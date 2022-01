Design dell’Accessorio: fiore all’occhiello dell’Accademia della Moda

Si chiamano accessori, ma in realtà sono più che necessari. Un buon outfit, si sa, per essere perfetto ha bisogno di quelli perfetti. Ne sono convinti coloro che sono sempre a caccia di tendenze fashion ma non solo: anche chi ama vestire bene optando per mood più classici non trascura il carattere che ogni accessorio porta con sé e conferisce al look. Scarpe, borse, cinture danno il tocco in più a ciò che indossiamo, fornendo allo stesso tempo molti indizi sulla nostra personalità. Proprio per questo hanno bisogno di essere scelti con cura e attenzione.

E proprio gli accessori, spesso, sono vere e proprie opere d’arte da realizzare, piccoli gioielli di artigianato creati dalle mani sapienti di professionisti formati per offrire il meglio a chi non lascia nulla al caso. Professionisti che vengono istruiti all’Accademia della Moda IUAD, nel Dipartimento di calzature e pelletteria. Il corso specialistico in Design dell’Accessorio, della durata di due anni, punta a formare una figura professionale altamente specializzata, in grado di gestire la progettazione e lo sviluppo di collezioni di accessori (pelletteria e calzature) sia dal punto di vista stilistico, che tecnico e produttivo.

Il biennio accademico: l’offerta formativa

Al termine del percorso accademico, che permetterà di ricevere un diploma di secondo livello, si avrà accesso al mondo del lavoro avendo davanti a sé la possibilità di scegliere tra più opzioni: azienda del settore della pelletteria o delle calzature, ma anche uffici stile o prodotti, reparti di modelleria o prototipia e, infine, studi di consulenza tecnica. Il tutto, dopo due anni di intensa formazione composta per il 30% da lezioni frontali e il 70% da pratica sul campo. Saranno infatti a disposizione degli studenti dei laboratori dove potersi cimentare nella sperimentazione e nella realizzazione di modelli e prototipi.

La scuola forma lo studente in tutte le fasi: dalla ricerca dei materiali e definizione dei modelli, alla progettazione stilistica, sino alla campionatura, attraverso la definizione modellistica. Nulla è lasciato al caso.

E questa attenzione al percorso formativo deriva dal fatto che il mondo del design è in continua evoluzione, per cui occorre essere sempre aggiornati e formati alle nuove tendenze. È da questa riflessione che nasce il programma di ricerca basato sull’utilizzo di strumentazioni tecnologiche e software avanzati, lo studio di materiali, soprattutto ecosostenibili e di nuove soluzioni che possano rispondere all’esigenze del mercato, delle imprese e della società.

Con questa mission è nato Fab Lab, laboratorio interno che punta a nuove scoperte da brevettare nel campo del Product Design e dell’Accessorio anche grazie alle sinergie con il mondo imprenditoriale, professionale e istituzionale. Qui, l’artigianato è tutto proiettato verso le nuove tecnologie, grazie all’utilizzo di attrezzature tecnologiche come le macchine da cucire per accessori del tipo scarnitrici, sia a braccio che a colonna che quelle di modellazione digitale. A completare il laboratorio, poi, varie tipologie di stampanti 3D e macchinari in grado di stampare pezzi di oltre 50 cm di altezza.

Uno sguardo proiettato al futuro

La conferma di come questo percorso di studi offra competenze concretamente spendibili nel mondo del fashion design, riesca a plasmare nuovi talenti e allo stesso tempo favorisca la propensione all'imprenditorialità arriva da numerosi ex studenti. Fra questi Francesco e Carlotta, due giovani intraprendenti che, acquisite tutte le competenze necessarie, hanno avuto il coraggio di lanciare un proprio brand nell’ambito della creazione di calzature e borse.

Francesco è figlio e nipote d’arte, ma è al corso di Design dell’Accessorio che ha affinato le sue conoscenze e le sue tecniche. Fin da bambino si è appassionato al mestiere di suo padre e di suo nonno, entrambi calzolai. Ed è nella loro bottega che è cresciuto imparando il mestiere e conoscendo Luca Riccardo, designer nel campo della moda. Il suo brand, che produce sneakers, nasce con l’idea di creare una calzatura che sia di tendenza, buon gusto, ma anche innovativa e ricercata. Grazie all’incontro tra queste due menti l’idea si è trasformata in realtà.

E poi c’è Carlotta, fondatrice di un laboratorio creativo interamente basato sul Made in Italy e dedicato a giovani ragazzi che si affermeranno come la nuova generazione dell’artigianato. Nel corso del laboratorio vengono realizzate borse artigianali completamente personalizzabili dal cliente che può sceglierne finiture e colori e anche se far imprimere le proprie iniziali sulla parte frontale della borsa. Anche il lavoro di Carlotta, come quello di Francesco, è frutto della formazione ricevuta all’Accademia della Moda.

Non serve più aspettare, dunque. Il mondo della moda ha bisogno di nuovi professionisti. Iscriversi è semplice, basta un clic.

Per saperne di più vai su https://www.accademiamoda.it/orientamento-online/