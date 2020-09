Covid, 3 positivi a Cervteri. Altri contagiati scoperti al Drive in

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' Cerveteri oggi la città del comprensorio più penalizzata dal bollettino regionale sul Coronavirus. Tre nuovi positivi, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Un mini-focolaio, dunque. Nel resto della Asl Roma 4 altri tre contagiati: due ad Anguillara, tra cui un uomo sintomatico ricoverato alla Columbus, e uno a Morlupo.Nessun nuovo caso, oggi, a Civitavecchia e Santa Marinella, che però ieri avevano elevato di molto il bollettino, rispettivamente con 6 e 4 positivi, tutti di ritorno da vacanze in Sardegna.E a proposito di rientri, i test rapidi del Drive in di largo della Pace al porto continuano a individuare persone infette di ritorno dall'isola. L'altra sera altre cinque, tutte di fuori regione.Che i link dalla Sardegna siano quelli a maggior rischio, lo confermano i dati regionali. Infatti, anche dei 158 positivi individuati oggi in tutto il Lazio, oltre la metà è risultato contagiato dopo la vacanza in Sardegna. Chi torna dall'isola, quindi, come consigliano le autorità sanitarie, farebbe bene a osservare la quarantena anche in caso di negatività.