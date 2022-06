Per lavorare nel mondo della comunicazione servono passione e formazione, parola degli studenti dello IUAD

Serve tanta passione, determinazione, talento e fatica per lavorare nel settore della comunicazione. Un mondo che conta tante professioni e professionisti: persone che hanno dedicato anni di studio a questo settore, formandosi in scuole specializzate e all’avanguardia e con numerosi anni di gavetta nelle varie agenzie di comunicazione.

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di imprese in ambito Design, ben 34mila: qui trovano occupazione quasi 65mila lavoratori (fonte dati Design Economy 2020), un ottimo motivo per decidere di specializzarsi e investire tempo e capacità in questo campo. E se la comunicazione, il mondo delle agenzie, della pubblicità e dei creativi hanno sempre ruotato attorno a in città come Milano e Roma, ora anche Napoli è un polo vivo e florido in questo settore. Questo grazie allo IUAD e a tutti gli studenti che hanno scelto per la loro formazione questa Accademia, fiore all’occhiello degli Istituti che garantiscono una preparazione eccellente nel campo.



“L’Accademia ti prepara molto bene al mondo del lavoro. Essendo pratica al 70% ti permette di entrare da subito nella mentalità di agenzia, senza trovarti spaesato o perso una volta entrato nell’ambiente lavorativo”, racconta Claudia Pauzano, che ha frequentato il corso triennale di Design della comunicazione, e ora lavora con I Mille. Lo IUAD infatti è una scuola che genera skill spendibili e fruibili direttamente dal mercato del lavoro e che unisce il sapere al saper fare. “Qui mi è stato offerto un percorso di studi altamente formante, tanto da avermi permesso di entrare come stagista alla Leo Burnett, ancor prima di laurearmi – spiega Annalisa Aiello, Junior Copywriter – Siamo stati seguiti da veri professionisti del settore che ci hanno chiesto davvero tanto in due anni ma, in realtà, ci hanno dato indietro molto di più: risorse per analizzare, un metodo per agire, un pensiero creativo ma soprattutto critico per autovalutarci”.

E le esperienze di questi ex studenti sono la presentazione migliore che un’Accademia possa offrire: con i successi e i loro ricordi restituiscono la realtà di chi è stato il vero protagonista dello IUAD, cioè l’allievo, l’anima dell’Accademia che porterà la sua esperienza in giro per il mondo.



STUDIARE ALLO IUAD: I RICORDI DEGLI STUDENTI

Abbiamo chiesto a chi ha frequentato lo IUAD che ricordi porta nel cuore degli anni trascorsi passati a studiare. In ognuno di loro emerge il riconoscimento del valore dei docenti e la magica atmosfera che si respira, nonostante le fatiche. “Con i docenti abbiamo sempre avuto rapporti dinamici fatti sia di professionalità che amichevolezza. – spiega Armando Ciampi, oggi Junior Art Director alla McCan di Milano - Ricordo ancora il mio primo trenta e lode all’esame di concept design, un voto che mi ha dato la ulteriore conferma che questa sarebbe stata la mia strada”.



Teresa Caldarelli, che ha frequentato la triennale in Design della comunicazione e poi la specialistica in Art Direction & Copywriting è attualmente anche lei, stagista presso Leo Burnet ha dichiarato “Lo IUAD avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, sia per l’ottimo rapporto instaurato con i prof, che per tutte le opportunità che mi ha dato. Ricorderò sempre gli insegnamenti e le lezioni pratiche, come quando abbiamo organizzato uno shooting con una modella professionista per realizzare una mia idea per una campagna di comunicazione. Le competenze più utili che ho appreso durante i miei studi sono sicuramente il pensiero creativo e l’attenzione al crafting di un’idea”.



Anche Federica Giamattei, ora Associate Content Designer a Caffeina parla dei professori con molta stima e nostalgia: “Come dimenticare la mia prof di art direction, alla quale anche a tarda sera inviavo messaggi vocali chiedendole consigli. Lei è stata capace di tirar fuori il meglio da ognuno di noi senza mai scoraggiarci”. Gli anni passati allo IUAD hanno saputo formarli ma anche arricchirli sotto il profilo umano: “Con alcuni prof ho creato un legame molto più forte rispetto al classico docente-alunno. Hanno saputo ascoltarmi quando ero in difficoltà ed aiutarmi a crescere migliorando le mie competenze. Soprattutto hanno saputo trasmettermi tutto l’amore verso questo mondo, mettendomi però in guardia rispetto alle difficoltà che potevo incontrare durante il percorso lavorativo – ricorda Laura Casillo, Art Director junior alla Leo -. Sono stati delle guide in tutto e per tutto durante questi due anni e mi piace definirli i primi giudici dei lavori eseguiti da tutti noi e allo stesso tempo i primi fans”.



Proprio lo scorso 10 Giugno, presso la propria sede di Napoli, lo IUAD ha ospitato per il quinto anno consecutivo, un evento che ormai è diventato un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani creativi della comunicazione: Il Grande Venerdì di Enzo. La più grande portfolio review nazionale che permette agli aspiranti creativi di incontrare alcuni tra i migliori professionisti del settore creativo italiano e avere con loro un colloquio, per confrontarsi e ricevere preziosi consigli per migliorare. Da questo incontro sono nate moltissime collaborazioni e occasioni di lavoro per gli studenti dello IUAD.



Un altro degli innumerevoli modi con cui l’Accademia aiuta a crescere i suoi allievi, per prepararli al mondo della creatività che, come ricorda Marianna Ingenito, Junior Art director in DDB Group, “È in continuo divenire, non è mai fermo a un punto, non si lascia guardare. Muta, cambia, e devi essere tu a starle dietro e a domarla”.



I SUCCESSI DEGLI STUDENTI DELLO IUAD: NADIA BATTISTA VINCITRICE DELL’ADCI - GIOVANI LEONI 2022

Non solo lezioni, gli studenti dello IUAD possono “assaporare” il mondo del lavoro mettendosi alla prova in concorsi di prestigio nazionali e internazionali, dove si confrontano con altre realtà e mettono in pratica tutti gli insegnamenti appresi. Recentemente Nadia Battista, una delle allieve dell’Accademia, ha con orgoglio rappresentato l’Italia (e la sua scuola) al Roger Hatchuel Academy Cannes Lions, un programma intensivo creato dal Festival di Cannes riservato ai giovani creativi dal più elevato potenziale a livello mondiale. La studentessa dello IUAD di Napoli ha partecipato a questo evento dopo aver vinto il concorso ADCI - Giovani Leoni 2022, una competizione indetta dall’Art Directors Club Italiano.



La 21enne di Avellino ricorda con emozione e un pizzico di incredulità la sua vittoria: “Non avrei mai pensato di vincere e invece mi sono ritrovata a Cannes tra i migliori pubblicitari del mondo – racconta Battista che allo IUAD studia comunicazione –. Essere stata l’unica italiana in mezzo a tanti stranieri mi ha permesso di conoscere nuove culture e nuovi stili”. E poi ricorda quando ha realizzato il video con cui ha vinto il concorso, Outta My Minds: “In ogni passaggio ho messo in pratica tutti gli insegnamenti che ho ricevuto allo IUAD in questi anni: ho preso un po’ da ogni materia”.

Ed infine un cenno a cosa è per lei questa Accademia, che nonostante gli anni in Dad causa pandemia, le sta dando tanto anche a livello umano: “Il bello dello IUAD per me è il rapporto che si crea con i colleghi e con i docenti, che sono ben più che semplici professori: sono dei mentori che mi stanno accompagnando a raggiungere il mio sogno, ovvero diventare Direttrice creativa di una grande agenzia pubblicitaria”.



CONOSCERE LO IAUD: I CORSI E GLI OPEN DAY

Il modo migliore per conoscere l’offerta formativa dello IUAD è partecipare a uno degli Open day che l’Accademia propone per aiutare i futuri studenti a scegliere il percorso che possa soddisfare le loro esigenze e raggiungere i loro sogni. In questi incontri docenti professionisti, allievi e orientatori saranno a disposizione per parlare dei programmi didattici, lavori degli allievi, contest, workshop ed eventi. Durante la visita, inoltre, si potranno fare domande su modalità di iscrizione, borse di studio e ricevere tutte le informazioni necessarie per a far parte del mondo del design. Per partecipare agli Open Day di Milano e Napoli è necessario prenotarsi online cliccando QUI, ecco le date:



NAPOLI – 12 luglio h. 10.30 (in sede) Design della Comunicazione e Architettura degli interni