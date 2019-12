Fiumicino, furti in chiesa: parroco minacciato Dopo sei mesi presi i ladri

I carabinieri della stazione di Ladispoli hanno individuato e denunciato in stato di libertà un uomo 59enne e una donna 56enne responsabili di rapina, in concorso che aggredirono il parroco che li aveva sorpresi a rubare monete dall'offertorio della chiesa di Ladispoli, sul litorale nord di Roma.



A maggio all'interno della Chiesa del Sacro Cuore, la coppia fu sorpresa dal parroco nei pressi della cassetta delle offerte. Il prelato riuscì a fotografarli con il proprio telefono cellulare e vide monetine nelle tasche: ha quindi invitato il ladro a consegnare la refurtiva ma, dopo aver afferrato un coltello a serramanico, lo ha minacciato.



Dopo un'indagine durata sei mesi i militari hanno individuato la coppia che è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Civitavecchia alla quale dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso.

