione di opere giovanili e della formazione, il percorso permette di conoscere l’artista fino alla sua prima maturità, che lo vede impiegare ogni forma espressiva: tra sculture in gesso e in cemento, come la straordinaria Maternità, e opere dell’esperienza grafica e con la ceramica, in collaborazione con la fornace Gregorj dove, sotto la spinta di Gregorio Gregory, lo scultore scoprì una nuova sensibilità artistica.



I grandi capolavori e la sperimentazione

Si passa, quindi, alla sezione dedicata ai grandi capolavori. Qui, attraverso la scelta e il dialogo delle opere con gli spazi espositivi, l’allestimento mira a emozionare il visitatore. Il primo grande coup de théâtre si ha entrando al museo, con l’ampio androne a ospitare opere di grandi dimensioni e simboliche, come Il figliol prodigo e Leone di Monterosso. Ogni sala è pensata per esaltare il lavoro dell’artista con allestimenti ad hoc, anche attraverso l’utilizzo della moderna tecnologia multimediale.

Si procede, quindi, con la sezione che introduce e documenta il valore espressivo e di ricerca dell’artista attraverso le opere di piccolo formato, come le maioliche. Lavori importanti, opere minori solo all’apparenza, che esprimono tutta la tenacia e la curiosità di Martini. Pezzi unici e piccoli capolavori di invenzione, armonia e, anche, ironia, che affermano lo scultore-ceramista intento a realizzare opere a sé, separandosi dalle logiche industriali.



Un Martini inedito

Altre piccole-grandi meraviglie sono quelle nate dalla riflessione sull’antico a Blevio, dopo la visita a Napoli. In poche settimane, sul lago di Como, Martini diede vita a una serie di capolavori in gesso in cui lo studio sulla costruzione e il movimento della figura portano a soluzioni antitetiche rispetto a quelle monumentali. Si passa, quindi, alle ultime due sezioni, che accolgono un Martini inedito pittore, con oltre 30 dipinti mai esposti, e la sua sperimentazione estrema in senso cubista, per concludere con le sale dedicate a I bronzi degli anni ’20, piccola plastica e rilievi degli anni ‘20, oltre a disegno, grafica e pittura. Visitabile fino al prossimo 30 luglio, la mostra è stata l’occasione anche per condurre interventi di restauro, che hanno interessato opere come: Figliuol prodigo, la Sposa felice, il Ciclo di Blevio e il Sacro Cuore.



L’attività dei Musei Civici di Treviso

Con le numerose attività e servizi gestiti dal Consorzio Athena Promakos, il complesso dei Musei Civici di Treviso si pone come l’ideale proseguimento di una città ricca di grazia. L’istituzione museale consente di approfondire tutti gli aspetti del grande patrimonio storico e culturale della Marca: dal Museo Civico di Santa Caterina, tra la chiesa gotica e la pinacoteca che ospita una ricca collezione archeologia e capolavori del ‘400-‘700 italiano, da Lorenzo Lotto a Gentile da Fabriano, da Giovanni Bellini a Tiziano, da Guardi ai Tiepolo, passando per Ca’ da Noal – Casa Robegan, sede di mostre temporanee, eventi e iniziative.



Per informazioni sulla mostra, l’attività dei Musei Civici di Treviso e acquistare i biglietti è possibile visitare il sito internet www.museicivicitreviso.it o www.museitreviso.it. Info anche allo 0422 658951 e via mail, a info@museicivicitreviso.it. Prenotazioni visite guidate: prenotazioni@museitreviso.it o 0422 658951. Il Museo Luigi Bailo è in Borgo Caour, 24, ed è visitabile dal martedì alla domenica 10-18. Acquistando il biglietto per “Arturo Martini. I capolavori” sarà possibile visitare anche le altre sezioni espositive del Museo Luigi Bailo.