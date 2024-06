Dai Take That a James Blake, fino a Deep Purple e Fatboy Slim: la lunga estate del Roma Summer Fest

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

Popstar internazionali, leggende del rock, cantautori italiani e stranieri, astri nascenti, stelle del jazz, custodi della musica popolare, arditi sperimentatori: non manca proprio nessun ingrediente al cartellone di Roma Summer Fest 2024, rassegna di concerti in programma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” organizzata da Fondazione Musica per Roma e dedicata quest’anno a Ernesto Assante, critico e giornalista musicale scomparso lo scorso febbraio. L’edizione 2024 ha preso il via il 3 giugno e metterà in calendario appuntamenti imperdibili fino a settembre.

“Il numero di spettatori del Roma Summer Fest, sempre in crescita e ogni anno maggiormente differenziato, – dice Daniele Pittèri, AD di Fondazione Musica per Roma – dimostra che proporre una stagione estiva dinamica, ricca di sonorità diverse, che propone band storiche, mostri sacri del rock o del pop, solisti e virtuosi di fama internazionale assieme ad artisti più giovani ed esploratori di sonorità etniche o elettroniche o crossover è una formula che incontra i favori del pubblico e capace di intercettare anche spettatori non residenti, che arrivano in città attirati dalla nostra proposta”.

Da Thom Yorke ai Deep Purple: a Roma le leggende del rock

Ad aprire il Roma Summer Fest 2024 sono stati The National, band che il 3 giugno ha portato nella Capitale i brani dei suoi ultimi due album, “The First Two Pages of Frankenstein” e “Laugh Track”. Il gruppo di Cincinnati è solo il primo di un lungo elenco di band internazionali che calcheranno il palco della Cavea. Tra le più attese ci sono The Smile, nuovo progetto dei fondatori dei Radiohead, Thom Yorke e Jonny Greenwood, che suoneranno i brani del nuovo album “Wall of Eyes” in due serate, il 23 e il 24 giugno.

A proposito di mostri sacri della musica, doppia data anche per i Simple Minds, di scena il 27 e 28 giugno, mentre il 10 luglio sarà il turno degli immortali Deep Purple, pronti a deliziare gli amanti del classic rock con il loro intramontabile repertorio. In mezzo, il 4 luglio, si esibiranno i Queens of the Stone Age, festeggeranno i 25 anni di carriera suonando il nuovo album “In Times New Roman…”. Toccherà al batterista Nick Mason e al suo supergruppo dei Saucerful of Secrets omaggiare i Pink Floyd con una serata, quella del 21 luglio, completamente dedicata ai brani della discografia precedente a “Dark Side of the Moon”.

Ma la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica lascia il suo palco anche a proposte emergenti i Fontaine D.C. (il 25 giugno) e gli Slowdive (il 2 luglio), due band tra le più apprezzate della scena alternative.

Il ritorno dei Take That

Sul cartellone del Roma Summer Fest non potevano però mancare grandi nomi della scena pop internazionale e italiana: tra tutti, spiccano i Take That, “La” boy band per antonomasia, che torna nella Capitale per il concerto dell’8 luglio, tra i più attesi dell’intero panorama italiano. Qualche giorno prima, invece, il 24 giugno a calcare il palco sarà Nick Carter, il membro più giovane di un’altra iconica boy band degli anni ’90: i Backstreet Boys.

Oltre a questi miti del pop, saranno presenti all’Auditorium anche altre boy band, alcune emergenti come I Big Time Rush (il 14 giugno), altre attive da anni come i britannici Blue (il 1° luglio).

James Black e Tom Odell: tra sperimentazione e canzone d’autore

Se ci sposta verso i confini tra la canzone d’autore e l’elettronica, il programma del Roma Summer Fest rischia di lasciare assolutamente senza fiato gli appassionati. Imperdibile l’esibizione del 9 luglio di James Blake, vincitore di un Grammy nonché artista tra i più apprezzati della sua generazione per la capacità di mescolare melodia e sperimentazione. Così come molta curiosità generano l’appuntamento del 30 giugno con Glen Hansard, vincitore nel 2008 di un Oscar per il brano “Once”, e quello 4 agosto con Tom Odell, l’autore del tormentone “Another Love”, per la prima volta all’Auditorium in occasione del suo 6° album, “Black Friday”.

Per gli amanti del cantautorato più classico, da non perdere il concerto del 7 luglio di Cat Stevens, che porta in Italia il suo “Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert”, replica di una storica esibizione del Menestrello di Duluth.

Raffinatezza ed eleganza, invece, sono le qualità che accomunano la musica di Marisa Monte, vincitrice del Premio Tenco Internazionale e di ben 4 Latin Grammy Awards, e della polistrumentista canadese Loreena McKennitt, sul palco della Cavea dell’Auditorium rispettivamente il 15 e il 22 luglio.

Fatboy Slim e AIR: alle origini dell’elettronica

La musica elettronica e del mondo dei dj saranno rappresentati al Roma Summer Fest da due nomi clamorosi, che non necessitano presentazioni: il 21 giugno tocca agli AIR, che festeggiano i 25 anni dello storico album “Moon Safari”; il 4 settembre tutti a ballare con Norman Cook, a.k.a. Fatboy Slim, personaggio che ha rivoluzionato la musica elettronica, la club culture e la figura stessa del produttore/deejay.

Tyga: la nuova via del rap

Anche il mondo del rap fa capolino al Roma Summer Fest con un artista internazionale come il californiano Tyga, pronto a stupire nella sua prima volta a Roma grazie all’accompagnamento di una band da 100 elementi nel concerto del 3 agosto. A far sventolare la bandiera dell’hip hop italiano sarà invece Nayt, il 17 giugno, con la tappa del suo “Habitat Tour 2024 Romantico Finale”.

Interpreti e cantautori: l’Italia presente al RSF

Insieme a Nayt saranno ovviamente numerosi gli artisti italiani alla Cavea. Si inizia il 18 giugno con Ariete, beniamina di casa, si prosegue il 22 giugno con l’ironia di Colapesce e Dimartino, per poi ballare al ritmo dei The Kolors il 26 giugno. Spazio al cantautorato il 20 luglio con Cristiano De Andrè (che si esibirà sui brani più celebri del padre Fabrizio) mentre il 30 luglio arriverà il momento di godere della voce, della simpatia e della versatilità dell’eterno ragazzino Massimo Ranieri. A settembre, infine, la musica d’autore di Fulminacci (il 3) ed Ermal Meta (il 5).

Discorso a parte per il maestro Ludovico Einaudi, che il 13 e 14 luglio presenterà le tracce di “In A Time Lapse”, di cui ricorre il decennale, con una nuova veste sonora.

I miti del jazz

Per gli appassionati di musica jazz e funk, il Roma Summer Fest ha organizzato tre serate davvero speciali: il 12 luglio con Gary Clark Jr, il 19 luglio con The Cinematic Orchestra e il 28 luglio con Marcus Miller, che torna dopo il sold out dello scorso anno.

Non è Fest senza musica popolare

Infine, Roma Summer Fest ricorda come sia impossibile guardare al futuro della musica senza conoscere il passato. Ecco allora due serate dedicate alla musica popolare: il 19 giugno sul palco salirà Super Taranta!, il progetto Antonio Castrignanò e Mauro Durante dedicato alla pizzica salentina; il 29 giugno, invece, torna Ballo!, la festa spettacolo dell’Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparana, giunta alla 15a edizione. Per conoscere nei dettagli la programmazione del Roma Summer Fest 2024 visitate il sito ufficiale dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone auditorium.com