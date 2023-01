I 50 anni della Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina

L’anno appena inaugurato coincide con il cinquantesimo anniversario della istituzione ufficiale della Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, avvenuta nel 1973, e introduce a un biennio ricco di eventi e appuntamenti speciali che impreziosiranno l’attività della Fondazione. Nel 2025, infatti, ricorrerà il quinto centenario dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, primo compositore italiano, figura di spicco e di eccellenza nel brillante clima del Rinascimento.

La Fondazione

Istituita con lo scopo di divulgare in Italia e nel mondo il genio del suo cittadino più illustre, dopo lunghi lavori di restauri, dal 1995 la Fondazione ha la propria sede nella casa natale di Giovanni Pierluigi. Tipico edificio cinquecentesco, oggi è museo, centro di studi e ricerche, biblioteca, organo promotore di iniziative, dall’inizio dando vita a un’attività concertistica ma anche editoriale e scientifica a largo raggio. Al piano terra la sede presenta locali di servizio, tra cui legnaia, stalle e cantine, dove oggi hanno sede la mostra biografica dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina e il bookshop, ed un orto presso cui si svolgono concerti all’aperto.

All’interno delle stupende stanze ai piani superiori trova spazio la raccolta di materiale iconografico, con un ritratto cinquecentesco del musicista, oltre alla rinomata biblioteca specializzata nel rinascimento musicale, che accoglie oltre 10 mila volumi, tra cui opere uniche e preziose e una raccolta analitica delle riproduzioni delle stampe e dei manoscritti delle opere del musicista. Specializzata in cultura musicale rinascimentale viene apprezzata e frequentata da studiosi di conservatorio, musicologi, esperti di musica e appassionati da tutto il mondo, ma è visitabile – così come l’intera struttura – anche dal pubblico.

Una realtà poliedrica

Nel corso dei suoi cinquant’anni di attività, la Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina ha visto crescere l’interesse attorno alla propria attività e portato in Italia i maggiori protagonisti della coralità rinascimentale internazionale, investendo le sue risorse in un sempre nutrito calendario di concerti. Ogni anno, infatti, vengono organizzati direttamente in sede, o nei palazzi e nelle chiese più belli e importanti della città e dei comuni limitrofi, almeno quindici appuntamenti concertistici. Grande eco, per esempio, hanno avuto i Festival organizzati tra il 2008 e il 2010, a cui hanno preso parte attiva alcuni tra i complessi corali più importanti al mondo.

Ma la Fondazione è anche casa editrice e con la sua attività cura opere e volumi dedicati principalmente alla musica e ai musicisti del Cinquecento. Senza dimenticare l’importante attività di catalogazione sulla microfilmatura dei manoscritti di Giovanni Pierluigi da Palestrina, portati con certosino lavoro di ricerca e aggiornamento su supporto digitale.

L’attività della Fondazione

Per il 2023, le attività si amplieranno in modo significativo e proporranno in calendario appuntamenti unici e imperdibili, andando a portare a Palestrina grandi personalità della musica, ma non solo. Il tutto lavorando a stretto contatto e coinvolgendo cori, scuole e organizzazioni locali per dare vita a tutta una serie di eventi che condurranno, anno per anno, a preparare la grande ricorrenza del quinto centenario dalla nascita di Giovanni Pierluigi, nel 2025.

Senza soluzione di continuità, in un susseguirsi di programmi variegati che hanno inciso annualmente sulla ricezione internazionale, la Fondazione segnala soprattutto quest’anno e ripropone la sua consueta tavolozza di offerte, accanto a nuovi stimoli. I consueti concerti saranno affiancati da ricche presentazioni di libri, convegni e giornate di studio, conferenze, corsi di formazione a vario livello e masterclasses, mostre, patrocini e partenariati con le istituzioni interlocutrici.

I primi appuntamenti del 2023

Il primo si è aperto con l’uscita del volume di Johann Herczog I custodi del ‘Principe’. Per il 50° anniversario della Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, testo nato allo scopo di offrire al largo pubblico la storia e le peculiarità di un’associazione che custodisce e coltiva la figura del grande compositore prenestino. Il volume verrà presentato da Danilo Curti Feininger, Presidente del Centro di eccellenza Laurence J. K. Feininger di Trento, istituzione gemellata per affinità con quella prenestina, il prossimo 4 febbraio.

Una scelta, quella del 4 febbraio, non causale, ma che vuole ottemperare ancora a un obbligo “curricolare” per chi segue gli appuntamenti della Fondazione, il 2 febbraio (data di morte del Pierluigi); per la sua prossimità, la data stessa intercetta simbolicamente anche il 31 gennaio, giorno ufficiale di nascita della Fondazione. Per maggiori informazioni e restare aggiornati sull’attività della Fondazione è possibile consultare il sito internet www.fondazionepierluigipalestrina.it o i canali social della fondazione. Per le visite, anche su appuntamento, le aperture settimanali sono dal martedì al venerdì (9.30-13.30), mercoledì e giovedì anche 14.30-17.30, sabato e domenica 9.30-12.30.