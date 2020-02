Ostia, fermato ladro seriale: era il terrore di farmacie e negozi

Incastrato dalle immagini della videosorveglianza. Era il terrore delle farmacie e dei negozi di Ostia e di Acilia: in totale sono almeno 6 le rapine a mano armata messe a segno tra ottobre e novembre da un 41enne di Pomezia. L'uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri di Acilia dopo un'indagine durata alcuni mesi e giunta a una conclusione anche grazie ai numerosi testimoni oltre che alle videocamere di sorveglianza dei negozi che svaligiava.

Il modus operandi era più sempre lo stesso: l'uomo entrava in azione minacciando con una pistola, e in alcuni casi aggredendo fisicamente, le proprie vittime (quattro farmacie e due negozi). L'uomo, già detenuto per altri reati nel carcere di Regina Coeli, dovrà ora rispondere anche di rapina.

