Summertime 24, un’estate all’insegna del jazz

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

L’estate romana promette di essere ricchissima di eventi e appuntamenti imperdibili per gli amanti della buona musica e, in particolare, del jazz. Dal 7 giugno al 6 agosto, Fondazione Musica per Roma, insieme Radio Monte Carlo, radio ufficiale, porta sul palco allestito nel parco di Villa Osio, a Viale di Porta Ardeatina, Summertime 24, che mette in programma più di 50 concerti e spettacoli con le migliori proposte della scena jazz contemporanea italiana e internazionale.

Senza dimenticare che, anche quest’anno, il festival ospita dal 1° luglio al 2 agosto la XXXIV edizione de I Concerti nel Parco, manifestazione sempre più trasversale ed eclettica, che vede la contaminazione tra musica, teatro, attualità satira, danza e video art. Tantissimi gli appuntamenti assolutamente da non perdere.

Partenza da sogno e concerti imperdibili

Si parte al meglio il 7 giugno con un trio stellare formato da Joey Calderazzo, John Patitucci e Dave Weckl. Il primo concerto orchestrale, l’8 giugno, è un tributo a Dino Piana, che proprio lo scorso anno aveva aperto il festival con un omaggio ad Armando Trovajoli e che quest’anno verrà ricordato dalla Jazz Orchestra diretta e arrangiata da Franco Piana con ospiti speciali Roberto Gatto, Enzo Pietropaoli, Giorgio Rosciglione, Gegè Munari, Bruno Biriaco e Max Ionata.

Gli altri concerti che coinvolgono grandi orchestre italiane arrivano il 10 giugno con Fabrizio Bosso About Ten, il 14 giugno, con il progetto Bridging Eras della Saint Louis Big Band diretta dal Maestro Antonio Solimene con special guest David Linx. Il 22 giugno è la volta, invece, del tributo speciale di Giovanni Falzone a Duke Ellington, con la ONJGT Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti prodotta dalla Fondazione Musica per Roma con la direzione artistica di Paolo Damiani per valorizzare i nuovi talenti emergenti nel panorama jazzistico italiano.

Summertime 24 sarà anche l’occasione delle prime: il 29 giugno va in scena con la sua prima assoluta Enrico Pieranunzi con Sophisticated Duke, suo omaggio a Ellington con il Roma Jazz Ensemble diretto da Michele Corcella e special guest la cantante Simona Severini. A luglio, invece, il 15, l’unica data italiana di una delle band più acclamante e con più nomination ai Grammy al mondo, la Darcy James Argue’s Secret Society.

Talento italiano alla Casa del Jazz

Facendo un passo indietro, il mese di giugno, porta sul palco un gran numero di talenti del jazz italiano, da Stefano di Battista il 17 giugno, a Franco D’Andrea, in trio con Gabriele Evangelista e Roberto Gatto il 18 giugno, da Javier Girotto & Aires Tango, il 21 giugno, ad Ada Montellanico (con special guest Giovanni Falzone), il 22 giugno. Nick the Nightfly e Gegè Telesforo presentano le loro nuove formazioni in un imperdibile doppio concerto il 26 giugno, che vedrà esibirsi in veste di special guest anche Ben Sidran. Chiudono il mese, il 27 giugno, Paolo Fresu e Rita Marcotulli.

Il 3 luglio, arriva la straordinaria Chiara Civello. Il 9 luglio tocca ai giovani Fearless Five di Enrico Rava. Accompagnato dal pianista americano, Uri Caine, Paolo Fresu propone il suo nuovo progetto live il 30 luglio. Due, invece, gli appuntamenti in cartellone con l’Auditorium Band, formazione residente capitanata da Gigi De Rienzo e dedicata ai progetti crossover, Miles, Jimi e gli altri, il 23 giugno, e Pino Daniele, un uomo in jazz, il 3 agosto.

Meshell Ndgeocello al Summertime

Il festival è impreziosito anche dalla presenza di alcune tra le artiste più rappresentative del panorama jazzistico internazionale, a cominciare dalla splendida voce della fresca vincitrice di un Grammy, Meshell Ndgeocello, che avrà il 7 luglio la sua unica data italiana. Non da meno, l’appuntamento l’8 luglio con Cécile McLorin Salvant per un’esperienza che vedrà la cantante, compositrice e artista visiva due volte nominata ai Grammy coniugare vaudeville, blues, tradizioni popolari di tutto il mondo, teatro, jazz e musica barocca. Accompagnata dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, la vincitrice del Grammy e del Tony Award, Dee Dee Bridgewater, fa segnare il proprio atteso ritorno il 10 luglio.

Virtuosi del Piano

Sempre a luglio, sul palco della Casa del Jazz si esibiscono i virtuosi dei diversi strumenti. Il 12 luglio, Antonio Faraò accompagna al piano Avery Sharpe, bassista del compianto Mc Coy Tyner, a cui è dedicato il progetto A Musical tribute to the legacy of Mc Coy Tyner. Il 16 luglio tocca a Brad Mehldau con la sua nuova super band con Chris Potter, John Patitucci e Jonathan Blake.

Il 17 luglio, in scena il virtuosismo tecnico e l’eclettismo inimitabile nell’approccio alla musica della pianista giapponese Hiromi. Il 31 luglio, grande attesa per il più illustre pianista sudafricano, nonché Maestro rispettato in tutto il mondo, Abdullah Ibrahim. Il 5 agosto torna a Roma Danilo Rea.

Virtuosi delle sei corde, del basso e della batteria

Tra i virtuosi delle sei corde, l’11 luglio arriva a Summertime 24 il giovanissimo e già vincitore di un Grammy, Christone “Kingfish” Ingram, il 13 luglio, Kurt Rosenwinkel presenta una super band con ospiti d’eccezione come Mark Turner, Ben Street e Jeff Ballard. Il maestro di molte generazioni, Joh Scofield, accompagnato da un altro grande maestro come Dave Holland si esibisce il 19 luglio. Il 20 luglio è la volta di Mark Lettieri, il 21 luglio di Mike Stern e Randy Brecker, il 4 agosto di Matteo Mancuso.

Tanti anche i Bass e i Drums Heroes presenti al festival. Tra i contrabbassisti, spicca Dave Holland, il 19 luglio. Ma ci saranno anche John Patitucci, il 7 giugno e Avery Sharpe, il 12 luglio. Tra i batteristi, invece, Billy Cobham, il 6 agosto, Dave Weckl, il 7 giugno e Ronnie Burrage, il 12 luglio.

Sax e Horn Heroes

Tra i virtuosi del sax questa edizione di Summertime vede esibirsi personalità del calibro di Chris Potter in quartetto con Brad Mehldau, il 16 luglio, Chico Freeman nella super band tributo a McCoy Tyner del 12 luglio e l’astro nascente Walter Smith III in quartetto con Bill Stewart alla batteria, il 13 luglio. Gli horn heroes saranno, il 21 luglio, Randy Brecker nella band con Mike Stern e il trombonista Steve Turre presente nel tributo a McCoy Tyner, del 12 luglio.

New Waves

La rassegna dedicata alle Nuove tendenze presenta tre serate aperte e chiude da DJ Set che permetteranno di esplorare le nuove contaminazioni del jazz contemporaneo. Tra i protagonisti di quest’anno, dopo l’anteprima con Meshell Ndgeocello, due formazioni a sera per un totale di 6 set, aperti il 14 luglio dal gruppo afro-futurista Irreversible Entanglements. Si prosegue con il pianista, compositore e producer Nicola Guida e il tributo di Hamid Drake ad Alice Coltrane Turiya, il 26 luglio. Il 27 luglio, infine, è la volta del dj, produttore discografico e speaker radiofonico Gilles Peterson e del pianista e produttore Alfa Mist.

Rising Star

Gli astri nascenti più in vista di quest’anno sono senza dubbio Maciej Obara, in concerto il 19 giugno, Johnathan Blake, il 5 luglio, Endea Owens, il 28 luglio. Il 12 e 13 giugno vanno in scena due serate dedicate a Giovani Leoni, che portano sul palco i talenti emergenti del jazz italiano, tra cui anche la Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi, progetto in residenza presso la Casa del Jazz con la volontà di sviluppare nei bambini e nei ragazzi (dai 7 ai 14 anni) l’interesse nei confronti della musica jazz. Special guest della serata Gegè Telesforo, Stefano Di Battista e Fabrizio Bosso.

Un’esperienza “rara” per pubblico e musicisti

Definita “un’esperienza rara non solo per il pubblico ma anche per i musicisti che vengono a suonare”, dalla storica rivisita statunitense del jazz, Down Beat, la stagione estiva alla Casa del Jazz di Roma, giova di una “eccellente acustica, ma anche dell’altissimo livello dei talenti in programma e dello sbalorditivo impatto visuale offerta dal palco allestito all’aperto”. Un riconoscimento internazionale di prestigio che, come rivelato con orgoglio da Daniele Pittèri, AD della Fondazione Musica per Roma, “ci sprona a fare sempre più e sempre meglio”. Per maggiori informazioni sul festival e per consultare l’intero calendario è possibile visitare il sito internet www.casadeljazz.com