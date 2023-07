Formazione interdisciplinare: una realtà d’eccellenza dove imparare e crescere

“Your time, your place” è lo slogan scelto quest’anno dall’Università di Macerata per raccontare un Ateneo che mette al centro lo studente e che fa dell’internazionalizzazione, della qualità e dell’innovazione didattica i suoi punti di forza. “La nostra enfasi è sui nostri studenti, attuali e futuri, e sulla creazione di una comunità universitaria dove possano prendersi il loro tempo e il loro spazio per imparare e crescere. Lo facciamo dal 1290, e non vediamo l'ora di aiutare le nostre nuove matricole a tracciare il proprio futuro” dice il rettore John McCourt, primo rettore “europeo” di una università italiana.

Un campus senza confini

L’Università di Macerata offre occasioni di esperienze internazionali, con oltre 300 accordi di mobilità e corsi a titolo doppio o multiplo, che consentono di studiare un anno all’estero e conseguire un titolo di laurea valido in Italia e nel Paese dell’ateneo partner. A questi si aggiungono quattro corsi in lingua inglese nei settori del diritto internazionale (laurea triennale), delle scienze politiche, dell’economia e finanza e del management turistico (lauree magistrali). L’Istituto Confucio Modello, infine, è un punto focale per lo studio del cinese.

Le novità: corsi in data analysis e mediazione linguistica

L’Università di Macerata offre 14 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali che si distinguono a livello nazionale nelle aree linguistica, filosofica e letteraria, storico-archeologica, economica, giuridica, pedagogica, delle scienze politiche, della comunicazione, dei beni culturali e del turismo. Dal prossimo anno accademico sarà attivato il nuovo corso di laurea triennale in "Data Analysis per le Scienze sociali", l’unico nel centro Italia che forma una figura sempre più richiesta dal mondo del lavoro, quella del data analyst. Il rinnovato corso di laurea triennale in “Mediazione linguistica per l’impresa internazionale e i media digitali” declina in un’ottica più orientata al marketing, alla promozione d’impresa nonché alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale lo studio delle lingue straniere, europee ed extra-europee, alle quali si aggiunge anche la lingua dei segni italiana (LIS).

Ogni anno la Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi seleziona le migliori matricole e i migliori laureati avviandoli a un percorso di eccellenza sostenuto dall’esenzione dalle tasse, vitto e alloggio gratuiti.

Un Ateneo che piace

Secondo l’ultima indagine Almalaurea, il numero dei laureati Unimc soddisfatti del percorso di studio è superiore alla media nazionale. Alla qualità dell’offerta didattica, l’Ateneo aggiunge un articolato sistema di servizi: orientamento, tirocini e formazione al lavoro, certificazioni linguistiche, supporto mirato a studenti con disabilità o disturbi dell’apprendimento. Il tutto in un campus raccolto tra le mura cinquecentesche di una città a misura d’uomo, culturalmente vivace e stimolante.

Un Ateneo a tempo lungo

La qualità dell’esperienza universitaria è arricchita da progetti come il coro, l’orchestra, il teatro, la radio, per dare a tutti la possibilità di esprimere le proprie attitudini, la propria creatività. “La vita universitaria è una preparazione al domani e all’ingresso in un futuro lavoro, ma è anche una preziosissima occasione di crescita e formazione personale, sociale e culturale”, conferma il rettore McCourt.

No tax area e borse di studio

L’Università di Macerata conferma le misure di sostegno economico a beneficio degli studenti e delle loro famiglie. L’ateneo metterà a disposizione ulteriori borse di studio in aggiunta a quelle dell’ente regionale. Previste agevolazioni per i più meritevoli e per chi ha genitori disoccupati. Estesa fino a 24 mila euro di Iseeu la no tax area, ossia la fascia massima di reddito entro la quale non si paga il contributo annuale. Significative riduzioni anche per redditi tra i 20 mila e i 40 mila euro.

Open Day per scoprire il campus

Il 18 luglio e il 29 agosto è possibile partecipare agli Open Day prenotandosi online. Docenti, laureati e tutor presenteranno i corsi di laurea. Sarà possibile raccogliere informazioni sui servizi, su agevolazioni e borse di studio, attività sportive e ricreative. Scopri di più su www.unimc.it/openday