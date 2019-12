Roma, da Palasport all'outlet di Castel Romano si vola con la navetta speciale per lo shopping

Un nuovo progetto di mobilità a favore di cittadini romani e turisti. È stato presentato a Castel Romano Designer Outlet il servizio di trasporto che il Centro McArthurGlen mette a disposizione dal 1° dicembre da e per la fermata della Metro di Eur Palasport, che dalla stessa data diventa Eur Palasport Castel Romano grazie alla partnership con Atac. Una navetta speciale partirà dalle 10.00 del mattino ogni ora sino alle 19.00 da Viale America 250, in prossimità del Bar Belvedere, e porterà in soli 15 minuti a Castel Romano Designer Outlet. L’ultima corsa partirà alle 19.30 dal Centro McArthurGlen.

Il costo è di 5 euro a biglietto per andata e ritorno: il titolo di viaggio si potrà acquistare direttamente alla fermata dal personale dedicato oppure direttamente online. La navetta diventa così il mezzo ideale per chi utilizza abitualmente la Metro, magari muovendosi direttamente dall’ufficio, e per i moltissimi giovani non “motorizzati” che amano i brand più cool del Designer Outlet. I turisti in visita alla Capitale potranno aggiungere con facilità una tappa di shopping grandi firme alla propria giornata tra arte e cultura.



Ultimo aggiornamento: 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un progetto di mobilità a cui pensavamo da tempo, e che risponde concretamente alle esigenze dei nostri visitatori - dichiara– siamo a tutti gli effetti nel Comune di Roma, ma sappiamo che muoversi nella Capitale non è sempre facile. Con questo nuovo servizio l’esperienza che offriamo ai nostri clienti diventa sempre più completa. Aspettiamo sempre più giovani nel nostro centro, che potranno venire in autonomia, e i moltissimi romani che non desiderano usare l’auto. Inoltre sappiamo che i turisti prediligono la Metro per i propri spostamenti. Dopo un test di sei mesi, saremo pronti a potenziare ulteriormente il servizio».In occasione del week end del Black Friday partito venerdì 29 novembre a Castel Romano Designer Outlet – l’anteprima dello shopping natalizio con riduzioni dal 30% al 70% sul prezzo outlet per oltre 100 brand –