L’importanza di frequentare un’Università dal profilo internazionale

Avere la possibilità di studiare e formarsi a distanza non è mai stato così importante. Oggi frequentare l’università comodamente da casa, con l’utilizzo della migliore tecnologia e la sicurezza di rivolgersi a docenti preparati e sempre aggiornati, aiuta a crescere e a sviluppare le proprie potenzialità didattiche e professionali con la sicurezza di non perdere neanche un’ora di lezione e lavorare al meglio per il proprio futuro.



L’esperienza che fa la differenza

In un contesto in continua evoluzione, l’esperienza quasi ventennale dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha rappresentato un faro per il percorso universitario di tanti studenti. Istituito e riconosciuto dal Miur nel 2004, l’Università Marconi è il primo Ateneo nel panorama accademico italiano a proporre un modello di didattica a distanza che, attraverso continui investimenti in infrastrutture e tecnologie di ultima generazione, si è evoluto fino a plasmare un efficace modello didattico di Digital E-learnig.



Il modello didattico digitale dell’Università Marconi è all’avanguardia ed estremamente flessibile, capace di rispondere costantemente alle esigenze della società moderna e dei suoi oltre 80mila studenti. Un’impostazione che permette all’Ateneo di essere tra le migliori realtà nell’E-learning per qualità della didattica e rapporti con il mondo delle imprese.

Un punto di riferimento internazionale

Punto di riferimento internazionale per la Ricerca e la cooperazione scientifica, l’UniMarconi è tra i primi 25 top performer a livello mondiale del sistema U-Multirank 2021 per Pubblicazioni Congiunte Internazionali, Pubblicazioni Congiunte Regionali e Pubblicazioni Open Access. L’eccellente qualità della didattica e del corpo docente, uniti all’orientamento e il tutoraggio continuativo fino all’avvio al lavoro, sono accessibili a distanza, ma anche in presenza, adattandosi alla perfezione alle esigenze di ogni singolo studente.



Come sottolineato dal Presidente e Direttore Generale di UniMarconi, Alessio Acomanni, “l’Ateneo intende investire nel rafforzamento della sua dimensione internazionale, potenziando l’offerta formativa per adattarla ai repentini mutamenti di un mercato sempre più globalizzato”. Ma il grande respiro internazionale dell’Università Marconi si riverbera anche nei corsi di laurea e nei numerosi progetti di ricerca e di istruzione portati avanti a livello globale: con sei facoltà, più di venti corsi di laurea, più di sessanta corsi post-laurea e dieci corsi internazionali.



Un ponte tra studio e lavoro

In tema di didattica e della formazione di figure professionali capaci di operare e competere in contesti internazionali e multiculturali, l’Università presenta da anni un’offerta multilingue, con un occhio di riguardo particolare per i percorsi post-lauream e un’espansione strategica verso il sempre più importante hub formativo di Dubai; un vero ponte verso paesi di grande dinamicità come quelli del Sudest asiatico. Gli accordi con oltre quaranta istituzioni a livello globale offrono, inoltre, la possibilità di mobilità transnazionale e il conseguimento di titoli doppi o congiunti.



In più, grazie a formule blended, con un periodo di studio in presenza a Roma, gli studenti dell’Università Marconi hanno la possibilità di svolgere attività di incontro e networking con importanti attori del settore produttivo nazionale. In quest’ottica, l’istituzione di uno studentato internazionale capace di accogliere studenti da tutto il mondo, permetterà momenti unici di arricchimento e di scambio culturale, per una didattica di eccellenza arricchita dall’impareggiabile valore della condivisione di un’esperienza formativa e di vita di primissimo livello.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.unimarconi.it e la pagina Facebook.