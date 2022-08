Meritocrazia e Università: valorizzare le persone

Perché la tendenza a premiare, nel mondo del lavoro e nell’assegnazione dei posti di responsabilità, le persone che si distinguono per merito e competenza possa affermarsi è necessario che questo principio permei in primo luogo il mondo della formazione, facendo in modo che le persone siano valorizzare e il loro impegno sia riconosciuto. Lo si legge nel piano strategico triennale dell’Università degli studi Internazionali di Roma, che dà concreta al valore del merito attraverso un sistema di determinazione delle rette che prevede agevolazioni riservate agli studenti più meritevoli per ciascuna annualità di ogni corso di laurea sulla base dei risultati raggiunti e borse di studio che valorizzano il talento e l’impegno sociale e civile.



La centralità della persona è valorizzata così dal riconoscimento del merito, anche al di là dei confini dell’aula, ed è confermata dall’attenzione che questo ateneo internazionale nel cuore di Roma presta alle sue aspettative sulla vita universitaria a trecentosessanta gradi.



Secondo l’ultimo rapporto Almalaurea (XXIII Indagine sul profilo dei laureati) UNINT è tra le prime 10 università in Italia per tasso di occupazione a 5 anni dalla laurea (93,3%). I suoi studenti e le sue studentesse manifestano un grado di soddisfazione pari all’89,2% per l’esperienza universitaria nel suo complesso e pari al 92,4% per il rapporto con il corpo docente. L’80,5% dei laureati magistrali ha svolto un tirocinio riconosciuto dal proprio corso di studi (triennale o magistrale) e il 37,2% dei laureati magistrali ha svolto un'esperienza di studio all'estero riconosciuta dal proprio corso di studi (triennale o magistrale).



Siamo a Roma, ma in Ateneo si respira un’atmosfera internazionale dovuta, tra le altre caratteristiche, alla possibilità, comune a tutte le facoltà e a tutti i corsi di laurea triennale e magistrale, di poter studiare fino a 10 lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, lingua dei segni italiana, portoghese, russo, spagnolo, tedesco e di poter acquisire, grazie alla presenza di un Centro Linguistico di Ateneo, conoscenze di base di lingue quali ad esempio il turco e il coreano.



Oltre 100 università partner nel mondo e più di 1000 istituzioni e aziende con cui sono attivi accordi di placement, 1 docente ogni 8 studenti in media, lezioni in presenza e in diretta streaming, un tablet in dotazione per ogni iscritto/a in modo da ottimizzare la gestione del tempo dedicato allo studio e agli spostamenti e un approccio attento alla crescita personale e allo sviluppo dello spirito creativo e imprenditoriale. UNINT favorisce con il bando Unintraprendenza la costituzione di associazioni o di organizzazioni collettive e incoraggia l’ideazione e la realizzazione di attività formative, culturali, artistiche, sportive, ricreative e sociali finanziate dall’Ateneo, ideate e autonomamente gestite dagli studenti.



Grazie al bando Unimpresa l’Università sostiene la creazione e allo sviluppo di idee imprenditoriali in team multidisciplinari. Le idee imprenditoriali selezionate sono accompagnate in un percorso di incubazione e accelerazione per diventare start-up.



I corsi di laurea triennale e magistrale dell’ Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sono contraddistinti da elevato grado di specializzazione e da carattere marcatamente interdisciplinare e focalizzati sull’apprendimento linguistico e sullo sviluppo di competenze trasversali, tra cui etica e responsabilità sociale di impresa, leadership, team building, public speaking, dizione, comunicazione istituzionale, cross-cultural communication e people empowerment.



Per una scelta consapevole del percorso di studi, la UNINT apre le porte in occasione degli Open Day per reperire informazioni sull’Università e sull’offerta formativa interagendo direttamente con i Presidi di Facoltà e con gli studenti.



Il prossimo Open day si terrà il 9 settembre e sarà possibile partecipare sia in presenza sia in streaming.



OFFERTA FORMATIVA

Facoltà di Interpretariato e Traduzione

UNINT è una delle poche realtà universitarie presenti in Italia che forma interpreti e traduttori professionisti rilasciando lauree triennali e magistrali ed è fra i soli tre membri della CIUTI (Conférence Internationale Permanente des Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes) un’associazione internazionale che riunisce le migliori facoltà universitarie per traduttori e interpreti del mondo.



La Facoltà di Interpretariato e Traduzione rilascia lauree triennali e magistrali e offre le seguenti lingue di studio: arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, lis, portoghese, russo, spagnolo e tedesco.



La classifica Censis delle lauree triennali nel settore linguistico 2022/23 colloca il corso di laurea triennale in Lingue per l’interpretariato e la traduzione UNINT al secondo posto in Italia tra le università non statali. Gli studenti del corso hanno la possibilità di optare per un percorso bilingue o trilingue con possibilità di approfondire anche la lingua dei segni italiana.



Per acquisire competenze avanzate nell’interpretazione e nella traduzione da e verso la propria madrelingua e per ulteriori approfondimenti legati all’interpretazione e traduzione incrociata con una lingua straniera da e verso l’inglese, tecnologie applicate all'interpretariato e alla traduzione, interpretazione della lingua dei segni italiana, traduzione specializzata di videogiochi o respeaking è attivo il corso di laurea magistrale in Interpretariato e traduzione, che vanta di un importante riconoscimento: è membro della European Master's in Translation della Commissione europea, rete di cui fanno parte i corsi universitari che soddisfano elevati standard qualitativi nella formazione dei traduttori.



Tanti gli autori noti tradotti dai docenti dell’Ateneo, tra cui Joseph Conrad, Daniel Defoe, Charles Dickens e Nelson Mandela. E altrettante le personalità importanti interpretate: Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Joe Biden, Carlo d’Inghilterra, Papa Francesco, Nancy Pelosi e Margaret Thatcher per citare soltanto alcuni esempi.



Per la laurea magistrale, gli iscritti hanno a disposizione un’ulteriore scelta: Lingue e didattica innovativa che consente, come il precedente, di partecipare ai concorsi per insegnare nelle scuole italiane. I percorsi di scelta sono tre: insegnamento di una lingua dell'UE, insegnamento di italiano per stranieri e di una lingua dell'UE e, infine, insegnamento di due lingue.



Facoltà di Economia

Obiettivo principale di questa facoltà è la formazione di cittadini e professionisti con una visione globale della società e in possesso di conoscenze e competenze idonee ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità di uno scenario economico di carattere internazionale sempre più guidato dalla digitalizzazione.



Grazie ad analisi specifiche sulla crescente globalizzazione dell’economia e degli scambi commerciali, sull’elevata vocazione internazionale delle imprese italiane, sul ruolo fondamentale delle competenze digitali nella gestione delle imprese e sull’importanza delle conoscenze linguistiche nei processi di reclutamento aziendale, sono stati definiti struttura e finalità del corso di laurea triennale in Economia internazionale e Management digitale, improntato sulla combinazione di quattro aree disciplinari: le basi del decision making aziendale, le dinamiche della globalizzazione dell'economia e dei mercati, l'innovazione tecnologica e le lingue.



Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere sui fabbisogni professionali delle imprese italiane, la conoscenza delle lingue a un livello elevato viene considerata indispensabile per il 56% delle assunzioni di laureati. Nella struttura didattica particolare attenzione è pertanto riservata all’apprendimento delle lingue straniere, grazie all’erogazione di insegnamenti in lingua inglese e alla possibilità di studiare una seconda lingua a scelta tra arabo, cinese, francese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco. È inoltre possibile sostenere una annualità di lingua e cultura giapponese e, grazie ai corsi erogati dal Centro Linguistico di Ateneo, acquisire conoscenze di base di lingue quali ad esempio il turco e il coreano.



La posizione di leadership mondiale dell'Italia nella produzione di beni di lusso, con oltre il 40% della produzione globale, il ruolo sempre più importante del canale digitale nel retail internazionale, quello della “diplomazia economica” quale strumento di tutela e promozione degli interessi nazionali e la conseguente necessità di nuove figure diplomatiche in grado di coniugare competenze di natura economica e politologica sono alla base della struttura didattica del corso di laurea magistrale in Economia e management internazionale che si caratterizza per la possibilità di scegliere tra tre indirizzi di specializzazione: Lusso, made in Italy e mercati emergenti; Marketing ed export digitale; Management delle relazioni internazionali.



La Facoltà di Economia offre inoltre due Percorsi di eccellenza, che permettono a studenti particolarmente meritevoli di ottenere una certificazione aggiuntiva al titolo di laurea o laurea magistrale.



Facoltà di Scienze della Politica e delle Dinamiche Psico-Sociali

Comprensione e analisi di problematiche legate alla sicurezza e alle relazioni internazionali sotto i profili giuridico, storico, politologico ed economico sono competenze alla base del corso di laurea triennale in Scienze politiche per la sicurezza e le relazioni internazionali, che consente allo studente la scelta fra due distinti percorsi formativi: Sicurezza internazionale e criminalità e Relazioni internazionali.



Il corso di laurea magistrale in Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale si distingue invece, su scala europea, per l’innovazione dei suoi contenuti, nonché per il rapporto instaurato con i settori istituzionali, professionali e industriali a vario titolo interessati alle tematiche oggetto di studio.



Il corpo docente è composto da accademici di alto profilo, ed esperti qualificati con concreta esperienza negli ambiti della sociologia, della psicologia e dell’inclusione sociale, della politologia, della comunicazione e dei social media, nonché in attività di prevenzione, investigazione e contrasto alla criminalità, da magistrati, membri di commissioni governative sulla radicalizzazione e l’estremismo jihadista, criminologi di chiara fama, alti ufficiali delle forze armate e analisti e operatori di intelligence con significative esperienze in attività finalizzate alla tutela della sicurezza dello stato e della sua economia.



La Facoltà è caratterizzata da un approccio interdisciplinare, che presta particolare attenzione all’apprendimento linguistico grazie alla presenza di insegnamenti e laboratori tenuti in lingua inglese e alla possibilità di studiare una seconda lingua a scelta tra arabo, cinese, francese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco, nonché di sostenere una annualità di lingua e cultura giapponese.



LE AGEVOLAZIONI

Al fine di contribuire alla valorizzazione delle giovani eccellenze e di partecipare al processo di avanzamento sociale e culturale del nostro paese, l’Università degli Studi Internazionali di Roma mette a disposizione diverse agevolazioni legate al merito e destinate a diplomati e laureati.



Tutte le iscrizioni ai corsi sono aperte fino al 15 ottobre 2022, per saperne di più registrati all’open day del 9 settembre e visita il sito www.unint.eu .



Info: orientamento@unint.eu | 06.510.777.409