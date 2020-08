Roma Civitavecchia, fuori strada al km 38: feriti marito e moglie

Perde il controllo della vettura familiare e finisce in cunetta, fra il guard rail e il pilone del ponte. Incidente stamani sulla A12, al km 38 in direzione nord per una coppia di romeni 67enni.



Necessario l'intervento i Vigili del Fuoco di Cerenova con il supporto della squadra di Bracciano per estrarre i feriti dalle lamiere. La Polizia Stradale ha gestito le operazioni mentre gli operatori del 118 hanno soccorso i feriti. Per la donna è servito l'intervento dell'eliambulanza, atterrata in un campo lì vicino.



Entrambi sono stati trasportati al Gemelli. Ripercussioni sul traffico verso Civitavecchia, dove si sono formate delle code. Ultimo aggiornamento: 13:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA