Il Covid non si ferma: un caso a Civitavecchia e due a Ladispoli

La ripresa del Coronaviorus sul territorio non rallenta. Anche oggi, come riferisce il bollettino regionale, tre nuovi positivi: uno a Civitavecchia e due a Ladispoli. Sono tutti casi collegati ad altri già conclamati, segno che il virus attualmente si trasmette tra familiari o comunque tra conoscenti. E molti dei contagi sono ancora relativi alle vacanze, soprattutto per chi le ha trascorse in Sardegna.

Una piccola notizia positiva però c'è. Infatti, nella giornata odierna il saldo tra nuovi casi e guariti è a favore di questi ultimi. A fronte dei tre positivi, si contano quattro persone uscite dal tunnel. Due sono di Civitavecchia e altrettante di Cerveteri.

Il totale dei malati attivi sul territorio scende quindi da 83 unità a 82. Di queste 23 sono di Cerveteri, 21 di Santa Marinella, 20 di Civitavecchia, 16 di Ladispoli e 2 di Allumiere. © RIPRODUZIONE RISERVATA