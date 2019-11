«Ostia diventi comune autonomo», proposta di legge presentata in Consiglio regionale

Presentata in consiglio regionale una proposta di legge per dare il via alla "secessione" di Ostia. A portarla in Regione è il consigliere regionale di Italia Viva Enrico Cavallari assieme a Marietta Tidei. «Ho presentato stamani agli uffici del Consiglio regionale del Lazio la proposta di legge per l'istituzione del Comune di Ostia». Scrive in una nota Cavallari. «I cittadini avranno un ruolo centrale nel percorso legislativo - aggiunge - attraverso un referendum, infatti, potranno scegliere se tramutare Ostia in un vero e proprio Comune (con un sindaco in grado di pianificare gli investimenti secondo le esigenze degli utenti e del territorio) oppure mantenere il X Municipio ancora collegato alla Capitale e restare la periferia di Roma come è stato finora.

LEGGI ANCHE Autonomia, legalità e spiagge: le sfide per Ostia

«Con 230 mila abitanti e una superficie di 150 chilometri quadrati - prosegue Cavallari - Ostia è pari al 14º Comune d'Italia per abitanti e al 54º per dimensione. Una realtà territoriale che dispone di tutte le scuole di ogni ordine e grado, di un ospedale, della seconda area archeologica del mondo per estensione, del litorale e di un tessuto imprenditoriale consolidato: per tutte queste ragioni non può piú essere considerata una pertinenza della Capitale. Tale proposta - conclude il consigliere - rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio, ovvero il conferimento a Roma Capitale di potere legislativo, come è previsto per le più importanti capitali del mondo. È necessario dotare Roma di questi poteri attraverso una giusta riforma costituzionale, affinché la Capitale torni il volano economico e culturale d'Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA