A Cagliari torna la magia della Festa di Sant’Efisio: un’idea perfetta per visitare la città

La Festa di Sant’Efisio torna con tutte le sue suggestioni ed emozioni. Manca pochissimo al primo di maggio, giorno in cui la città di Cagliari celebra il Santo guerriero che sconfisse la peste che stava decimando il popolo sardo. E proprio in memoria di questo miracolo che ogni anno, da ormai 365 anni (1657 - 2022), la statua di Sant’Efisio ripercorre le strade del capoluogo dell’Isola accompagnato come sempre da un corteo fatto di musica, profumi e colori che arrivano da ogni parte della Sardegna.

Dopo lo stop degli ultimi due anni, tornano a sfilare per le vie di Cagliari i cavalieri, donne e bambini con gli abiti tradizionali rosso corallo e neri come l’ossidiana, al ritmo del suono ipnotico delle antichissime launeddas, intervallando il loro incedere con balli e con gli antichi e struggenti canti sacri, is gòcius.



La processione è aperta da Is tracas, tipici carri trainati da buoi ornati di fiori, nastri e arazzi colorati: a seguire il fastoso cocchio dorato che custodisce il Santo, scortato dai miliziani e seguito dalla folla dei fedeli. Tutto è curato nei minimi dettagli, si inizia dalla vestizione della statua del Santo, nella chiesetta a lui dedicata nel quartiere di Stampace, per poi giungere in via Roma. Qui Sant’Efisio viene celebrato con s’arramadura, una cascata di petali rosa, gialli e bianchi con i quali viene anche ricoperta tutta la strada, e che riempie l’aria con un inebriante profumo di primavera.

Un tripudio di gioia e devozione che investe l’intera città, è questa la Festa di Sant’Efisio. Un evento internazionale che vale la pena vivere almeno una volta della vita, in cui cultura, fede e folklore si fondono insieme in uno degli appuntamenti più importanti per la Sardegna. Tutta Cagliari si anima: i locali, le piazze, e il lungomare di questa città antica diventano un palcoscenico dove poter ammirare la bellezza di una terra magica e dove il profumo dei suoi pani decorati e dei dolci si mescola ai colori dei ricami di scialli, gonne e corpetti, e dei preziosi gioielli in filigrana e corallo, orgogliosamente diversi in ogni paese di questa Terra.

Non si può dimenticare la singolare figura dell’Alter Nos, la rappresentanza della municipalità che con tuba in testa e fascia tricolore, unisce simbolicamente potere religioso e politico. Ai tempi della monarchia era il Vicerè, che in sua rappresentanza, sfilava per la festa di Sant’Efisio. Oggi, invece, è un membro dell’Amministrazione Comunale e per la seconda volta nella storia sarà una donna, l’Assessora alle Politiche sociali Viviana Lantini.

Come si svolge la Festa di Sant’Efisio: il programma

La Festa di Sant’Efisio è una delle più antiche e longeve di tutto il bacino del Mediterraneo. Se non si ha avuto la fortuna di capitare a Cagliari nel periodo dell’anno in cui cade la data delle celebrazioni, il primo maggio, è un’occasione giusta per pensare di prendersi un paio di giorni di vacanza e fare un salto in Sardegna per ammirarla. È una cerimonia che unisce tutta l’Isola e che si ripete immutata da quattro secoli, dal 1657. Cinque anni prima, l'11 luglio, la città siglò un voto solenne a Sant'Efisio affinché proteggesse la città dalla peste.

Da allora, è per lui che la città del mare e gli altri quattro paesi coinvolti nel pellegrinaggio, si vestono a festa: Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula. Sono centinaia le persone coinvolte nel rituale dei preparativi: mesi di lavoro che vedono l’Arciconfraternita, la Curia, l’amministrazione comunale e tanti devoti, salvaguardare un patrimonio collettivo, che viene tramandato e portato avanti grazie allo sforzo di una comunità intera.



Il primo maggio il punto di partenza del Santo è la chiesetta a lui intitolata in uno dei quattro quartieri storici: Stampace, proprio accanto al piccolo carcere in cui fu recluso il militare dell’esercito romano, poi convertito al Cristianesimo, ucciso e diventato martire.

Dalla piccola piazzetta si muove il cocchio trainato dai buoi, e ai suoi lati sfilano a cavallo i miliziani, l’Alter Nos e il Terzo guardiano, figura di spicco della confraternita e organizzatore della festa. A seguire procedono cavalieri, gruppi in abito, i carri, e infine i cittadini.



In tarda mattina la statua e il corteo arrivano in via Roma, di fronte al Comune di Cagliari, dove rimbomba in suo onore il saluto delle sirene delle navi, ormeggiate al porto. Da qui parte il pellegrinaggio, a piedi, verso l’antichissima chiesetta di Nora, luogo del martirio, di fronte al mare e al famoso sito archeologico della città romana.

Tra le tappe più caratteristiche c’è Giorgino, caratteristico villaggio di pescatori, dove la statua del Santo si spoglia degli ori e viene trasferita in un altro cocchio, quello di campagna, per tornare a Cagliari il 4 maggio e terminare le celebrazioni con un rito più intimo al calar della sera, illuminato dalla luce delle fiaccole. Qui avviene la dichiarazione dell’avvenuto scioglimento del 366esimo voto da parte del primo Guardiano dell’Arciconfraternita del Gonfalone che custodisce il culto di Sant’Efisio.



Visitare Cagliari, per vivere la Festa di Sant’Efisio e non solo

Scegliere di passare un weekend a Cagliari, magari proprio per la Festa di Sant’Efisio è un’idea eccellente sotto molti punti di vista. In un’unica città, dal cuore antico ma dal sapore contemporaneo, si possono trovare il famoso mare cristallino della Sardegna, la storia millenaria dell’Isola, cultura, folklore, arte culinaria e molto altro ancora. Per prendersi una pausa e visitare il capoluogo sardo basta prendere un aereo e in poco più di un’ora ci si potrà immergere nel cuore di una cittadina vivace, capace di offrire scenari mozzafiato.

Dalle rigeneranti oasi urbane, come l’Orto botanico, il Parco Naturale delle Saline di Molentargius, il parco di Monteclaro, alle spiagge incontaminate, fino ad arrivare ai caratteristici quartieri storici. Il clima mite di questa fantastica città è l’ideale per affrontare un break in qualsiasi momento dell’anno, e non solo in estate.



Se si sceglie di visitare Cagliari, non si possono assolutamente perdere i Giganti di Mont’e Prama, o i bronzetti nuragici, visibili nel ricco museo archeologico nel quartiere medievale di Castello. O ancora Villanova, un’oasi urbana dove artigiani 2.0 hanno re-interpretato la tradizione: qui è possibile osservare come lavorano le loro abili mani e come nascono i gioielli di filigrana, o addirittura partecipare a workshop per arricchire il viaggio con esperienze emozionali completamente nuove.

E poi la tradizione culinaria, che non necessita di presentazioni, i mercati rionali e il famoso Poetto: la lunghissima spiaggia urbana su cui trascorrere piacevoli ore di relax, o praticare sport. Cagliari offre davvero tanto ed è la meta ideale per un viaggio non troppo lontano, dove la ricchezza della storia si sposa con la bellezza dei luoghi e la magia di una terra antica come la Sardegna.



