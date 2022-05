Economia a Roma Tre, l’Università si fa multidisciplinare

Avere la possibilità di studiare e farsi trovare pronti a rispondere alle richieste del domani attraverso un’istruzione costantemente aggiornata e dal respiro internazionale, risulta fondamentale per i professionisti di oggi e di domani.

Come spiega il Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, Carlo Pietrobelli: «Studiare e lavorare con l’economia oggi vuol dire avere ben chiara la direzione verso cui si muovono i mercati, le istituzioni, le aziende, la società e, di conseguenza, sapere come evolverà il contesto nazionale e internazionale. Nel contesto attuale, i cambiamenti climatici e le necessarie prospettive di sviluppo sostenibile devono essere al centro dell’attenzione anche dell’università».



Il Dipartimento di Economia di Roma Tre

Istituito con lo scopo di promuovere la formazione, la ricerca e la diffusione della cultura in ambito economico, giuridico, matematico e statistico, come ricorda il Prof. Pietrobelli: «il Dipartimento fonda la propria attività sul rapporto diretto con le realtà aziendali, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni internazionali e la società civile. Inserito in un percorso di aggiornamento continuo e internazionale, il piano didattico offerto è ricco e variegato, sostenuto da un corpo docente giovane e qualificato, per un approccio fortemente e volutamente multidisciplinare».

«Ne sono prova – prosegue Pietrobelli – i corsi di Laurea triennale, quelli magistrali e i Master di Primo e Secondo livello, senza dimenticare i corsi di perfezionamento, quelli di aggiornamento professionale e il Dottorato di ricerca». L’Ateneo capitolino è, infatti, al centro di un network scientifico che conta Centri di Ricerca e collaborazioni internazionali, e che permette agli studenti di accedere a programmi di scambio come quelli di Erasmus, fondamentali per accrescere la propria professionalità, fare esperienza ed entrare in contatto con le migliori attività di ricerca e formazione su scala mondiale.



Le collaborazioni nazionali e internazionali, unite all’intenso lavoro di networking, danno inoltre la possibilità al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre di attivare rapporti con imprese e istituzioni per permettere di realizzare attività trasversali di ricerca e didattica. Tali attività aspirano a rafforzare il contatto diretto della realtà universitaria con il contesto socio-economico attuale, e contribuiscono al benessere e alla formazione avanzata degli studenti dal punto di vista culturale, sociale, e della loro consapevolezza civile.

Corsi di Laurea triennale

Entrando nel dettaglio dell’offerta didattica, il Corso di Laurea triennale in Economia è caratterizzato dalla multidisciplinarità e da una grande aderenza all’attualità, per formare studenti capaci di comprendere e interpretare criticamente il funzionamento dei sistemi economici e il modo di operare, al loro interno, dei diversi soggetti coinvolti: dalle istituzioni ai gruppi sociali, dalle imprese alle famiglie e ai singoli individui.



Con il supporto di un Comitato di esperti, invece, l’obiettivo della nuova Laurea triennale in Economia e Big Data è quello di formare studenti con competenze tipiche dei corsi di economia, ma anche informatiche e di programmazione, con grande attenzione alla cosiddetta area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) che rappresenta una delle porte principali attraverso cui passano le professioni economiche del futuro.

«La Laurea triennale in Economia e Big Data – spiega Pietrobelli – è altamente innovativa e rappresenta il primo esempio di questo tipo nel Centro Italia. Inoltre, all’interno del corso di laurea sono state istituite borse di studio, destinata a venti studentesse STEM selezionate in base a criteri di merito».



Corsi di Laurea magistrale

Passando alle Lauree magistrali, il Corso in Economia dell’ambiente e dello sviluppo pone l’accento sui temi della sostenibilità economica e ambientale, e si pregia di collaborazioni con la FAO, l’IFAD e molte altre organizzazioni internazionali. Quello in Scienze economiche, dove è incardinato anche il progetto Economic Policies for the Global transition (EPOG), in collaborazione con l’università di Parigi e un consorzio internazionale di altre università, permette il conseguimento di un Double degree, e forma studenti con elevate conoscenze di teoria economica, principi economico-aziendali e la capacità di utilizzare strumenti matematico-statistici. Infine, il Corso di Laurea magistrale in Lavoro e Welfare è mirato a una formazione di livello avanzato che porti i laureati a interpretare, analizzare e affrontare le dinamiche e i problemi del mercato del lavoro, del welfare pubblico e privato e del sistema delle relazioni industriali.



L’offerta Post-laurea

Nel Post-laurea, il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre mette a disposizione Master di Primo livello in Human development and food security e di Secondo livello in Esperto in mercato del lavoro e welfare e in Impresa cooperativa: Economia, Diritto e Management. Senza dimenticare i corsi di perfezionamento, quelli di aggiornamento professionale e il Dottorato di ricerca, che propongono attività di alta formazione finalizzate alla ricerca scientifica con un carattere multidisciplinare.



I progetti del Dipartimento di Economia

Importante, infine, l’impegno del Dipartimento di Economia nel forte legame con le scuole secondarie superiori, che possono venire in contatto con l’Ateneo attraverso progetti di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), conferenze, ma anche corsi di orientamento per scegliere il percorso universitario più adatto a ogni studente. Insomma, un’offerta davvero completa, variegata e multidisciplinare, capace di introdurre i giovani al mondo del lavoro e dello studio universitario.



Tra i progetti avviati nell’anno accademico 2021-2022 hanno trovato spazio la cosiddetta Clinica del lavoro, progetti su Come misurare l’influenza dei social media nelle scelte sociali, il progetto #mapparomaLab, quello intitolato L’economista e le tecnologie informatiche, ma anche Serie A: No Money No Link; Soldi ed investimenti: Impariamo a conoscerli e a gestirli e quello in Fondamenti di Economia Pubblica e il ruolo dello Stato.



I numeri del Dipartimento

Analizzando i dati sulle iscrizioni, la crescita del Dipartimento è stata superiore alla media italiana, con 536 nuovi studenti nell’ultimo anno e un totale di 1.450 iscritti. Inoltre, le attività in presenza sono state completamente ripristinate, ma al momento è anche possibile seguire i corsi in modalità telematica, in diretta o differita.

«Come dimostrato dall’intera proposta didattica del Dipartimento – conclude Pietrobelli – il nostro impegno verso l’innovazione e il rinnovamento è costante. Seguendo gli spunti che arrivano dal mondo del lavoro, siamo attenti a lavorare per intercettare le necessità delle imprese e della società con l’aspirazione a fornire ai nostri studenti le migliori opportunità di crescita personale e professionale».



Per informazioni e l’immatricolazione occorre registrarsi al Portale dello Studente e attenersi a quanto riportato nella sezione Bandi di Ammissione. Maggiori informazioni sul sito del Dipartimento di Economia economia.uniroma3.it.