Trovato morto nella roulotte a Ladispoli: era deceduto da giorni

Roberto Bianchi lo conoscevano tutti a Ladispoli, ma da qualche giorno non si vedeva più in giro. Anzi, dalla sua roulotte ha iniziato a espandersi un odore terribile. La scoperta l'hanno fatta ieri i carabinieri, che hanno trovato il cadavere del 51enne originario di Cerveteri in avanzato stato di decomposizione.



Questi viveva da tempo nella casa mobile stazionando in via del Tritone. Quando le gazzelle dell’Arma, oltre al carro mortuario, si sono portati sul posto si è capito ben presto che si trattava del cerite. In città i messaggi di cordoglio sono stati moltissimi: era un amante degli animali ed era ben voluto dai ladispolani.



Il corpo di Roberto Bianchi è stato traslato alla camera mortuaria del cimitero Verano a Roma su disposizione della Magistratura.