La futura classe dirigente passa per l’Università

In un contesto in continua trasformazione, adattarsi al cambiamento, comprenderlo, studiare e lavorare per diventarne parte attiva risulta fondamentale. Ma l’innovazione parte soprattutto dalla formazione e da percorsi di studio mirati, inclusivi e pronti ad accogliere le evoluzioni ambientali, della società e del mondo del lavoro.

Gli atenei giocano, in questo percorso, un ruolo di prim’ordine. È nelle aule universitarie che si forma e si prepara alle professioni di oggi e del domani la futura classe dirigente. Questo è l’obiettivo dell’Università degli Studi di Trieste. Da anni ai vertici delle classifiche nazionali tra le migliori Università italiane e tra le poche inserite nei ranking internazionali, l’Ateneo giuliano si arricchisce di tre nuovi Corsi di Laurea e amplia la sua offerta.



UniTS eccellenza per accesso al mondo del lavoro

I percorsi di studio proposti da UniTS puntano a preparare gli studenti a professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, andando a cogliere e ad adattarsi al cambiamento, per una formazione completa e moderna, sorretta da un aggiornamento permanente e da investimenti su programmi pensati per favorire l’inserimento dello studente anche in realtà estere, con convenzioni con altre Università Europee ed extra Europee, per contribuire ad una formazione di qualità e a una positiva crescita personale.

Come fotografato dal rapporto AlmaLaurea 2022, UniTS è tra le eccellenze italiane che registrano i migliori tassi di occupazione. A un anno dal titolo, infatti, l’82% dei laureati triennali e oltre l’83% dei laureati magistrali hanno trovato un’occupazione. Dati che fanno segnare un incremento del 9% rispetto all’anno scorso e si rivelano ben al di sopra dei tassi nazionali, fermi rispettivamente al 74,5% e al 74,6%. Allargando il periodo di analisi a cinque anni dal titolo, la percentuale sale a oltre il 92% di occupati (la media nazionale è all’88%).

L’offerta didattica di UniTS

L’offerta ad alta formazione dell’Ateneo prevede 76 differenti corsi da laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, 17 dottorati di ricerca, 28 scuole di specializzazione, 23 master, 5 corsi di perfezionamento e 3 corsi per la formazione insegnanti. A cui occorre sommare centinaia di convenzioni per programmi di studio all’estero e oltre 3.000 convenzioni di stage che permettono di garantire anche retribuzioni medie nette al di sopra della media italiana, lavorando a contatto con istituzioni scientifiche e di alta formazione, come SISSA, Area Science Park e Sincrotrone.



Nell’ultimo biennio, molti Corsi di Studio hanno rinnovato la propria offerta formativa, adeguandola alle attuali richieste del mondo del lavoro. L’Università di Trieste ha, inoltre, attivato 6 nuovi corsi di laurea: due Lauree Magistrali (Coordinamento e gestione dei servizi educativi; Scienze Infermieristiche e ostetriche) e una Laurea Triennale (Assistenza sanitaria), nel 2021; due ulteriori Lauree Magistrali (Scienze per l’ambiente marino e costiero; Geofisica e Geodati – Geophysics and data) e una Laurea Magistrale a ciclo unico (Scienze della Formazione Primaria), nel 2022.



Oltre alle nuove attivazioni, molti Corsi di Studio hanno rinnovato la loro offerta formativa adeguandola alle attuali richieste del mondo del lavoro tra cui Discipline storiche e filosofiche; Lettere; Materials and chemical engineering for nano, bio and sustainable Technologies; Economia, ambiente e sviluppo; Ingegneria navale; Biotecnologie mediche e diagnostiche; Ecologia e sostenibilità dei cambiamenti globali.

I tre nuovi Corsi di Laurea di UniTS

La Laurea in Geofisica e Geodati arricchisce l’offerta formativa in lingua inglese e, attraverso il dialogo concreto tra geofisica e fisica, propone un curriculum moderno capace di sviluppare capacità specifiche nel campo della scienza dei dati e del calcolo scientifico applicato allo studio del sistema Terra e dei processi che lo coinvolgono.

Scienze per l’ambiente marino e costiero punta, invece, a formare laureati con ampia comprensione dei sistemi marini, in cui si integreranno biologia, chimica e geologia con economia e sostenibilità, creando competenze trasversali in grado di affrontare le sfide globali del cambiamento climatico e della crescita della popolazione umana.



Infine, Scienze della Formazione Primaria, anche grazie alle sinergie con i Dipartimenti di Matematica e Geoscienze, Scienze della Vita e Fisica, promuove la formazione teorica e pratica nell'ambito delle discipline pedagogiche, didattiche, psicologiche che caratterizzano il profilo dell’insegnante delle scuole dell'infanzia e primaria. Il percorso, unico di questo tipo in Italia, mira a sviluppare pratiche scolastiche per favorire l’inclusione di tutte le bambine e i bambini in un clima di armonia e apertura verso il futuro, prevedendo anche una formazione specifica per chi andrà a insegnare nelle scuole italiane utilizzando la lingua slovena.



UniTS, immatricolazioni e agevolazioni

Le immatricolazioni al nuovo anno accademico sono attive dall’11 luglio, per un’Università che torna pienamente a essere in presenza, ma che permette anche di studiare a distanza e, grazie all’apporto delle più moderne tecnologie digitali, favorisce la “didattica inclusiva” dedicata a particolari categorie di studenti (fragili/disabili, adulti/lavoratori, genitori, atleti, detenuti).

Importanti cambiamenti e conferme arrivano anche in tema di agevolazioni economiche e supporto allo studio. L’Università di Trieste si riscopre, così, una realtà sempre più economicamente accessibile. Per l’anno accademico 2022/23, infatti la no tax area è stata innalzata da 25mila a 26mila euro ed è stato mantenuto l’ampio impianto di esoneri totali e parziali, riduzioni e contribuzioni per merito.



Restano, così, in vigore l'esonero totale per i vincitori delle Borse dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo studio Universitario, assegnate negli ultimi anni al 100% degli aventi diritto e le agevolazioni per merito che rappresentano la metà dei contributi totali per esoneri parziali e riduzioni, a testimonianza degli eccellenti risultati degli studenti UniTS e dell’impegno dell’Ateneo nel premiare i meritevoli.



Per ulteriori info e approfondimenti visitate il sito www.units.it.