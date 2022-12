“Città Studio”: un progetto per portare le lezioni universitarie in città

Tredici Dipartimenti, di cui quattro hanno ottenuto il riconoscimento di Eccellenza, oltre 35mila studenti provenienti da tutta Italia, mille tra docenti e ricercatori e ben 119mila laureati in trent’anni di attività e presenza sul territorio. Questi, in breve, i numeri di Roma Tre, il secondo e più giovane Ateno pubblico della Capitale, fra le prime 15 Università d’Italia, capace di confermarsi come una grande comunità e istituzione della cultura, con un forte legame con il territorio.



Roma Tre, trent’anni di cultura e innovazione

Nel lungo percorso che, dal 1992 a oggi, ha contraddistinto Roma Tre, l’Università ha sempre posto grande attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e al futuro del mondo del lavoro, puntando concretamente sull’inserimento post-lauream e su una spiccata apertura internazionale.

Obiettivi perseguiti in costante sinergia con i quartieri di Roma che ospitano i tredici Dipartimenti, sorti da un processo di rigenerazione urbana e capaci di offrire una proposta formativa ricca ed eterogenea, impreziosita anche da corsi completamente in lingua inglese e da una forte impostazione mirata alla ricerca, che la rendono una importante presenza nel panorama scientifico internazionale.

Gli studenti come patrimonio più prezioso

Come rivelato dal Rettore Massimo Fiorucci: «I trent’anni di Roma Tre rappresentano un traguardo importante, ma anche un’occasione per fare il punto e proporre un rilancio partendo dagli studenti, che sono punto di riferimento per l’intero Paese e, in particolare, per Roma e il vero e più prezioso patrimonio dell’Ateneo. Ma nel processo entra anche il legame con il territorio, trasformato, riqualificato e vivacizzato nel tessuto urbano e sociale, e capace di prendere parte attiva alla vita universitaria».

«Ai quattro Dipartimenti (Giurisprudenza, Ingegneria, Matematica e Fisica, Scienze) riconosciuti come eccellenze – prosegue il Rettore – la recente valutazione vede altri nove candidati: un risultato straordinario che va ben oltre la media delle Università italiane e ci rende molto orgogliosi. Lavoriamo, inoltre, per ottimizzare l’opportunità offerta in termini di finanziamenti dal PNRR, che potrà aiutarci a compiere un cambio di passo ulteriore nella ricerca, attraverso un potenziamento delle strutture e l’ampiamento dell’organico».



Diffondere e condividere il sapere

L’offerta formativa, ormai consolidata e di altra formazione, si rinnova per farsi trovare sempre al passo con i tempi e le esigenze della società. I punti cardine della crescita culturale, dell’orientamento pre e post-lauream, della maturazione civica e dell’inclusione sociale sono sempre più centrali. A dimostrazione di ciò, anche gli importanti investimenti in tema di borse di studio, che sono arrivate a toccare i tre milioni di euro in tre anni.

«L’Università Roma Tre – spiega il Direttore generale, Pasquale Basilicata – è, e deve continuare a essere, una realtà aperta, inclusiva e proiettata al futuro, che continua a vivere come campus diffuso e punto di riferimento degli equilibri sociali e della vita culturale del territorio, come da masterplan iniziale e sostenuto dall’Accordo di Programma con Comune, Provincia e Regione».

«Una visione che permetta – prosegue Basilicata – di accompagnare e sostenere la crescita e lo sviluppo della nostra città, garantendo a tutti equità in tema di distribuzione e accesso alla ricchezza, così come sostegno per parità di condizioni di partenza e opportunità nella sperimentazione delle proprie abilità».

L’obiettivo principe è quello di mettere al servizio di tutti l’accesso al sapere. Un sapere che, spiega Fiorucci: «deve essere vivo, vitale, capace di contribuire alla costruzione del tessuto democratico della società civile. Un sapere che deve uscire dall’Università, che è entrato negli istituti penitenziari e che, nel solco della Terza missione, per celebrare al meglio il trentennale, si appresta a incontrare la città, grazie al progetto “Città Studio. Le lezioni di Roma Tre per tutti”».



Il progetto “Città Studio. Le lezioni di Roma Tre per tutti”

Organizzato in collaborazione con i Municipi I e VIII, il progetto porta l’Università al centro della città, offrendo un’occasione unica a tutti i cittadini interessati di entrare in contatto con i docenti dell’Ateneo, in un ciclo di tredici lezioni pensate per divulgare il sapere fuori dalle mura universitarie. L’intero programma è consultabile sulla pagina web dedicata.

Si parte il 14 gennaio 2023, presso il Roma Farmer’s Market – Ex Deposito A.T.A.C. San Paolo di via Alessandro Severo, 48, con la lezione intitolata La vita invisibile degli alimenti fermentati. Per, poi, tra gli altri, toccare temi come etica e intelligenza artificiale, Antropocene e l’importanza della ricerca per la salvaguardia del nostro pianeta, fino ad arrivare all’acqua su Marte, la storia del quartiere Garbatella, come capire le lingue, la parità di genere, la ricostruzione della Divina Commedia, le sfide economiche e sociali e l’università al servizio della comunità.



Per maggiori informazioni è possibile soncultare il sito web www.uniroma3.it