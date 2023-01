Accedere alle professioni giuridiche con la giusta specializzazione

Se c’è un settore professionale che non conosce crisi è quello legale. Avvocati, notai, giudici, pubblici ministeri e ufficiali giudiziari, oggigiorno, sono ancora tra i mestieri più richiesti e, di conseguenza, studiati e approfonditi. Del resto, gli esperti della Giurisprudenza rivestono una posizione di rilievo nella società, e la società stessa – intesa come Stato moderno – è altresì impossibile da immaginarsi senza una solida e rispettabile compagine giuridica. In quest’ottica, assumono una posizione predominante gli istituti e gli enti di specializzazione, capaci di preparare ai più importanti concorsi ed esami professionali, oltre a fornire un’educazione dettagliata e completa, così da formare professionisti maturi e pronti. In particolare, l’Istituto Arturo Carlo Jemolo a Roma è un punto di riferimento nell’organizzare corsi di preparazione ai concorsi per l’accesso alle professioni forensi e alle carriere giudiziarie, con l’aiuto di docenti altamente qualificati e selezionati tra magistrati, professori universitari, giuristi e avvocati.



Il percorso di preparazione per diventare magistrato

Da febbraio ad aprile 2023, l’Istituto Arturo Carlo Jemolo a Roma organizza un corso intensivo per la preparazione al Concorso in Magistratura ordinaria, concentrando l’attenzione soprattutto sul superamento delle prove scritte. L’iscrizione è aperta a tutti coloro che possiedono il titolo idoneo e desiderano prepararsi in vista dei prossimi concorsi. I partecipanti avranno l’opportunità di utilizzare un metodo di studio moderno e innovativo, che guarda al diritto come “sistema” complesso, composto da partizioni tra loro collegate ed interagenti e che non sarebbe utile approfondire in maniera disgiunta. Una lettura sistematica e critica, dunque, che offre allo studente gli strumenti per formarsi opinioni autonome e interpretative, che potranno essere messe alla prova tramite esercitazioni concrete su casi pratici di attualità. Questa cosiddetta “visione integrata” del reale e degli argomenti da affrontare risulterà estremamente efficace, non solo all’interno del corso ma soprattutto nell’attività del lavoro di magistrato e giudice, poiché permetterà di arrivare a una soluzione della problematica senza consultare, come prima scelta, casi giurisprudenziali. Si tratta, pertanto, di un approccio alla professione, di un’attitudine consapevole ben precisa, che solo uno studio mirato, come quello messo a punto dall’Istituto Jemolo, può dare: lo scopo, infatti, è formare giuristi autonomi, sicuri, capaci di leggere il diritto e applicarlo alla realtà con giudizio e sapienza.

Dalla teoria alla pratica

Ma com’è organizzato il corso? Sono previste due parti, una teorica e una pratica: la prima prevede nove lezioni – tre per ogni materia oggetto d’esame, ossia diritto civile, penale e amministrativo – imperniate sulle tecniche redazionali; la seconda comprende tre simulazioni pratiche, di cinque ore l’una, sul prototipo delle prove concorsuali già passate. Tale organizzazione – prima la conoscenza, poi l’applicazione della medesima – consentirà di migliorare le capacità di redazione e di composizione degli scritti, affinando la propria semantica, il linguaggio, la comunicazione, lo spessore delle idee proposte e la forza con cui dimostrarle. Inoltre, non è da sottovalutare il carico emotivo che le prove stesse possono indurre: non a caso, le prove pratiche, svolte in presenza, diventano anche un mezzo per testare lo stress dei partecipanti e saranno oggetto di confronto e discussione individuale e collettiva.

Le candidature potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2023. Nella prima settimana di febbraio, poi, si terrà una giornata di presentazione, durante la quale sarà illustrata l’organizzazione, le caratteristiche e il calendario del corso.



L’Istituto Arturo Carlo Jemolo a Roma

È all’interno del clima di collaborazione sorto alla fine degli anni Ottanta, tra le componenti degli amministratori pubblici locali, della Magistratura, dell’Università e dell’Avvocatura, che nasce l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo. Viene istituito dalla Regione Lazio a Roma, nel 1987, con la finalità principale di promuovere corsi di preparazione ai concorsi affiancati spesso da borse di studio per gli studenti meritevoli.

L’Istituto è sempre stato sostenitore attivo del dialogo fra parte amministrativa e parte politica, per una gestione trasparente della cosa pubblica. Oltre alla formazione organizza anche seminari, incontri, convegni, tavole rotonde, manifestazioni (solo negli ultimi tre anni, nonostante la pandemia, sono stati oltre 100 i progetti promossi su piattaforma webinar), si occupa della raccolta di materiale bibliografico e documentario (è sede della biblioteca Alberto de Roberto, ex Presidente del Consiglio di Stato ed a lungo docente dell’Istituto) e svolge un’importante attività editoriale in materia giuridica e a supporto dei corsi di formazione (tra le pubblicazioni, ricordiamo le collane “I Quaderni dello Jemolo” e “I Codici”). Dal 2015, l’Istituto gestisce la piattaforma ROSTER, tramite cui l’amministrazione regionale e gli enti collegati possono effettuare la ricerca di profili professionali con precise competenze ed esperienze, da integrare nei vari processi amministrativi. Dal 2016, inoltre, il Consiglio regionale del Lazio ha attivato presso l’Istituto la Camera di Conciliazione, allo scopo di garantire tutela e ristoro ai cittadini vittime di disservizi in campo sanitario e in quello legato al trasporto pubblico. Dal 2018, infine, l’Istituto Jemolo è sede anche della Sezione di alta formazione della Protezione Civile della Regione Lazio.

Ma se vogliamo davvero identificare il momento di svolta, il “salto in avanti”, bisogna tornare indietro al 2008, con l’introduzione del Progetto ISO 9001 e l’adozione, dunque, di uno standard internazionale, garanzia di qualità, imparzialità ed efficienza.



Risolvere le controversie fuori dal tribunale

Tra i primi iscritti nel registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia, l’Istituto Jemolo è l’unico organismo di mediazione pubblico del Lazio che ha ottenuto la certificazione ISO 9001.

Che cos’è la mediazione? In primis, si tratta di uno strumento alternativo, veloce ed economico, per risolvere i conflitti fuori dalle aule dei tribunali. La mediazione evita spese legali e iter complicati, con l’assistenza di una terza parte neutrale che aiuta a rintracciare soluzioni soddisfacenti in tempi rapidi: entro trenta giorni, infatti, è fissato il primo incontro ed entro novanta si chiude il procedimento. Il compito del mediatore non è quindi quello di giudicare, bensì di consigliare, ascoltare e facilitare la composizione del contenzioso. Parliamo di un professionista del settore con una formazione ad hoc, nominato in base alla specializzazione: laureati in giurisprudenza, economia, medicina, ma anche psicologia e sociologia, che hanno superato la verifica da parte del Ministero della Giustizia e pertanto risultano iscritti all’Albo dei Mediatori.

L’Organismo di mediazione Arturo Carlo Jemolo si occupa della formazione dei mediatori e dell’attività di mediazione stessa, con circa 600 istanze presentate ogni anno. La procedura di mediazione è semplice sia da avviare, sia da condurre: nel primo incontro le parti, assistite da un avvocato, valutano se proseguire con la mediazione. In caso positivo, i soggetti illustrano il proprio punto di vista e si confrontano con il mediatore, il quale ha il compito di prospettare una soluzione soddisfacente. In caso negativo, invece, si approda direttamente al giudizio civile in Tribunale.



Per approfondire i servizi di mediazione e ottenere tutte le informazioni sulle attività dell’Istituto A.C. Jemolo, è possibile rivolgersi alla sede in Viale Giulio Cesare, 31, 00192 Roma, visitare il sito internet www.jemolo.it o chiamare lo 06/96006942.

Chi volesse presentare la propria candidatura per il concorso in magistratura 2023 o fosse interessato ad avere ulteriori informazioni può contattare la Segreteria Didattica dell’Istituto (con orario 8.30-13.30, escluso il sabato e festivi) ai seguenti recapiti: tel. 06/51686957 – 06/51686947, email: didattica@jemolo.it