A settembre torna il Festival della Piana del Cavaliere |Orvieto Festival

Dall’1 all’11 settembre il Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival torna per il secondo anno nella splendida cornice di Orvieto. Giunta ormai alla sesta edizione, la manifestazione estiva nata a Pareto nel 2017 proporrà eventi culturali, teatrali e di musica contemporanea e classica per promuovere la cultura in tutte le sue sfaccettature artistiche.



Eventi esclusivi in una cornice da favola

Indirizzata dal tema “QUANDO è il presente”, la sesta edizione del Festival punta a valorizzare i giovani e le nuove proposte culturali, ma anche a offrire esclusivi eventi di rilevanza internazionale e a favorire l’aggregazione sociale e l'avvicinamento alla musica di nuovo e giovane pubblico. Il programma è vario e mira a restituire una visione d’insieme della musica, spaziando dal barocco e dai concerti per strumento solo, fino ai grandi concerti sinfonici, per arrivare a generi trasversali al limite con la musica pop.



Tra le vie e i luoghi di maggiore attrazione turistica di Orvieto, grazie all’accordo di partenariato con strutture turistiche del luogo, andrà in scena un Festival capace di far incontrare generazioni diverse sia sul palco, sia tra il pubblico, con incursioni che vanno dal teatro alle arti visive, dalla fotografia alla prosa e al cinema in musica. Senza dimenticare passeggiate e degustazioni enogastronomiche per una vera e propria immersione nella storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.

Il Festival della Piana del Cavaliere parla a tutti

Novità di quest’anno i “concerti del mattino” che si svolgeranno in luoghi iconici della città, come ad esempio Orvieto Underground, con l’obiettivo di creare momenti musicali “non convenzionali” rispetto al classico ascolto in teatro; tra i protagonisti di questo filone di concerti ritorna la Georgian Chamber Orchestra e come new entry nel festival l’ensemble Le fil Rouge.

Dagli spettacoli musicali per bambini, ai concerti sinfonici, passando per il teatro e la musica contemporanea ed elettronica per un pubblico prettamente più giovane, il Festival propone iniziative per ogni fascia d’età. Un’occasione importante per avvicinare i ragazzi alla fruizione musicale e ai luoghi che la contraddistinguono, creando così il pubblico del futuro.

La manifestazione contribuisce, inoltre, alla formazione artistica e musicale attraverso Masterclass di Alto perfezionamento musicale, che permetteranno ai partecipanti di confrontarsi con i più grandi maestri del panorama musicale mondiale, con la possibilità di esibirsi in diversi luoghi della città durante tutta la durata del Festival.

Valorizzare storia e cultura del territorio

Premiato tra i 10 finalisti del concorso Art Bonus 2021 del Ministero della Cultura, il Festival della Piana del Cavaliere è socio di ItaliaFestival e fa parte della rete dell’European Festivals Association (EFA), sostenendo e consentendo la creazione, la produzione e la partecipazione artistica e condividendone la mission per cui la partecipazione alla cultura e alle arti è un diritto umano.



Promotore e sostenitore del Festival è AISICO Srl, azienda impegnata da oltre trent’anni nel settore della sicurezza stradale e ferroviaria che, con un occhio sensibile ai temi ambientali e alla promozione della cultura, offre servizi ad alta specializzazione di prove e verifiche delle infrastrutture di trasporto, crash test, certificazioni di conformità, consulenze e formazione, mirati al miglioramento delle infrastrutture stradali.

Nel contesto del Festival, AISICO Srl opera in ottica sociale per rilanciare i piccoli centri che, sempre più, soffrono di un progressivo abbandono e perseguire l’obiettivo di un’Italia che possa tornare a credere nel futuro e ad essere quella culla culturale che ha contraddistinto nei secoli la sua storia.



La forza e l’unicità del Festival

Come spiegato da Stefano Calamani, presidente dell’Associazione Festival della Piana del Cavaliere, «questo secondo anno a Orvieto conferma il valore di un progetto ambizioso, che vuole incoraggiare una cultura di qualità e concorrere allo sviluppo dello spettacolo dal vivo. Il Festival di questa VI edizione è il frutto della collaborazione con importanti eccellenze artistiche del nostro Paese e con una città, come quella di Orvieto, sensibile nell’accogliere una nuova realtà musicale come la nostra».



Oltre che in una qualità dell’offerta artistica indiscussa, la forza del Festival risiede nella collaborazione con le più autorevoli strutture del sistema culturale del territorio, per la creazione di una rete capace di potenziare i luoghi della cultura e il patrimonio culturale.

Saranno, infatti, coinvolte la Fondazione Centro Studi "Città di Orvieto", l’ente Cittaslow International, l’ente autonomo Opera del Duomo di Orvieto, l’Associazione Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, la Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto, l’Università delle Tre Età di Orvieto, il Centro Studi Gianni Rodari della Biblioteca Luigi Fumi di Orvieto e Orvieto Underground.



Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo è possibile visitare il sito www.festivalpianadelcavaliere.it/