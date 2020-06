Marina San Nicola, fiamme nella dependance di una villa durante una festa: i vigili del fuoco entrano dal tetto

A fuoco nella notte una dependance di una villa a Marina San Nicola, frazione di Ladispoli. Scene da film d’azione in via Venere per l’intervento dei vigili del fuoco di Cerenova che non riuscendo a entrare dalla porta blindata principale si sono calati dal tetto dopo averlo tagliato di netto con l’utilizzo di un mototroncatore.

Una volta spaccata a metà la copertura, i pompieri della squadra 26A sono riusciti a domare le fiamme che si erano sviluppate all’interno della struttura probabilmente per colpa di un forno acceso nel giardino dove era in corso una festa di laurea. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.

Inceneriti attrezzi agricoli dentro la dependance per fortuna però nessuna persona è rimasta ferita.

