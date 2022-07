Alla scoperta di Israele

Israele, terra meravigliosa che da sempre sa stupire da nord a sud. Andiamo a scoprirne 10 eccellenze da non perdere durante un viaggio in questi luoghi.



Alzarsi presto la mattina, a Gerusalemme

Cominciamo da Gerusalemme, la Città della luce, come ricorda l’etimologia del suo nome. Guardare l’alba e fruire della luce che si irradia sulla città, la città antica, costruita, come quella moderna, con una pietra bianca, la pietra di Gerusalemme appunto, che amplifica le tonalità dei colori mattutini. Accompagnato dalle sfumature calde di un’alba che verrà a costituire un’esperienza indimenticabile, il turista camminerà all’interno della Città Antica, vivace fin dalle prime ore del mattino, dove riecheggiano le storie di un passato sempre vivo. E poi?

Una buona ricca colazione a base di formaggi golosi e frutta freschissima oltre che di una serie inaspettata di croissant al cioccolato, fruendo di un paesaggio meraviglioso. Quello che potrà essere scoperto dalla terrazza di un luogo storico, l’Austrian Hospice per esempio dove, vicino alla Porta dei Leoni o porta di Santo Stefano, sarà possibile scoprire sapori e profumi che parlano della tradizione di un’inedita Gerusalemme mitteleuropea.

E per pranzo?

Sicuramente la terza eccellenza sarà un buon piatto di houmus, accompagnato magari da una spremuta di melograno, che nella Città Antica non sarà difficile trovare. Unica raccomandazione? Programmare un pranzo ad un’ora non tarda, così da poter gustare l’houmus ancora tiepido. Dove? Tantissimi i posti a disposizione nella Città Antica, ma la tradizione conduce spesso a sedersi da Lina, alla V Stazione, semplice houmusseria di antica tradizione.



Restando a Gerusalemme è poi irrinunciabile una visita presso il mercato di Mahane Yehuda, il celeberrimo mercato alimentare ubicato nella storica Agrippa’s Street dove si potranno scoprire freschissimi formaggi, dolci gustosissimi e lo zafferano “safron” prezioso e profumatissimo, oltre che le più tradizionali spezie mediorientali.



E quando arriva il tramonto?

La V eccellenza sarà una visita alla Torre di Davide, sorprendente sito dove sarà possibile assistere al famoso spettacolo di suoni e luci che qui, ogni sera, consente di immergersi tra le pietre, nelle radici della storia.



E da Gerusalemme a Tel Aviv…. il passo è breve!

La cosa più bella da fare nella Grande Arancia del Medio Oriente, in questa città che non dorme mai? Camminare con il naso all’insù e scoprire l’originalità dell’architettura Bauhaus che qui ha preso concretezza: la meravigliosa “White City”, patrimonio dell’Umanità da scoprire nella sua dimensione di straordinaria originalità collegata ad uno sviluppo del “roof” impensabile in Europa.



E ancora: un’esperienza irrinunciabile del nostro viaggio sarà un bagno in un mare caldo tutto l’anno alternandolo a camminate lungo una spiaggia che si estende per ben 14 km per poi concludere la giornata alla scoperta della Tel Aviv by night, nella notte di una città che non dorme mai.



E dalla città al deserto… si arriva in un soffio!

Eccoci nel deserto della Giudea, con il luogo che maggiormente identifica l’eccellenza dell’offerta archeologica della nostra Israele: una visita alla fortezza di Masada, sito costruito da Erode il Grande, la cui storia è stata tramandata all’occidente dalle righe sapientemente confezionate dallo storico Flavio Giuseppe.



E se davvero si vorrà rendere indimenticabile una visita in questi luoghi allora si potrà partire di notte, camminare lungo il celeberrimo “path snake” e dalla cima di Masada si può ammirare l’alba sul Mar Morto, il lago salato che prende vita in quella che è considerata la più profonda depressione della Terra. E per gli appassionati che vorranno scoprire qualcosa di più del Mistero di Erode, un altro sito, un’altra fortezza potrà essere visitata sempre in quest’area: il sito dell’Herodion, altra fortezza costruita da Erode il Grande dove pochi anni fa è stato trovato proprio il sarcofago di Erode oggi custodito al Museo di Israele.



Ed eccoci infine alla nostra ultima indimenticabile esperienza. Scendendo da Masada si potrà recarsi proprio in una delle spiagge che circondano il Mar Morto e lì provare un’esperienza davvero unica: galleggiare sul questo lago salato, magari leggendo una rivista. Resterete stupiti e increduli di come la Vostra pelle sarà rigenerata, dopo anche un solo bagno in queste acque.



Per maggiori informazioni e restare aggiornati su tutte le novità è possibile visitare il sito www.new.goisrael.com/it/ e le pagine Facebook e Instagram. #israeletiaspetta