Ladispoli, risalgono i positivi al Covid: due casi in un solo giorno

Da comune "Covid free", a città con più positivi del litorale nord. Ladispoli rimpiomba nell'incubo Coronavirus. Il bollettino odierno della Regione registra infatti due nuovi casi, oltre quello già noto dei giorni passati.

Si tratta di una 18enne, congiunta del cinquantenne ricoverato dalla scorsa settimana al Policlinico Umberto I di Roma, e di un 75enne, risultato invece positivo al tampone effettuato all'ospedale San Paolo di Civitavecchia dove si era recato per la pre-ospedalizzazione in vista di un imminente intervento.

Anche per quest'ultimo soggetto, la Asl Rm 4 ha avviato l'indagine epidemiologica ponendo in quarantena preventiva le persone venute in contatto con l'anziano. Tutti sono o saranno sottoposti a tampone per verificare se qualcuno è stato contagiato dal Covid. Ultimo aggiornamento: 15:13